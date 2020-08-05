Askerlik yerleri belli oldu mu? 2000/3 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı? e-Devlet askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? 2020 yılı Temmuz/Aralık dönemine ilişkin bedelli askerlik ücretlerinin açıklanmasıyla birlikte Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemleri de merak konusu oldu. 2000/3 dönem Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı?

2000/3 dönem askere gidecekler ''Ağustos/Eylül celp askerlik yerleri açıklandı mı?'' sorusunun yanıtını arıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos/Eylül 2020 Celp ve Sevk Dönemlerine ilişkin duyuru yapmıştı. Koronavirüs nedeniyle bir süre celpler askıya alınmıştı. İşte, e-devlet askerlik yeri sorgulama ekranı...

ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

MSB tarafından Temmuz ayında yapılan duyuru ile 2000/3 Ağustos celbi askerlik yerlerinin Ağustos'un ilk haftası açıklanacağı bildirilmişti. e-Devlet üzerinden adayların erişimine açılacak celp bilgisi henüz sistemde aktif olmadı.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Askere gidecek ve askerliğini yapacak yükümlüler, 2020 Ağustos ayı askerlik yerlerini e-devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Askerlik yerleri bilgisine erişmek için PTT'den öncelikle e-Devlet şifresi almak ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapmak gerekiyor. e-devlet'e girşin ardından Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu ekranından;

Askerlik durum belgesi,

Yoklama başvurusu,

ASAL Celp Dönem tercihi,

Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama ve sevk başvurusu bilgilerine ulaşılabilecek.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI...

MSB AĞUSTOS/EYLÜL 2020 CELP VE SEVK DÖNEMLERİ DUYURUSU

1. Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemleri Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 01 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

3. Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 01 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Ağustos ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

6. Yükümlüler;

a. Sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında " Kovid-19 " testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek,

ç. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecek,

d. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

e. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.

f. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

7. Daha önceki celp ve sevk dönemlerinden bakaya kalan yükümlülerden askerlik şubelerine müracaat ederek sevke tabi tutulmak isteyenlerin ceza işlemleri sonlandırılacak (haklarında cezalı işlem yapılarak) ve ilk celp ve sevk döneminde Kovid-19 testlerini yaptırmalarını müteakip sevkleri yapılacaktır.

8. Yol ve iaşe parası, e-Devlet'ten sevk belgesini alanların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği; askerlik şubesi başkanlığından sevk belgesini alanlar ise sevk belgesini aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

9. Yükümlülerin sevk belgeleri seyahat izin belgesi olarak kabul edilecektir.

10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

11. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler.