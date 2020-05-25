Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da aktif koronavirüs vakası kalmadı
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Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da aktif koronavirüs vakası kalmadı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 345 bini aşarken, iyileşen sayısı da 2 milyon 290 bine yaklaştı. Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da ise aktif vaka kalmadı.

25.05.2020 00:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 01:02

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 345 bini aşarken, virüs bulaşan 2 milyon 290'e yakın kişi iyileşti. Dünya Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 485 bin 102'ye ulaştı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 36 BİN 793

İngiltere'de ölenlerin sayısı 36 bin 793'e, Kovid-19 saptanan kişi sayısı da 259 bin 559'a yükseldi. Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.

İtalya'da ise can kaybı 32 bin 785'e, toplam vaka sayısı 229 bin 858'e, iyileşenlerin sayısı 140 bin 479'a yükseldi.

Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da aktif koronavirüs vakası kalmadı

İSPANYA'DA CAN KAYBI AZALIYOR

İspanya'da toplam vaka sayısı 282 bin 852'ye çıkarken, can kaybı da 28 bin 752'ye yükseldi. İyileşen kişi sayısının 196 bin 958 olarak kaydedildiği İspanya'da, günlük ölüm sayılarının bir haftadır 100'ün altında seyrettiği görüldü.

KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE RAMAZAN BAYRAMI

Endonezya, Malezya, Pakistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Sudan, Danimarka, Almanya ve Norveç'te Ramazan Bayramı, Kovid-19 tedbirleri gölgesinde karşılandı.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki kurallar çerçevesinde, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

Zambiya Enformasyon Bakanı Dora Siliya'da Kovid-19 tespit edildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakası kaydedildi.

Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da aktif koronavirüs vakası kalmadı

KARADAĞ'DA AKTİF VAKA KALMADI

Kovid-19 tedavisi gören 70 yaşındaki eski Kırgızistan Meclis Başkanı Mukar Çolponbayev yaşamını yitirdi.

Kazakistan'da yurt dışından gelenler için uygulanan 5 günlük karantina süresi 2 güne indirildi. Bu kişilerden test sonuçları negatif çıkanlar, 12 günlük ev karantinasına gönderilecek.

Senegal'de 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı halen devam ederken, 26 Mayıs'a kadar şehirler arası seyahat yasağı getirildi.

Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke Karadağ'da aktif vaka kalmadığı bildirildi.

ARAP ÜLKELERİNDE CAN KAYBI VE VAKA SAYISI ARTTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 390'a, Kuveyt'te 156'ya, Katar'da 23'e yükselirken, Bahreyn, Fas ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

ABD'DE RAKAM 100 BİNE YAKLAŞTI

ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 281 artarak 1 milyon 668 bin 493'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1010 artarak 98 bin 706'ya çıktı.

Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da aktif koronavirüs vakası kalmadı

İRAN'DA SON DURUM

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 58 artarak 7 bin 417'ye yükseldi.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 599 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 344 bin 481'e ulaştı.

1 Mayıs'tan bu yana en düşük günlük vaka sayısının kayıtlara geçtiği ülkede, ölü sayısı 153 artarak 3 bin 541'e, iyileşen sayısı 5 bin 363 artarak 113 bin 299'a çıktı.

Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 2,9'dan yüzde 2,6'ya düştüğü açıklanırken, yeni vakaların yüzde 43,9'unda semptom görülmediği ifade edildi.

Salgının merkezi başkent Moskova'da vaka sayısı 2 bin 516 artarak 163 bin 913'e, ölü sayısı 59 artarak 1993'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, telefonla devlet televizyonuna bağlanarak yaptığı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle ülke genelinde 58 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 180 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 7 bin 417'ye yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 135 bin 701 olduğunu belirtti.

ABD'yi, Rusya'yı geride bırakarak 2. sıraya yükselen Brezilya 349 bin 113 vaka, Rusya 344 bin 481 vaka ve İspanya 282 bin 370 vakayla izliyor.

İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI AZALIYOR

Ülkede 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısı 1158'lik düşüşle 56 bin 594'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 229 bin 858 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 1639'luk artışla 140 bin 479'a çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte bir bölge hariç, 50 daha artarak 32 bin 785'e ulaştı.

Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da aktif koronavirüs vakası kalmadı

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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