Atakan Özkaya kimdir? Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya kaç yaşında, aslen nereli?

Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Uzak Şehir ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşan genç oyuncu Atakan Özkaya, canlandırdığı Kaya karakteriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizideki akıbetinin ardından izleyicilerin ilgi odağı haline gelen Özkaya'nın yaşı, memleketi ve kariyer geçmişi sosyal medyada merak konusu oldu. Atakan Özkaya hakkında en çok merak edilen detaylar, arama motorlarında üst sıralarda yer alıyor. İşte genç oyuncuya dair öne çıkan detaylar…

ATAKAN ÖZKAYA KİMDİR?

Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Atakan Özkaya, Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği Kaya Albora karakteriyle geniş kitlelerin beğenisini kazandı. Dizideki performansıyla öne çıkan Özkaya'nın yaşam öyküsü ve kariyeri, ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Atakan Özkaya kimdir

29 Haziran 1998'de İstanbul'da dünyaya gelen Atakan Özkaya, aslen Afyonkarahisar kökenli, annesi ise Rizelidir. Oyunculuk serüvenine Maltepe Belediyesi Kent Konseyi'nde adım atan Özkaya, eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. Yeşil gözleri ve kumral saçlarıyla dikkat çeken genç oyuncu, 1.77 metre boyunda ve 68 kilogram ağırlığındadır.

Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Özkaya, oyunculuğa ilk adımını 2014 yılında "Şeref Meselesi" dizisiyle attı. Ardından O Hayat Benim, Vatanım Sensin, Kalp Atışı, Hiç, İçimizdeki Ateş ve Kardeşlerim gibi pek çok yapımda rol aldı. Zamanla ekranlardaki etkileyici oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Özkaya, kariyerine emin adımlarla devam ediyor.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya kaç yaşında, aslen nereli

Atakan Özkaya'nın Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Kaya Albora, ailenin en küçük çocuğu olarak öne çıkıyor. Ergenlik döneminde babasını kaybeden Kaya, hırçınlığı ve gözü kara tavırlarıyla dizinin en dinamik karakterlerinden biri. Ailesi için her şeyi göze alabilecek kadar cesur olan bu karakter, aynı zamanda öfkesini içinde tutmayan biri olarak izleyiciye güçlü duygular yansıtıyor.