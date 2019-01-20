Atıktan Yaptıkları Oyuncakların Makinelerini de Kendileri Üretiyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde atık malzemelerden üretilen ahşap oyuncakların imalatında öğrencilerin geliştirdiği makineler kullanılıyor.

Ali Emine Kahvecioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince yürütülen "Ekolojik Ahşap Oyuncak Projesi" kapsamında öğrenciler, atık malzemeleri değerlendirerek ahşap oyuncaklar üretiyor.

Çocukların sağlıklı oyuncaklarla oynamaları ve bu alanda yurt dışına bağımlılığın azaltılması hedeflenen projeyle erkek ve kız çocuklarının yanı sıra ana sınıflar için de eğitici ve öğretici oyuncaklar yapılıyor.

Okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü Öğretmeni Burhan Yaman ile bölüm öğrencileri tarafından üretilen oyuncakların bazıları, uzaktan kumandalı tasarlanıyor.

Oyuncaklar, tasarımları kadar işlevsel yapılarıyla da çocukların ilgisini çekebilecek düzeyde.

"Amacımız, çocuklarımızı plastik oyuncaklardan uzak tutmak"

Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyuncakların sağlıklı materyallerden üretildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce 4 ilin ekolojik oyuncak üretiminde pilot il seçildiğini belirten Yaman, kısa süre önce kendilerinin beşinci pilot okul ilan edilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Gelecek nesilleri zararlı ürünlerden korumayı amaçladıklarını kaydeden Yaman, "Amacımız, çocuklarımızı içinde ne olduğu belli olmayan plastik malzemelerden yapılan oyuncaklardan uzak tutmak, tamamıyla doğal ahşap oyuncaklara yönlendirmek. Hem sağlıklarını hem gelişmelerini korumak." dedi.

Yaklaşık 30 prototip ürettiklerine işaret eden Yaman, erkekler için genelde iş makineleri, kamyon, kızlar için dönme dolap, bebek, oyuncak evler, ana sınıflar için de eğitici ve öğretici oyuncaklar ürettiklerini anlattı.

Modüler oyuncak da üretecekler

Ürettikleri bazı oyuncakların modüler olacağına dikkati çeken Yaman, "Akşam baba televizyona, anne mutfağa gidiyor. Çocuk da tablet ve telefonla oynuyor. Biz aile arası koordinasyonu sağlayacağız. Oyuncakları parça parça bir kutu içinde yollayacağız. Bütün aile bireyleri oyuncakları kendi imal ediyor gibi birleştirecek." ifadelerini kullandı.

Yaman, projelerinin sonraki aşamasında oyuncakları elektronik hale getireceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Uzaktan kumandalı bir aracımız var. Akıllı telefonlarla da kontrol edilebilecek hale getireceğiz ama ana temamız, plastik ve elektronik kullanmadan ahşap oyuncak üretmek. Biz oyuncaklarımıza sadece ahşap denilip geçilmesini istemiyoruz. Talep olursa teknolojiyi oyuncaklarımızda kullanmak istiyoruz. Bilgisayar bölümüyle ortak üreteceğimiz robot ve ahşap, elektrik bölümüyle oyun evlerinin elektrik sistemini yapacağımız ortak çalışmamız, yine metal işleri bölümüyle oyuncakların metal aksamlarını yapacağımız bir projemiz var. Tüm okulu üretime dahil edeceğiz."

"En büyük özelliği, atık malzemelerden üretilmesi"

Atık malzemelerle üretilen ahşap oyuncakların imalatında kullanılan makineleri de yine atık malzemelerden kendilerinin ürettiğinin altını çizen Yaman, şunları kaydetti:

"Kıl testere, zımpara, boy kesme ve gönye kesme makinemizi kendimiz ürettik. Maalesef imkanlarımız çok kısıtlı. Bu kısıtlı imkanlarda eğitim öğretimin devam etmesi için bir şeyler yapmaya çalıştık. Bu oyuncakların en büyük özelliği, atık malzemelerden üretilmesi. Makinelerimiz de öyle. Mesela parça çıkan ağaçlar, kontraplaklar, bunları hep değerlendiriyoruz. En ufak parçayı bile saklıyoruz. Oyuncakların üzerinde minik parçalar da var. Buralarda kullanıyoruz. Bir nevi geri dönüşümü sağlıyoruz."

Yaman, oyuncakları bir markayla piyasaya sürmeyi istediklerini dile getirdi.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü 10. sınıf öğrencisi Ertuğrul Bulut da ekolojik oyuncaklar üretmekten mutlu olduklarını belirterek, "Zahmetli ama öğrenince kolay. Bazı oyuncakları çok ayrıntılı yapıyoruz. Bir oyuncak için bir hafta uğraşıyoruz." dedi.

Öğrencilerden Paşa Odabaş da öğretmenlerinin gözetiminde oyuncak ürettiklerini anlatarak, "Bu oyuncaklarla tüm çocuklar güvenle oynayabilir. Yaptığımız oyuncaklarla çocukların eğlenecek olması bizi mutlu ediyor. Oyuncaklarımızın içinde hiçbir zararlı madde yok." diye konuştu.

Kaynak: AA