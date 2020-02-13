Avcılar'da dehşet; 40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçakladı

13.02.2020 17:03 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:03

Avcılar'da bir adam eşini, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda komşuların müdahalesiyle yakalanan şahıs polise teslim edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kocası tarafından bıçaklanan Emine Çakmaktaş, hapishaneden de eşinin kendini tehdit ettiğini ifade ederek," "Emine Bulut gibi olacaktı sonum, adaşım gibi olacaktı"dedi.



Edinilen bilgilere göre olay, 21 Ocak akşamı Gümüşpala Mahallesi'nde yaşandı. Akşam eve gelen Mehmet Çakmaktaş (40) isimli zanlı, babasının fotoğrafını yere düşürdüğü gerekçesiyle eşi Emine Çakmaktaş'a (44) bağırmaya başladı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Emine Çakmaktaş'ın ilk evliliğinden olan kızı Özge Gözbayrak, "Mehmet ağabey sinirlisin odaya geç sakinleş" diyerek öfkeli kocayı sakinleştirmeye çalıştı. Ancak öfkeli koca önce Emine Çakmaktaş'ı ardından da üvey kızını darp etti. Mutfaktan eline bıçak geçiren öfkeli adam ardından ablasının kucağındaki bebeği, üvey kızını ve eşini art arda bıçakladı. Emine Çakmataş'ın feryatları üzerine komşuları harekete geçti ve polis çağırdı. Bu sırada kaçan adamı yakalamak isteyen bir komşusu da bıçak darbesi aldı. Olay yerine ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırılırken Mehmet Çakmaktaş'ta Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çakmaktaş, çıkarıldığı mahkemece Çakmaktaş tutuklandı.



Yaşanan dehşet anlarını anlatan Emine Çakmaktaş, "Akşam yemeği yedik sonra onun burada babasının resmi vardı. O yere düştü diye kavga etmeye başladı evde. Kavga etmeye başlayınca kızım ona 'Mehmet Ağabey' sakinleş dedi. Sonra o da sinirlenmeye başladı ve küfürler etti. Kızıma tokat vurdu ve kızımın boğazına yapıştı. Ben ona sen kimsin kızıma vuruyorsun dedim. Engelli olduğum için gücüm yoktu. Kızım bir şekilde ondan kurtuldu. Kızımı yere vurdu. Ben yardımı çığlığı attım öldürmeye teşebbüs etti kızımı. O mutfağa gitti bıçak almaya. Kızım bebeği koruyordu. Ben de onların önüne engel olmaya çalışıyordum. Kızım kucağımdaydı kan kaybettim onu tutamadım bir yerden sonra. Kızımın kucağındaki bebeğe art arda bırak vurdu. Bebeğin dizine geldi bıçak bebekte yaralandı" ifadelerini kullandı.



"Emine Bulut gibi olacaktı sonum, adaşım gibi olacaktı"



Göğsüne gelen bıçak darbeleri nedeniyle bebeğini emziremediğini ifade eden Emine Çakmaktaş, " Komşularım yetişmeseydi biz kesin ölmüştük onlar geldi kurtardı. Onlar da bıçaklandı. Polis geldi bu yakalandı polis tarafından. Göğsüm kesildiği için ben çocuğumu emziremedim. Çocuğumu hala emziremedim. Sonum Emine Bulut gibi olacaktı, adaşım gibi olacaktı sonum. Hiçbir zaman kurtulamasın o hapisten kurtulursa sonumuz kötü olacak" diye konuştu.



"Maddi olarak kötü durumdayız"



Psikolojilerinin bozulduğunu ifade eden Çakmaktaş, bıçaklanan kızının çalışıp eve baktığını kaydederek, "Kızım uyuyamıyor odasında. Psikolojisi çok bozuldu. Kızım çalışıyordu eve bakıyordu kızımda işe gidemediğinden dolayı raporlu olduğundan işten atıldı. Maddi olarak çok kötü durumdayız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA