Ateist nedir? TDK'ya göre Ateizm ne anlama gelir? Ateist kimlere denir? Ateistlik ile ilgili sorular

Ateist, tanrının varlığına inanmayan kişilere verilen addır. Türkiye'de son yıllarda ateizme çok fazla yönelim olduğu araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Birçok insan ateizmin ne anlama geldiğini bilmemekte ve araştırmaktadır. Peki ateizm nedir? Kimlere ateist denir? Ateistlikle ilgili sorular ve cevapları bu yazıda bulabilirsiniz!

Ateist, ateizm düşüncesini savunan kişilere verilen genel bir addır. Ateistler, yalnızca tek bir dine değil, tüm dillere karşı inancı olmayan kişilerdir. Ateizmi savunan kişiler yanızca dinlere değil; ayrıca ruhsal/spiritüel varlıklara, metafizikle ilgili inançlara ve içinde dini barındıran herhangi bir inanca da inanmazlar. Peki kapsamlı olarak kimlere ateist denir? Ateizm nedir? TDK'ya göre Ateist ve Ateizm ne anlama gelir?

ATEİZM NEDİR?

Ateizm, Tanrı ve tanrısal inancın reddedilmesidir. Ateizm gerçekliğin din ile aranmasına ve açıklanmasına tamamen karşıdır. Bir felsefi düşünce akımı olan Ateizm, tanrıları, ruhsal varlıkları, metafiziki inançları ve bütün dinleri reddeder. Ateizm, zannedildiği gibi yalnızca dini baz almaz. Ateistlerin karşı oldukları kavram tanrı yani yaradan kavramıdır. Yani Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilik gibi hiçbir din Ateizm'in konusu değildir. Herhangi bir dine karşı çıkma ya da reddetme gibi bir durum söz konusu değildir. Burada söz konusu olan kavram herhangi var olan tüm metafizik kavramlarına karşı olmaktır.

Yani kısacası, Ateizm tanrıya inanmamak ya da tanrının varlığını reddetmek olarak değil, zaten hali hazırda herhangi bir tanrı ya da yaratıcı olmadığına emin olmak, inanmak olarak sözlükte yer alır. Ateizm insanların kafasında bir inanç olarak yer almaktadır. Bu tamamen yanlıştır. Ateistlik kesinlikle bir inanç değildir. Hatta tamamen bunu reddeder. Ateizm bir inanç ya da bir dinin varlığını reddeden felsefi bir görüş, bir bakış açısı ve bir düşüncedir.

Bu sembol Uluslararası Ateist Birliği tarafından kabul edilen resmi Ateizm sembolüdür.

ATEİST NE DEMEKTİR?

Ateistlik, halk arasında ve hatta resmi kurumlarca da "tanrıtanımaz" ya da "tanrı bilmez" kişiler olarak kabul edilirler. Fakat ateistler bunu kabul etmezler. Bunun sebebi "tanrıtanımaz" olabilmek için bir tanrının varlığını da kabul etmiş olmak gerektiğidir. Ateistlere göre herhangi bir tanrı ya da ruhsal bir varlığın var olması mümkün değildir. Tanrı ve türevi başlıkları hayali/gerçek olmayan yaratıklar olarak kabul ederler. Ateist ne demek diye sorulduğu zaman yalnızca tanrıya inanmadıkları bastırılır. Yalnız ateistler yalnızca tanrılara ve dine değil; var olduğu düşünülen bütün metafizik inançları, ruhani kişileri, ruhani inanışları ve etkinlikleri reddederler.

Ateistler insanların varlığına inandığı hatta ibadet ettiği tanrıların hepsinin birer hayal ürünü olduğunu iddia eden kişilerdir.

TDK'YA GÖRE ATEİST VE ATEİZM NE DEMEKTİR?

Türk Dil Kurumu, dilimizde kullanılan tüm sözcüklerin sözlük anlamını kendi internet sitesinde açıklamaktadır. Ateist ve Ateizm sözcüklerinin sözlük anlamları şu şekildedir:

TDK ateist kelimesini "Tanrıtanımaz" olarak açıklamaktadır. TDK'ya göre Ateist kelimesi felsefi bir sıfattır ve Fransızca bir sözcük olan "atheiste"'den gelmektedir.

TDK ateizm kelimesini felsefi bir isim olarak vermiştir ve anlamına da "Tanrıtanımazlık " demiştir. Tanrıtanımazlık yani ateizm kelimesi dilimize Fransızca bir sözcük olan "atheisme"den gelmektedir.

ATEİST VE ATEİZM HAKKINDA SORULAR

Ateist soruları internette fazlasıyla aranmaktadır. Birçok yerde yanlış yönlendirmeler ve cevaplar bulunmaktadır. En sık sorulan soruların en doğru cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz.

Soru: Şeytan, melek, cin, Tanrı ve nazar gibi şeyleri göstermek mümkün olmadığına göre hiçbiri yoktur. Cennet ve Cehennem de öyledir. Gidip gelen mi vardır?

Cevap:"(Melek, cin, şeytan gibi varlıkları göremiyoruz. Görülmeyen şey yoktur) sözü, çok basit, çok yanlış, ilme [bilime] de aykırı olan ilkel bir sözdür. Bir şeyin yokluğunu ispat etmedikçe, o şeye yok demek bilimsel değildir. Bir evin arkasında üç kişi var dense, biz görmediğimiz için hemen yok dememiz ilmî [bilimsel] olmaz. Ateistlerin, en azından, (Göremediğimiz için yok da, var da diyemeyiz) demeleri gerekirdi. Bir kalemde, (Görülmeyen şey yoktur) demek, art niyetin, ateistliğin ürünüdür. ... Gözle görülmeyen şeylerin yok olduğunu söylemek, akla değil, his uzuvlarına [duyu organlarına] tâbi olmak demektir. Hayvanlar duyu organlarına tâbi olur, insanlar ise, akla uyar. İnsanların duyu organları, hayvanlarınkinden daha geridedir. Köpek çok kuvvetli koku alır. İnsan, bu kadar koku alamaz. Gecenin zifiri karanlığında yarasa gibi hareket edemez, kedinin gördüğü gibi karanlıkta göremez...." Gözle görülmediği hâlde, mevcut olduğu akılla anlaşılan çok şey vardır. Bazı kimseler, bir şeye bakıp beğendikleri zaman gözlerinden çıkan şualar, canlı cansız şeylerin bozulmasına sebep oluyor. Fen, belki bir gün, şuaları ve tesirlerini daha iyi açıklayacaktır. Nazar gözle görülmez, ama diğer tesir eden şeyler gibi neticesinden anlaşılır. Toplumda, nazarı değen insanlar vardır.Akıl göze değil, göz akla bağlıdır. Göz her şeyi göremez. Mesela tecrübeler neticesinde havanın içinde çeşitli gazlar bulunduğunu biliyoruz. Gözümüzle havayı ve içindeki gazları göremiyoruz. Göremediğimiz için, aklımızı göze tâbi kılarak, (Hava ve gaz diye bir şey yoktur, olsaydı görürdük) demek aklı, tecrübeyi hiçe saymak olur...."

AGNOSTİSİZM NEDİR?

Ateizm gibi tanrılar ve dinlerle ilgili antitez üreten bir farklı düşünceise agnostisizmdir. Agnostisizm tanrı vardır ya da yoktur gibi bir açıklama yapmamaktadır. Agnostiszm tanrının varlığı ya da yokluğu hakkında kesin ve somut bir kanıt olmadığını savunan bir düşüncedir.

DEİZM NEDİR?

Deistler, ateistlerin aksine bir yaratıcının olduğuna ve evreni bir yaratıcının yarattığına kesinlikle inanırlar. Fakat dinlerin ilahi olduğu düşüncesine karşı çıkarlar. Deizm düşüncesine göre: Tanrı bu evreni yaratmış ve o şekilde bırakmıştır. İşleyişlere hiçbir şekilde karışmamıştır. Gerisi insanın aklına ve vicdanına kalmıştır.