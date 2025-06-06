ATV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 6 Haziran Cuma ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!

ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ederken, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışını sürdürerek geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de merak konusu haline geldi. İşte,6 Haziran 2025 Cuma ATV canlı yayın izle Full HD linki ve detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI (6 HAZİRAN)

6 Haziran 2025 Cuma günü ATV'nin yayın akışı aşağıdaki gibidir:

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 – Bir Gece Masalı

13:00 – ATV Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Yabancı Sinema)

22:50 – Bağlılık Hasan (Yerli Sinema)

00:30 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 – Emeklilik Planı

03:30 – Aldatmak

06:00 – Hercai

ATV yayın akışı

ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

ATV'nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacaktır.

ATV Uydu Frekansını Manuel Olarak Güncelleme Adımları: