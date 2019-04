Avengers: Endgame Vizyona Giriyor: Süper Kahraman Filmleri Neden Çok Popüler?

Süper kahraman filmleri yeni bir olgu değil. Sinemalarda 1940'lı yılların başlarından bu yana gösteriliyorlar.

Ancak son 10 yılda film endüstrisinde güçlü bir konum elde ettiler. Öyle ki, tüm zamanların en fazla hasılat yapan 10 yapımından dördü süper kahraman filmleri.

Bugün (Türkiye dahil) dünya çapında vizyona girecek olan Avengers: Endgame'in bu listeye eklenmesi çok az kişiyi şaşırtacak.

Marvel stüdyolarının 2018'de vizyona giren bir önceki Avengers filmi Infinity War (Sonsuzluk Savaşı) 2 milyar dolarlık gişe hasılatına ulaşmıştı.

"Fantastik" ya da "bilim kurgu" türündeki filmlerin başarıları alışılmadık bir durum değil. The Star Wars (Yıldız Savaşları) efsanesi, bunun en iyi bilinen örneği. Ancak son dönemde süper kahraman filmlerinin ticari performanslarının da arttığı görülüyor.

Bunun nedenlerini derledik: 1. Görsel efektler





1978 yapımı Superman, ABD'de Grease'in ardından en fazla hasılat yapmış ikinci filmdi.

3 dalda Oscar ödüllerine aday gösterildi ama bunların hiçbiri görsel efektle bağlantılı değildi.

Ancak son 40 yılda teknoloji öylesine gelişti ki, bugünlerde en karmaşık sahneler dijital teknolojinin yardımıyla kolaylıkla ve en gerçekçi şekilde çekilebiliyor.

Süper kahramanlar da kötü karakterler de tamamen bilgisayar ürünü. 2. Çeşitlilik





Süper kahraman filmleri artık toplumun daha geniş bir kesiminin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bunun en büyük iki örneği başkahramanı kadın ilk süper kahraman filmi olan Wonder Woman (Harika Kadın) ve kahramanlarının neredeyse tamamı siyah olan Black Panther (Kara Panter)

Öyle ki, ABD'de Kara Panter'i sinemada izleyenlerin yüzde 53'ü Afrika asıllı Amerikalılar ve Hispaniklerdi. 3. Metinler





Bir süper kahraman filmi olan Logan, 2017'de tarihe geçti.

Zira ilk kez bu türde bir film Oscar'a aday gösterildi.

"En İyi Uyarlama Senaryo" dalında Oscar adayı olan Logan'ı, ertesi yıl Kara Panter izledi.

Üstelik Kara Panter, "En İyi Film" dalında Oscar adayı oldu.

BBC'ye konuşan Film eleştirmeni Helen O'Hara, "Süper kahraman filmlerine hep üstten bakılır. Ancak genelde hep iyi filmlerdir. Üzellikle de Marvel yapımları" diyor. 4. Ünlü isimler





Jennifer Lawrence, Christian Bale, George Clooney, Robert Downey Junior, Natalie Portman ve Gwyneth Paltrow.

Süper kahraman filmlerinde boy gösteren yıldızlardan sadece birkaçı...

Onların bu filmlerdeki varlığının da daha fazla sinema biletinin satışına yardımcı olduğu bir gerçek.

Bununla birlikte şu ana kadar sadece bir aktör süper kahraman filmindeki rolüyle Oscar kazandı.

O da, Dark Knight (Kara Şövalye) filminde The Joker karakterini canlandıran Heath Ledger'dı.

Ledger'a (ölümü sonrası) 2008'de "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü verilmişti. 5. Gerçeklerden kaçış





En başarılı süper kahraman filmlerinin tümünün ortak bir özelliği var: Hepsi 2008 yılı ve sonrası vizyona girdi.

Bazı yorumculara göre, küresel mali krizin patlak verdiği ve belirsiz bir dönemin kapısını araladığı bir dönemde, gerçeklerden kaçma arzusuyla doğrudan bağlantılı.

Ancak esasında ekonominin kötüye gitmesi, film endüstrisinde olumlu sonuç verdi. Gişe gelirleri hep arttı ve hiç geriye gitmedi.

"Bunu anlamak o kadar da zor değil" diyor ve ekliyor:

"İnsanlar sorunlarını unutmak ve başka insanlarla beraber olmak istiyor."

Bu koşullarda 2008'de en çok gişe hasılatı yapan yapımının Batman filmi, Kara Şövalye olmasına şaşmamalı. 6. Yükselen piyasa Çin





Amerikan Sinema Filmleri Derneği'ne göre Çin, ABD'den sonra dünyanın en büyük ikinci sinema pazarı.

Çin'de filmlerin 2018'de 9 milyar dolardan fazla gişe hasılatı yaptığı sanılıyor. 3. sıradaki Japonya'nın 4 katından fazla bir miktar bu.

Çizgi roman kültürünün olmadığı Çin'de sinemaseverlerin süper kahraman filmlerine ilgisi yapımcıları memnun ediyor.

Çin merkezli danışmanlık şirketi Entgroup'a göre, süper kahraman filmleri ülkede gelmiş geçmiş en fazla gişe hasılatı yapan filmler arasında.

Avengers: Infinity War (Sonsuzluk Savaşı) da Çin'de yaklaşık 360 milyon dolar gişe hasılatı yapmıştı.

