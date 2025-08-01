Ata Ayyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli? Sıla Türkoğlu'nun sözlüsü Ata Ayyıldız ne iş yapıyor?

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun sosyal medya paylaşımı ile gündeme gelen Ata Ayyıldız, magazin dünyasında dikkatleri üzerine topladı. Türkoğlu'nun sevgilisi olmasıyla birlikte kamuoyunun ilgisini çeken Ayyıldız'ın yaşamı, mesleği ve kişisel bilgileri araştırma konusu oldu. Peki, Ata Ayyıldız kimdir, kaç yaşındadır, nerede doğmuştur ve hangi meslekle uğraşmaktadır? İşte, ayrıntılar…

ATA AYYILDIZ KİMDİR?

Son günlerde magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren Ata Ayyıldız, yalnızca özel hayatıyla değil, iş dünyasındaki girişimleriyle de dikkat çeken bir isim. Başarılı genç girişimci, özellikle oyuncu Sıla Türkoğlu ile yaşadığı ilişki sonrası merak konusu oldu. "Ata Ayyıldız kimdir?" sorusu sosyal medyada sıkça aratılırken, kariyeri ve özel yaşamına dair detaylar da araştırılıyor.

Ata Ayyıldız kimdir, kaç yaşında, nereli

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan Ata Ayyıldız, dijital pazarlama ve influencer marketing alanında çalışmalar yürüten Lychee Digital ajansının kurucusudur. Bu alanda birçok ünlü isme kampanya danışmanlığı veren Ayyıldız, aynı zamanda Gron Coffee Company ve Humaliva Chocolate gibi kahve ve çikolata konseptli işletmelerin de sahibidir.

Sıla Türkoğlu'nun sözlüsü Ata Ayyıldız ne iş yapıyor

Ata Ayyıldız'ın özel yaşamı da gündemden düşmüyor. Daha önce sosyal medya fenomeni Betül Çakmak ile bir birlikteliği olan Ayyıldız, son olarak ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu ile olan ilişkisiyle gündeme geldi. İkilinin ilişkisi ilk kez Mardin'de katıldıkları bir düğün etkinliğinde ortaya çıkmış, ardından sosyal medya paylaşımlarıyla da resmiyet kazanmıştı.

1994 doğumlu olduğu tahmin edilen Ata Ayyıldız hakkında, doğum yeri ve net yaşı gibi bilgiler ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Buna rağmen hem iş dünyasındaki aktif rolü hem de özel hayatındaki gelişmelerle uzun süre daha gündemde kalması bekleniyor.