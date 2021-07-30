Atakum'da 2 parkın açılışı gerçekleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atakum'da 2 parkın açılışı gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Yerel

Atakum'da 2 parkın açılışı gerçekleştirildi Samsun'un Atakum ilçesinde Lozan Parkı ve Ömer Halisdemir Parkı açılışları Belediye Başkanı Cemil Deveci tarafından gerçekleştirildi.

Atakum'da 2 parkın açılışı gerçekleştirildi

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde Lozan Parkı ve Ömer Halisdemir Parkı açılışları Belediye Başkanı Cemil Deveci tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan ilk açılış Lozan Parkı'nda gerçekleştirildi. Vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi. Açılış halk oyunları gösterileri ile başladı. Yapılan gösterilerin ardından Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Deveci konuşmasında, "Atatürk'ün Cumhuriyeti zor günler yaşıyor. Ama tehlikede değil. 1919 1923 arasında kimin elinden çekip almışsak o Cumhuriyeti bu Anadolu coğrafyasında o güçlerin 10 katı da gelse karşımıza çıksa içeriden ve dışarıdan asla bir parça koparamazlar. Hiç kimse boşuna kendini yormasın. Bu coğrafyayı koruyacak güç bizde var. Bu enerji bizde var. Bu gençlik Türkiye'de ve Anadolu'da var. Bu gençliğin kaynağı merkezi 19 Mayıs 1919 ve Samsun. 19 Mayıs 1919 ve Samsun deyince akla Atatürk gelir. Atatürk'ün Cumhuriyeti gelir. Bağımsızlık savaşı gelir. Biraz sonra bayrağın altından çıkaracağımız Türkiye'nin iki büyük lideri, (Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü) sadece Türkiye'nin mi, dünyanın iki büyük devi akla gelir. Gelmeli. Gelmek istemeyen getirmek istemeyenlerin de aklına bunu sokmalıyız. Oradan bir kısmı korkudan, bir kısmı saygıdan bu iki devi aklından çıkaramamalı. Türk gençliğinin temel görevlerinde bir tanesi de bu" dedi.

Konuşmanın ardından Lozan Parkı için yapılan Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü temsil eden heykelin üzerindeki bayrak kaldırıldı. Heykel vatandaşların beğenisine sunuldu. Katılımcılar daha sonra Ömer Halisdemir Parkı'na geçti. Burada da kurdele kesimi ile parkın açılışı yapıldı.

Açılış programına CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy da katıldı.

Atakum'da 2 parkın açılışı gerçekleştirildi
Atakum'da 2 parkın açılışı gerçekleştirildi
Atakum'da 2 parkın açılışı gerçekleştirildi
Atakum'da 2 parkın açılışı gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Prens Harry Diana Spencer Sevda Erginci
Spor Ali Koç Metin Oktay Hakan Reçber Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atakum'da 2 parkın açılışı gerçekleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 21:06:49. #1.15#

title