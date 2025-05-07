ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 7 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 7.05.2025 00:00:00

Tamir Tarihi: 7.05.2025 23:55:00

Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Karaca Caddesi içerisindeki 700mm çelik pompa çıkış hattının deplase çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: -FATİH MAHALLESİ -MİMAR SİNAN MAHALLESİ -TEVFİK İLERİ MAHALLESİ -ALTINDAĞ İLÇESİ KARACAÖREN MAHALLESİ

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 7.05.2025 00:00:00

Tamir Tarihi: 7.05.2025 23:55:00

Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Karaca Caddesi içerisindeki 700mm çelik pompa çıkış hattının deplase çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Karacaören Mahallesi

BALA

Arıza Tarihi: 7.05.2025 08:15:00

Tamir Tarihi: 7.05.2025 16:00:00

Detay: BALA İLÇESİ BÜYÜKBOYALIK MAHALLESİ İÇME SUYU DEPOSU VANA ODASINDA TAMİRAT ÇALIŞMASI YAPILACAĞINDAN DOLALAYI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BÜYÜKBOYALIK MAH

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 7.05.2025 10:15:00

Tamir Tarihi: 7.05.2025 17:00:00

Detay: Mutlu kent mahallesi 1941 cadde içinde Q100 lük çelik boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Mutlu kent mahallesi 1941 cadde , 1940 sokak Beta sitesi ve beta blokları tamamı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 7.05.2025 14:30:00

Tamir Tarihi: 7.05.2025 17:00:00

Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ : İNÖNÜ MAHALLESİ 1773 CADDESİ İÇERİSİNDE BULUNAN Ø100MM ÇAPINDAKİ İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: İNÖNÜ MAHALLESİ 1773 CİVARI BAŞKENT SANAYİ SİT BİR KISMI.

AKYURT

Arıza Tarihi: 7.05.2025 16:40:00

Tamir Tarihi: 7.05.2025 19:00:00

Detay: SARACALAR MAHALLESİ YILDIRIM KÜMEEVLERİ İÇİNDE OLUŞAN ARIZA NEDENİ İLE İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ

Etkilenen Yerler: SARACALAR MAHALLESİ YILDIRIM KÜMEEVLERİ