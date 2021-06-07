Aşkın Tarifi oyuncuları! Aşkın Tarifi oyuncuları gerçek isimleri!

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisi merak ediliyor? Aşkın Tarifi Kadir Doğulu! Aşkın Tarifi Alper Saldıran! Aşkın Tarifi Gökhan Niğdeli! Aşkın Tarifi 1. bölüm izle!

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisi merak ediliyor? Aşkın Tarifi Kadir Doğulu! Aşkın Tarifi Alper Saldıran! Aşkın Tarifi Gökhan Niğdeli! Aşkın Tarifi 1. bölüm izle!

AŞKIN TARİFİ DİZİSİ KONUSU

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk'a dersini vermek ister. Fırat'ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır. Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk'a "aşk dersi" verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

AŞKIN TARİFİ OYUNCULARI

Aşkın Tarifi Oyuncu Kadrosu;

Kadir Doğulu- Fırat Karasu

Serra Arıtürk- Naz Soyluer

Cem Davran- Hazım Soyluer

Alper Saldıran- Taylan Günebakan

Yasemin Baştan Conka- Sultan Yılmaz

Ümmü Putgül

İdil Sivritepe

Atakan Yılmaz

Elif Melda Yılmaz

Mehmet Şeker

Deniz Gürkan

Gökhan Niğdeli

Selim Akgül

Onur Yakıcı

Batuhan Bayır…

Alper Saldıran



Taylan Günebakan

Nam-ı diğer Doktor Aşk. Narsist, hırslı, istediğini almak için her yolu mubah gören, çevresindeki herkesi manipüle etme becerisine sahip bir adamdır. Taylan, ülkenin en meşhur yaşam koçlarından biridir. Para kazandıkça, gözünü hırs bürümüş ve hep daha fazlasını istemiştir. Sevgisiz ve ilgisiz büyüdüğü için, hayatın şartları bugün onu böyle biri olmaya yöneltmiştir. Aşk konusunda herkese akıl vermeye kalkan Taylan, aslında sadece kendisine aşıktır.

Yasemin Baştan

Sultan Yılmaz

Fırat'ın teyzesi. Anteplidir. Etrafına güven veren, anaç ruhlu, herkesi ve her şeySultan Yılmazi çekip çeviren, becerikli bir kadındır. Yeri geldi mi anne, yeri geldi mi patron, yeri geldiğindeyse bir dost. Geleneklerine bağlı ve maharetlidir. Yemek konusunda doğuştan bir yeteneği vardır. "Elinin lezzeti var" denen insanlardandır. İstanbul'da yaşadıkları mahallede, "Anteplinin Yeri" adında bir kebapçısı vardır. Tipik, fedakâr ve savaşçı Anadolu kadınıdır. Çabuk parlayıp, çabuk söner. Aklına koyduğunu, mutlaka yapar. Kimi zaman tatlı dille kimi zamansa bağıra çağıra… Sultan'ın hayatta vazgeçemeyeceği iki kişi vardır. Biri kızı Sevi, diğeri de yeğeni Fırat'tır. Fırat canını istese, Sultan hiç düşünmeden verir.

Cem Davran

Hazım Soyluer

Naz'ın babası. Üç kuşaktır İstanbullu, son derece saygın ve görgülü bir aileden gelmektedir. Şu anda da ailenin tüm işlerini, Hazım yönetmektedir. Hazım, annesiz büyütmek durumunda kaldığı kızına, çok iyi bir baba olmuş; onu adeta pamuklara sararak büyütmüştür. Hazım'ın bu hayattaki en kıymetli varlığı; kızıdır. Onun üzülmemesi için, elinden ne geliyorsa yapar. Olgun, fevri hareket etmeyen, kibar, sağ duyulu bir adamdır. Kızının kararlarına daima saygı duyar. Hem iyi bir yol gösterici hem de sevecen bir babadır.

Kadir Doğulu

Fırat Karasu

Mert, içten ve gözü kara bir gençtir. Aslen Anteplidir. Tam bir doğulu gibi tuttuğunu koparan, dürüst ve sözünün eridir. Fırat'ın tek kusuru, delinin de delisi akan kanıdır. Kızdığında, gözü dünyayı görmez. Kararlarını hiç düşünmeden, aniden verir. İşler sarpa sardığındaysa, asla kaçmaz. Sonuna kadar mücadele eder ve üstüne düşen ne varsa, yerine getirir. Çok fedakâr, daima kendinden önce sevdiklerini düşünen biridir. En büyük tutkusu ise yemektir. Kebap yapmayı çok küçük yaşta, Antep'te babasına çıraklık ederek öğrenmiştir. Büyüdükçe, diğer mutfaklara da ilgi duymaya başlamıştır. Okumaya geldiği İstanbul'da Fransız mutfağıyla özellikle ilgilenmiş, bu konuda eğitimler almış, önemli şeflerle çalışma fırsatı bulmuştur.

Serra Arıtürk

Naz Soyluer

Üç kuşak İstanbullu, ülkenin hatırı sayılır ailelerinden birinin kızıdır. Servetine güvenip, sosyal medyada fenomen olmak yerine, kendisini geliştirmekten vazgeçmemiştir. Bu yüzden aile şirketinde yönetici olmaktansa, kendi restoranını açmıştır. Ailesinden destek almadan, ayakta kalmak için de büyük bir mücadele vermektedir. Disiplinli dadıların yönlendirmeleri, üstüne Fransız ekolü okullarda alınmış nitelikli eğitimler; Naz'ı da prensip sahibi, kuralcı ve detaycı yapmıştır. Lise çağına geldiğindeyse, yemeklere merak sarmış; yemek yapmanın çocukluk yaralarını iyileştirdiğini fark etmiştir. Bu ilgi giderek büyümüş, üniversite çağına geldiğindeyse; Fransa'da gastronomi eğitimi almak almıştır. Sonra da İstanbul'a döndüğünde, en yakın arkadaşı Şebnem'le birlikte, bir Fransız restoranı açmıştır. Mükemmeliyetçidir. Başladığı işi, mutlaka bitirir. İnsanlarla ilişkilerinde, mesafesini korur. İyi bir patron, sağlam bir dosttur. İlk bakışta, sert biri gibi görünür. Fakat o sert kabuğun içinde, kırılgan bir kız çocuğu saklar.

Alper Saldıran- Taylan Günebakan

Taylan Günebakan Kimdir? Nam-ı diğer Doktor Aşk. Narsist, hırslı, istediğini almak için her yolu mubah gören, çevresindeki herkesi manipüle etme becerisine sahip bir adamdır. Taylan, ülkenin en meşhur yaşam koçlarından biridir. Para kazandıkça, gözünü hırs bürümüş ve hep daha fazlasını istemiştir. Sevgisiz ve ilgisiz büyüdüğü için, hayatın şartları bugün onu böyle biri olmaya yöneltmiştir. Aşk konusunda herkese akıl vermeye kalkan Taylan, aslında sadece kendisine aşıktır.

Aşkın Tarifi dizisinde Alper Saldıran Taylan rolünü canlandıracaktır. Aşkın Tarifi dizisi oyuncu kadrosuna Alper Saldıran dahil oldu. 1984 İstanbul doğumludur. Anadolu Kartalları, Geçmiş Olsun, Kalbim Ege de Kaldı, Aşk ve Gurur, Bir Aile Hikayesi, Jet Sosyete ve Masumlar Apartmanı dizi filmlerinde rol aldı. Alper Saldıran instagram hesabı https://www.instagram.com/alpersaldiran/

Atakan Yılmaz

Aşkın Tarifi dizisinde rol alan oyuncu Atakan Yılmaz kimdir? Atakan Yılmaz 1994 doğumlu. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Atakan Yılmaz Tek Yürek dizisinde Oğuzhan rolünü canlandırmıştır. Şimdi de Aşkın Tarifi dizisi onun kariyeri için iyi bir adım olacaktır. Atakan Yılmaz instagram hesabı https://www.instagram.com/attakanyilmaz/

Ümmü Putgül

Aşkın Tarifi dizisi oyuncu kadrosunda Ümmü Putgül yer alıyor. Ümmü Putgül 1980 doğumludur. Londra'da oyunculuk eğitimi almıştır. Ümmü Putgül İftarlık Gazoz filminde rol almıştır. Ümmü Putgül instagram hesabı https://www.instagram.com/ummu_putgul/

İdil Sivritepe

Aşkın Tarifi dizisi oyuncu kadrosuna İdil Sivritepe katıldı. İdil Sivritepe 1990 doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Arp bölümü mezunudur. İdil Sivritepe Muhteşem Yüzyıl, Sil Baştan, Çilek Kokusu, İstanbullu Gelin, Avlu dizi filmlerinde rol aldı. İdil Sivritepe instagram hesabı https://www.instagram.com/idilsivritepe

Elif Melda Yılmaz

Aşkın Tarifi dizisinde Elif Melda Yılmaz Fırat'ı düğün zamanı terkeden sevgilisidir. Elif Melda Yılmaz Aşkın Tarifi dizisinde rol alacak. Elif Melda Yılmaz 1977 Eskişehir doğumludur. Esaretim Sensin, Kurtlar Vadisi Pusu, İffet, Tatil Aşkları dizi filmlerinde rol aldı. Elif Melda Yılmaz instagram hesabı https://www.instagram.com/elifmeldayilmaz/

Mehmet Şeker

Aşkın Tarifi dizisinde rol alacak olan Mehmet Şeker kimdir? Mehmet Şeker 1990 İstanbul doğumlu. Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk mezunudur. Çıplak Gerçek, Paşa Gönlüm, Sil Baştan, Aslan Ailem ve Lise Devriyesi dizi filmlerinde rol aldı. Mehmet Şeker instagram hesabı https://www.instagram.com/mmttskr/

Deniz Gürkan

Aşkın Tarifi dizisinde rol alan Deniz Gürkan kimdir? Deniz Gürkan İstanbul Devlet Konservatuvarı mezunudur. Deniz Dalgıç Menajerlik şirketine kayıtlıdır. Oyuncu daha çok tiyatro ve heykelle uğraşmaktadır. İlk dizisi Aşkın Tarifi olacaktır.

Gökhan Niğdeli

Aşkın Tarifi dizisi oyuncu kadrosuna Gökhan Niğdeli dahil oldu. 1975 İstanbul doğumludur. Ulan İstanbul, Bayram Abi dizi filmlerinde rol aldı. Gökhan Niğdeli instagram hesabı https://www.instagram.com/gokhannigdeli/

Selim Akgül

Aşkın Tarifi dizisinde rol alan Selim Akgül kimdir? Selim Akgül Deniz Dalgıç Menajerlik ile çalışmaktadır. 1982 Mardin doğumludur. Çakallarla Dans, İncir Reçeli, Bölük ve Osman Pazarlama dizilerinde rol aldı. Selim Akgül instagram hesabı https://www.instagram.com/selimmakgul/

Onur Yakıcı

Aşkın Tarifi dizisinde rol alan Onur Yakıcı kimdir? Onur Yakıcı Adım Başı Kafe dizisinde rol aldı. Neslihan Atagül'ün Hadsiz adlı projesinde yer almaktadır. Onur Yakıcı instagram hesabı https://www.instagram.com/onur.yakici/ Onur Yakici askin tarifi

Batuhan Bayır

Aşkın Tarifi dizisinde rol alacak olan Batuhan Bayır kimdir? Batuhan Bayır Masterchef 2019 sezonunda yarışmış ve öyle tanınmıştı. İlk kez bir dizide rol alacak. Batuhan Bayır instagram hesabı https://www.instagram.com/batuhanbayiir/

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