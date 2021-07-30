Atakum'da 2 parkın açılışı gerçekleştirildi

Atakum'da 2 parkın açılışı gerçekleştirildi Samsun'un Atakum ilçesinde Lozan Parkı ve Ömer Halisdemir Parkı açılışları Belediye Başkanı Cemil Deveci tarafından gerçekleştirildi.

Atakum'da 2 parkın açılışı gerçekleştirildi

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde Lozan Parkı ve Ömer Halisdemir Parkı açılışları Belediye Başkanı Cemil Deveci tarafından gerçekleştirildi.

Yapılan ilk açılış Lozan Parkı'nda gerçekleştirildi. Vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi. Açılış halk oyunları gösterileri ile başladı. Yapılan gösterilerin ardından Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Deveci konuşmasında, "Atatürk'ün Cumhuriyeti zor günler yaşıyor. Ama tehlikede değil. 1919 1923 arasında kimin elinden çekip almışsak o Cumhuriyeti bu Anadolu coğrafyasında o güçlerin 10 katı da gelse karşımıza çıksa içeriden ve dışarıdan asla bir parça koparamazlar. Hiç kimse boşuna kendini yormasın. Bu coğrafyayı koruyacak güç bizde var. Bu enerji bizde var. Bu gençlik Türkiye'de ve Anadolu'da var. Bu gençliğin kaynağı merkezi 19 Mayıs 1919 ve Samsun. 19 Mayıs 1919 ve Samsun deyince akla Atatürk gelir. Atatürk'ün Cumhuriyeti gelir. Bağımsızlık savaşı gelir. Biraz sonra bayrağın altından çıkaracağımız Türkiye'nin iki büyük lideri, (Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü) sadece Türkiye'nin mi, dünyanın iki büyük devi akla gelir. Gelmeli. Gelmek istemeyen getirmek istemeyenlerin de aklına bunu sokmalıyız. Oradan bir kısmı korkudan, bir kısmı saygıdan bu iki devi aklından çıkaramamalı. Türk gençliğinin temel görevlerinde bir tanesi de bu" dedi.

Konuşmanın ardından Lozan Parkı için yapılan Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü temsil eden heykelin üzerindeki bayrak kaldırıldı. Heykel vatandaşların beğenisine sunuldu. Katılımcılar daha sonra Ömer Halisdemir Parkı'na geçti. Burada da kurdele kesimi ile parkın açılışı yapıldı.

Açılış programına CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ve İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka