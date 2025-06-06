ATV CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 6 Haziran Cuma ATV yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!
ATV ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programlarını kesintisiz ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler, canlı yayın seçenekleri ve frekans bilgilerini araştırıyor. Peki, ATV canlı yayın 2025 güncel frekans bilgileri nedir? ATV Full HD canlı yayın nasıl izlenir? İşte, merak edilen detaylar ve ATV canlı yayın izleme linki…
ATV, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanallarından biri olmaya devam ederken, sunduğu diziler, programlar ve canlı maç yayınlarıyla reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor. Yıllardır benimsediği yayın anlayışını sürdürerek geniş bir izleyici kitlesine hitap eden kanal, 2025 yılı için güncellenen frekans bilgileriyle de merak konusu haline geldi. İşte,6 Haziran 2025 Cuma ATV canlı yayın izle Full HD linki ve detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI (6 HAZİRAN)
6 Haziran 2025 Cuma günü ATV'nin yayın akışı aşağıdaki gibidir:
07:00 – Kahvaltı Haberleri
08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 – Bir Gece Masalı
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Yabancı Sinema)
22:50 – Bağlılık Hasan (Yerli Sinema)
00:30 – Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:30 – Emeklilik Planı
03:30 – Aldatmak
06:00 – Hercai
ATV 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?
ATV'nin SD ve HD yayınlarını yeni uydu ayarlarıyla güncellemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. SD ve HD yayınlar, tek bir frekans üzerinden taratılacaktır.
ATV Uydu Frekansını Manuel Olarak Güncelleme Adımları:
- Ana menüye giriş yapın: Uydu alıcınızın uzaktan kumandasında "MENÜ" veya "SETUP" yazan tuşa basarak ana menüye girin.
- Kanal arama menüsüne geçin: Cihazınızın marka ve modeline göre ekranda "KANAL ARAMA", "MANUEL ARAMA", "KANAL EKLEME" veya "EL İLE ARAMA" seçeneklerinden biri görüntülenecektir. Yukarı/Aşağı tuşları ile uygun seçeneği bulun ve "OK" tuşuna basın.
- Frekans ayarlarını girin: Açılan pencerede, uydu alıcınıza bağlı olarak "TP FREKANSI", "ALIŞ FREKANSI", "FREKANS" veya "UYDU FREKANSI" gibi seçeneklerden biri görüntülenecektir. Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanarak bu seçeneği seçin. Ardından kumandanızdaki rakam tuşlarını kullanarak ATV'nin yeni frekans değeri olan "12053" değerini girin.