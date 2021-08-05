Av. Emir Akpınar: "Bir örgüt faaliyeti kapsamında orman yangınına sebep olunmuşsa müebbet hapis cezası söz konusu"
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Av. Emir Akpınar: "Bir örgüt faaliyeti kapsamında orman yangınına sebep olunmuşsa müebbet hapis cezası söz konusu"

Av. Emir Akpınar: 'Bir örgüt faaliyeti kapsamında orman yangınına sebep olunmuşsa müebbet hapis cezası söz konusu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Barosuna kayıtlı Av. Emir Akpınar, Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İhmal, sabotaj ya da terör, gerekçesi her ne olursa olsun orman yangını çıkarmanın cezası ağır.

Kayseri Barosuna kayıtlı Av. Emir Akpınar, Türkiye'nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İhmal, sabotaj ya da terör, gerekçesi her ne olursa olsun orman yangını çıkarmanın cezası ağır. Eğer devlet gücüne karşı suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüt faaliyeti kapsamında orman yangına sebep olunmuşsa müebbet hapis ve para cezası söz konusu olacaktır" dedi.

Ormanların ve orman yangınlarının hukuki boyutunu değerlendiren Av. Emir Akpınar, "Bir ülke açısından sahip olduğu tabiat varlıkları, o ülkenin zenginliğini göstermektedir. Ormanlar, bir ülke için son derece önemli ulusal değerlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ağaç ve orman hakkında 'Ağaç, çiçek ve yeşillik medeniyet demektir. Son arzum yeşillik ve ağaçtır. Ağaçsız orman ve ağaçsız toprak vatan değildir. Eğer vatan denen şey kupkuru dallardan, taşlardan, ekilmemiş alanlardan, çıplak ovalardan, kentlerden, köylerden oluşmuş olsaydı onun zindandan hiçbir farkı olmazdı' diyerek ağacın ve ormanın değerini vurgulamıştır" dedi.

Ormanların günümüzde her geçen gün değeri daha da iyi anlaşılan ulusal doğal varlık olduğunu aktaran Akpınar, "Anayasal bir hak olan sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının önemli bir unsurunu oluşturan ormanlar, günümüzde her geçen gün değeri daha da iyi anlaşılan ulusal doğal varlığımızdır. Birer tabiat varlığı ve değer olan ormanları korumak ve geliştirmek, devletin sosyal ve ekonomik ödevlerinden biridir. Vatandaş olarak ise ormanlara zarar vermeme yükümlülüğümüz söz konusudur" ifadelerini kullandı.

"Terör amaçlı orman yakmanın cezası ile birini kasten öldürmenin ceza yönünden eş değer durumda"

Ormanlara zarar verenlere ciddi yaptırımların öngörüldüğünü belirten Av. Emir Akpınar, "İhmal, sabotaj ya da terör, gerekçesi her ne olursa olsun orman yangını çıkarmanın cezası ağır. Eğer orman yangını tedbirsizlik yüzünden çıkarsa cezası 2 yıl ile 7 yıl arasında, sabotajda ise en az 10 yıl hapis ve para cezası söz konusudur. Eğer devlet gücüne karşı suç işlemek amacıyla kurulan bir örgüt faaliyeti kapsamında orman yangına sebep olunmuşsa müebbet hapis ve para cezası söz konusu olacaktır. Yani terör amaçlı orman yakmanın cezası ile birini kasten öldürmenin ceza yönünden eş değer durumda olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. Kanun koyucunun ormanlara özel bir önem atfettiğini belirten Emir Akpınar orman yangınlarına ilişkin olarak Anayasa'nın ilgili maddesi uyarınca orman suçları için genel ve özel af çıkarılamayacağını; ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçların genel ve özel af kapsamına alınamayacağını da kaydetti.

Son günlerde ülkemizin yaşadığı orman yangınlarının kendisini de çok üzdüğünü belirten Av. Emir Akpınar, yangınların bir an önce sona ermesini temenni ettiğini ve suçlularının tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılmasının gerektiğini de sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Av. Emir Akpınar: "Bir örgüt faaliyeti kapsamında orman yangınına sebep olunmuşsa müebbet hapis cezası söz konusu" - Haberler
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