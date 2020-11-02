Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı
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Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı

02.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 02.11.2020 15:19

İstanbul'da koronavirüs vakalarının artması üzerine alınan önlemler arttırılırken, Avcılar'da salgının ilk günlerinde olduğu gibi minarelerden maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda tekrar anonslara başlandı.

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, İçişleri Bakanlığı'nın Diyanet dahil ilgili kurumlara gönderdiği halkın uyarılması konusunda gönderdiği genelge doğrultusunda hareket ettiklerini, öğle saatlerinde herkesin dışarıda olduğunu göz önüne alarak öğle namazının ardından camilerden söz konusu uyarının yapıldığını söyledi. Derin, bu çalışmanın bakanlığın en son talimatlarındaki duyuru kapsamında olduğunu kaydetti.

Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı

"İNŞALLAH BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Yaya trafiğinin yoğun olduğu ilçenin en kalabalık kesimlerinden Marmara Caddesi'nin alt tarafında bulunan Merkez Ulu Camii minarelerinden, "Kıymetli vatandaşlarımız; Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kuralına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız" denildi.

Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı

TEST YAPTIRMAK İSTEYENLER SIRAYA GİRDİ

Bu arada, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yaptırmak isteyenler bahçede sıraya girdi.

Avcılar'da minarelerden koronavirüs uyarıları tekrar başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

Haber Yorumları (3)
VATANDAŞ: MALATYA DA BU ANONSLAR BİR TÜRLÜ BİTMEDİ. VATANDAŞ A DA SIRADAN GELMEYE BAŞLADI YANİ BİR UYARI NİTELİĞİ TAŞIMAYAN ALIŞILMIŞ BİR ŞEY OLDU.
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MUGLALİ: Okullar açıldı corana vakaları patladı gerçek bu özel okullar para kazansın diye çok yanlış yaptılar
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ADİL: Bu belediyenin işi değil mi?
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