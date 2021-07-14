Ata tohumlarının yaygınlaştırılması için üniversite-belediye iş birliği

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Sarayönü Belediyesi arasında ata tohumların ülke genelinde yaygınlaştırılması ve uzun süreli korunması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) ile Sarayönü Belediyesi arasında ata tohumların ülke genelinde yaygınlaştırılması ve uzun süreli korunması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Ata tohumların yetiştirilmesi ve araştırma yapılması için arazi tahsisinin sağlanması, Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretim elemanları ile çiftçilerin teknik gezi ve saha çalışmalarına imkan sağlanması, Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu bünyesindeki seranın modernizasyonunun amaçlandığı protokol için SÜ Rektörlük makamında, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ve Sarayönü Belediye Başkanı Nazif Solak'ın katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Ata Tohum Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Akman, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmzalanan protokolün üniversite-belediye iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Akman, "Üniversitemiz serasında fide haline getirilen bitkiler, Sarayönü Belediyemiz arazisinde yetiştirilecek ve belediye bünyesinde oluşturulacak nem ve sıcaklık ayarlı tohum depolarında gelecek nesillere aktarılması amacıyla uzun süreli muhafaza edilebilecektir." ifadesini kullandı.

Üniversite olarak bu ata tohumlarının, verim, tat, lezzet ve aroma, antioksidanlık, fenolik maddeler, vitaminler, mikro ve makro elementler açısından insan sağlığı için en faydalı olanlarını bilimsel araştırmalarla belirleyeceklerini bildiren Akman, "Ata veya yerel tohumlar, hibrit, GDO veya benzeri ıslah çalışmalarına tabi tutulmadığı için daha doğal kabul edilmektedir. Ata tohumların vatandaşlarımızın kullanımına sunulması ve dolayısıyla yaygınlaştırılması önemli bir faaliyet olacaktır. Bu projeyle ülke halkımızı tat, lezzet ve aroma bakımından eşsiz ürünlerle buluşturmayı amaçlamaktayız." diye konuştu.

"Çalışmamız, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunacak"

Projenin, güvenli gıdayla beslenen daha sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunacağına işaret eden Akman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çevre dostu bu projeyle bitki yetiştirmede kullanılan kimyasal ilaç ve gübreler kullanılmayacak olması, toprak ve su kirliliğinin de önüne geçecektir. Genetik mirasımız olan ata tohumlarımız, gelecekte gıda güvenliğinin sağlanmasında, küresel ısınma ve iklim değişiklikleriyle oluşan kuraklıkla mücadelede bir tampon vazifesi görecektir. Ülkemizin gelecek stratejisiyle uyum içerisinde gıda güvenliğine ve ayrıca güvenli gıdanın mutfaklarımızda yer almasına katkıda bulunabilecek yerel ata tohumlarımızın korunması ve yaygınlaştırılması projesinin ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin