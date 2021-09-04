Aşılamada mavi kategoriye geçen Malatya çıtayı yükseltmek istiyor
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Aşılamada mavi kategoriye geçen Malatya çıtayı yükseltmek istiyor

Aşılamada mavi kategoriye geçen Malatya çıtayı yükseltmek istiyor
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranında mavi kategoriye geçen Malatya'da yürütülen çalışmalarla aşılama oranı artıyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 18 yaş ve üstünde en az bir doz aşılama oranında mavi kategoriye geçen Malatya'da yürütülen çalışmalarla aşılama oranı artıyor.

Mobil ekiplerin köy köy gezdiği kentte gençlerin katılım oranını artırabilmek için kampanyalara da başvuruldu.

Önceki gece itibarıyla mavi kategoriye geçen Malatya, kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra STK'lerin de destekleriyle aşılamada daha iyi seviyelere gelmeyi hedefliyor.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, AA muhabirine, kentin artık düşük riskli kategoriye geçtiğini hatırlatarak çalışmalara ilk günkü gibi devam edeceklerini söyledi.

Kentteki aşılama sürecini tamamlamış vatandaşların oranının henüz yüzde 57'lerde olduğunu ifade eden Bentli, mavi kategorinin motive edici olduğunu ancak bundan sonraki süreçte herkesin aşı sürecini tamamlaması için daha çok çalışacaklarını kaydetti.

Şu an Malatya'da toplam 910 bine yakın aşı yapıldığını aktaran Bentli şöyle konuştu:

"Yaklaşık 350 bin vatandaşımız aşılama sürecini tamamlamış durumda. Kalan kısım ise henüz ikinci doz gibi aşı sürecini tamamlamamış gurup. Yüzde 75 bizim için çok önemli ama asıl konu tüm aşılama sürecini tamamlamış vatandaşlarımızın oranını artırmak. Bunu yükseltmemiz lazım. Bizim acilen aşılama sürecini tamamlayan vatandaşımızın sayısını artırmamız lazım ki sonbahara girerken çok ciddi vaka artışlarıyla ve hastane yüküyle karşılaşmayalım."

Yapılan çalışmalar

Bentli, yaklaşık 2 hafta önce 17-44 yaş arasındaki aşılama oranlarını artırmak için Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle bir kampanya düzenlediklerini hatırlatarak forma, ulaşım kartı ve tablet gibi hediyeler verdikleri kampanyalar sayesinde gençlerin aşıya katılımını artırdıklarını vurguladı.

Aşı konusunda insanları ikna etmek için yoğun gayret gösterdiklerini anlatan Bentli şöyle devam etti:

"Sağlık çalışanlarımız aşıyı insanların ayağına götürmek için en ücra köylerdeki insanlara kadar ulaştı. Aşı sayılarımızın yüksek olması ve iki dozunu da yaptırmış insanlarımızın üçüncü dozlarını da yapması için bu hafta camilerde çalışmaya başladık. Cuma namazı sonrası hemen cami çıkışlarına stant kurarak buradaki vatandaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Hutbenin sonuna doğru din görevlilerimiz cemaate duyuru da yaptılar."

Daha fazla aşı yapmak için kent merkezinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü binasında da aşılama hizmeti sunduklarını dile getiren Bentli şunları kaydetti:

"Özellikle buradaki esnafın kendi Aile Sağlığı Merkezlerine gitmeleri belki mesai saatlerinde zor olacağı için burayı devreye aldık. İlk açtığımız günlerde burada günlük 50-100 aşı yaparken şimdilerde 600-700 civarı aşı yapıyoruz. Dolayısıyla insanlarımız aşılarını yaptırabilsin diye her kolaylığı sağladık."

Aşılamada mavi kategoriye geçen Malatya çıtayı yükseltmek istiyor
Aşılamada mavi kategoriye geçen Malatya çıtayı yükseltmek istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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