Avcılar deprem risk haritası! Avcılar depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Avcılar depreme dayanıklı mı? İstanbul'un batısında, Marmara Denizi kıyısında yer alan Avcılar ilçesi, 1999 Gölcük Depremi'nde yaşanan yıkımlarla hafızalara kazındı. Bu olay, ilçenin deprem riskine karşı ne kadar savunmasız olduğunu gözler önüne serdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan 2019 tarihli "Avcılar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini detaylı bir şekilde analiz ediyor. Raporda, zemin yapısından bina stokuna, mahalle bazlı risk analizlerinden olası can kaybı tahminlerine kadar birçok önemli bilgi yer alıyor.

AVCILAR DEPREM RİSK HARİTASI

İBB'nin 2019 yılında yayımladığı "Avcılar Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini mahalle bazında analiz ediyor. Raporda, zemin sağlamlığı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor. Avcılar'daki binaların %45'inin 1980 öncesi inşa edildiği belirtiliyor. Bu durum, yapıların depreme karşı dayanıklılığını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Avcılar İlçesi Vs30 Dağılımı

AVCILAR DEPREM BÖLGESİ Mİ, DEPREME DAYANIKLI MI?

Avcılar, Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakın bir konumda bulunan bir ilçedir. Bu nedenle, deprem riski açısından 1. derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. İBB'nin raporuna göre, 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde Avcılar'da ortalama 150 can kaybı, 80 ağır yaralı ve 500 hastane şartlarında tedavi gerektiren yaralı olabileceği öngörülüyor. Ayrıca, yaklaşık 2.800 binanın orta ve üstü seviyede hasar görmesi bekleniyor. Bu veriler, Avcılar'ın deprem açısından yüksek risk taşıyan bir bölge olduğunu gösteriyor.

AVCILAR'DA DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Raporda, Avcılar'daki mahalleler zemin sağlamlığına göre sınıflandırılmış. Ambarlı, Cihangir ve Denizköşkler mahalleleri en riskli zemin yapısına sahip bölgeler arasında yer alıyor. Bunun dışında, Gümüşpala ve Mustafa Kemal Paşa mahalleleri de zemin açısından riskli bölgeler arasında bulunuyor. Öte yandan, Firuzköy ve Tahtakale mahalleleri daha sağlam zemin yapısına sahip olup, depreme karşı daha dayanıklı bölgeler olarak değerlendiriliyor.

AVCILAR DEPREM ZEMİN HARİTASI

Avcılar'ın zemin yapısı, deprem riskini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Raporda, zemin sağlamlığı Vs30 parametresi ile ölçülmüş. Vs30 değeri 180 m/s'den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzeri olanlar ise sağlam zemin olarak sınıflandırılmış. Avcılar'da, özellikle kıyı şeritlerindeki bölgeler zayıf zemin yapısına sahip olup, olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıyor. Bu nedenle, bu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli olarak ele alınması öneriliyor.