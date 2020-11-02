Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı

İstanbul'da koronavirüs vakalarının artması üzerine alınan önlemler arttırılırken, Avcılar'da salgının ilk günlerinde olduğu gibi minarelerden maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda tekrar anonslara başlandı.

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, İçişleri Bakanlığı'nın Diyanet dahil ilgili kurumlara gönderdiği halkın uyarılması konusunda gönderdiği genelge doğrultusunda hareket ettiklerini, öğle saatlerinde herkesin dışarıda olduğunu göz önüne alarak öğle namazının ardından camilerden söz konusu uyarının yapıldığını söyledi. Derin, bu çalışmanın bakanlığın en son talimatlarındaki duyuru kapsamında olduğunu kaydetti.

"İNŞALLAH BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Yaya trafiğinin yoğun olduğu ilçenin en kalabalık kesimlerinden Marmara Caddesi'nin alt tarafında bulunan Merkez Ulu Camii minarelerinden, "Kıymetli vatandaşlarımız; Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kuralına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" denildi.

TEST YAPTIRMAK İSTEYENLER SIRAYA GİRDİ

Bu arada, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yaptırmak isteyenler bahçede sıraya girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş