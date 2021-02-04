Askerlik uzadı mı 2021? Askerlik süresi kaç ay? Yeni askerlik düzenlemesi nedir?

Askerlik uzadı mı? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabul edilen yeni askerlik düzenlemesinde emeklilik yaş haddi ve çeşitli detaylar yer aldı. Askerlik süresi ile ilgili ayrıntılar ise merak ediliyor. Peki askerlik 6,9,12,18 ay mı? İşte askerlik ile ilgili son dakika gelişmeleri...

2021 ASKERLİK UZADI MI, KAÇ AY OLDU?

Askerlik süresi ile ilgili yeni bir detay bulunmuyor.Askerlik eğitim durumu fark etmeksizin er ve erbaşlar için 6 ay olarak yer alıyor. Yedek subay ve astsubaylar için askerlik süresi ise 12 ay şeklinde bulunuyor.

Seyfettin Ersöz'ün haberine göre; Son günlerde kışlalarda ve sosyal medyada, askerliğin 12 veya 18 aya uzayacağı iddiası dillendirilirken, Milliyet'in ulaştığı güvenlik kaynakları, böyle bir çalışma ve düşüncenin olmadığını bildirdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten kaynaklar, mevcut askerlik süresinin er-erbaşlarda 6 ay olarak uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Eğitim durumu fark etmeksizin er ve erbaşlar 6 ay, yedek subay ve astsubaylar ise 12 ay askerlik yapıyor.

YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ NEDİR?

Teklife göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak. Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

Teklif ayrıca uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor. Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden karşılanacak. Dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek. Subaylara yönelik yapılan düzenlemelerle uyumlu şekilde, dış kaynaktan temin edilen astsubaylardan da deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin; dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen astsubayların da verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde ilişikleri kesilecek. Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek. Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa nasbedilebilecek.

Teklifle, nezdinde bulundukları kıta komutanı veya kurum amirlerinin, hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olması amaçlanıyor. Aynı kanunda, sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesinin personele ek fayda sağlaması yerine hak kaybına sebep olması nedeniyle değişikliğe gidiliyor. Buna göre, sağlık astsubayları hariç sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan personele, Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun, Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlar ile Asker Hastanelerinde Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili madde hükümlerine göre ek ödeme yapılmayacak. Sağlık Bakanlığınca talep edilmesi halinde 6756 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında, Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlarla şehit aileleri, gaziler, TSK personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekatına öncelikle sağlık hizmeti desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde TSK'de yedek subay olarak görevli sağlık sınıfı personel görevlendirilebilecek. Düzenlemeye göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan yükseköğretim kurumlarında sınıf okulu, sınıf okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları, KBRN okulu, istihbarat ve dil okulu, harita yüksek teknik okulu, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı, birlik içi eğitim merkezleri ile meslek içi eğitim ve kurslarda ve benzerlerinde ders vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylarla devlet memurları, kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olup çalışma alanında tanınırlığı ve yetkinliği olanlar ile emekli öğretim elemanları ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı yüksek öğretim kurumlarına görevlendirilen öğretim elemanları hariç diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına, Yükseköğretim Personel Kanunu'nda belirlenen tutarın üç katını geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek. Bu kapsamda ders vermek üzere görevlendirilecek personel sayısı 1000'i, ödenecek ek ders ücreti haftada 20 saati geçemeyecek. Teklifle, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 1993-2007 yılları arasında astsubaylıktan subaylığa geçen ve deniz piyade/deniz istihkam olarak sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıpları, mezun oldukları yıldan önceki yılın 30 Ağustos tarihine götürülürken, güverte/makine/ikmal olarak sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasıplarının geriye değil ileriye götürülmesi sonucu söz konu personelin deniz piyade ve deniz istihkamı olarak sınıflandırılan emsallerine kıyasla bir yıl kıdemsiz olmalarına ilişkin mağduriyetin önüne geçilecek. Buna göre, 1993 yılı dahil olmak üzere 1993-2007 yılları arasında, astsubaylıktan muvazzaf subaylığa geçenlerin nasıpları, astsubaylıktan muvazzaf subaylığa nasbedilme sınavlarını kazandıkları takvim yılının 30 Ağustos tarihine götürülecek. Ancak, nasıpları lehlerine düzeltilenlere bu işlemlerden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de bu hükümler uygulanacak.