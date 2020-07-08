Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel sözleri ve hayatı 1894 yılında hayata gözlerini açan Aşık Veysel, yakalandığı hastalıktan sonra bambaşka bir hayata sahip oldu. Yaşadığı dramla hayatı şekillen Aşık Veysel, bugün ülkemizin en değerli halk ozanlarından. Aşık Veysel eserleri ve Aşık Veysel şiirleri haberimizin detaylarında

Veysel Şatıroğlu adıyla dünyaya gelen Aşık Veysel, halkın ozanı olarak bu unvanı kazanmıştır. 8 yaşında gözlerini kaybetmesi ile hayatı değişen Aşık Veysel bugün hala en değerli ozanlarımızdan biridir.

AŞIK VEYSEL HAYATI



Asıl adı Veysel Şatıroğlu olan Aşık Veysel lakabı ile anılan Türk halk ozanıdır. Avşar boyunun Şatırlı obasına mensup olan Veysel Şatıroğlu, 25 Ekim 1894 yılında Sivas Şarkışla'da doğmuştur. 21 Mart 1973 yılında Sivas Sivrialan'da hayatını kaybetmiştir.

Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçi ailenin çocuğudur. Aşık Veysel'in iki kız kardeş çevrede yaygın olan çiçek hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmiştir. Aşık Veysel bu hastalık sebebiyle 8 yaşında gözlerini kaybetmiştir.

Babası, oğluna gün içerisinde oyalanması için bir bağlama almıştır. Aşık Veysel ilk türkülerini bu şekilde çalmaya başlamıştır. 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey sayesinde birçok ili dolaşarak türküler söylemeye başladı.

Köy Enstitülerinde saz hocalığı da yapan Aşık Veysel için 1965'te özel kanun çıkarılmıştır. Bu kanun ile Aşık Veysel için maaş bağlanmıştır. 1970'li yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok, Esin Afşar gibi bazı müzisyenlerşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek söylemeye başladı, böylece Aşık Veysel'in türkülerinin yaygınlaşması sağlandı. Günümüzde hala Şarkışla'da adına törenler düzenlenir.

Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içeydi. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri, Deyişler (1944), Sazımdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında toplandı.1973 yılında akciğer kanseri sonucunda vefat etti. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri (1984) adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

AŞIK VEYSEL ESERLERİ

Anlatamam derdimi (5:24)

Arasam seni gül ilen (4:18)

Atatürk'e ağıt (5:26)

Beni hor görme (2:46)

Beş günlük Dünya (3:58)

Bir kökte uzamış (4:55)

Birlik destanı (1:42)

Çiçekler (3:05)

Cümle âlem senindir (6:44)

Derdimi dökersem derin dereye (4:51)

Dost çevirmiş yüzünü benden (3:12)

Dost yolunda (4:43)

Dostlar beni hatırlasın (6:02)

Dün gece yar eşiğinde (4:28)

Dünya'ya gelmemde maksat (2:43)

Esti bahar yeli (2:41)

Gel ey âşık (5:35)

Gonca gülün kokusuna (5:24)

Gönül sana nasihatim (6:40)

Gözyaşı armağan (3:32)

Güzelliğin on para etmez (4:31)

Kahpe felek (2:58)

Kara toprak (9:25)

Küçük dünyam (5:17)

Murat (5:13)

Ne ötersin dertli dertli (3:05)

Necip (3:16)

Sazım (6:02)

Seherin vaktinde (5:01)

Sekizinci ayın yirmi ikisi (4:43)

Sen Bir Ceylan Olsan (3:34)

Sen varsın (4:01)

Şu geniş Dünya'ya (7:27)

Uzun ince bir yoldayım (2:23)

Yaz gelsin (3:02)

Yıldız (Sivas ellerinde) (3:16)

Kızılırmak seni seni (4:58)

AŞIK VEYSEL ŞİİRLERİ

Saklarım Gözünde Güzelliğini

Gine Mi Ağladın Kirpikler Nemli

Salınıp Giderken Boyunu Gördüm

Sen Bir Çiçek Olsan Ben Bir Yaz Olsam

Senlik Benlik Nedir Bırak

Bu Alemi Gören Sensin

Kara Toprak

Sazıma

Uyandım Kuşların İnce Sesine

Kardeşim

Vatan Sevgisini İçten Duyanlar

Yeni Mektup Aldım Gül Yüzlü Yardan

EN GÜZEL AŞIK VEYSEL SÖZLERİ

Aşık Veysel sözleri ile Anadolu'nun derinlerinden gelen sözleri anlatımlarınıza yansıtabilirsiniz. İşte en güzel Aşık Veysel sözleri…

Taş olsam yandım idi. Toprak oldum da dayandım.

Şu geniş dünyaya sığmayan gönül, şimdi bir odaya kapandı kaldı.

Cahil insan gül ise de koklama.

Aşkın beni elden ele gezdirdi. Çok dolandım bulamadım eşini. Beni candan usandırdı bezdirdi. Tuzlu imiş yiyemedim aşını. Benim ile gezdin beni arattın. Beraber oturup beraber yattın. Türlü türlü güllerinden koklattın. Aşık ettin güle bülbül kuşunu.

Dokuz ay koynunda gezdirdi beni. Ne cefalar çekti ne etti Anam. Acı tatlı zahmetime katlandı. Uçurdu yuvadan yürüttü Anam. Anaların hakkı kolay ödenmez. Analara ne yakışmaz ne denmez. Kan uykudan gece kalkar gücenmez. Emzirdi salladı uyuttu Anam.

Ben giderim sazım sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme. Lal olsun dillerin söyleme yada. Garip bülbül gibi ah u zar etme.

Aslıma karışıp toprak olunca. Çiçek olur mezarımı süslerim. Dağlar yeşil giyer bulutlar ağlar. Gök yüzünde dalgalanır seslerim. Ne zaman toprakla birleşir cismim. Cümle mahluk ile bir olur ismim. Ne hasudum kalır ne de bir hasmım. Eski düşmanlarım olur dostlarım.

Bu dünyanın meyvesini. Yesem amma yesem amma. Arasam bulsam hasını. Yesem amma yesem amma.

Dünyaya gelmemde maksat ne idi: bir sadık dost.

Sensin derdine düştüğüm. Hayal oldu konuştuğum. Her gün yediğim içtiğim. İçerimde ağu benim.

Çalıştım kadehim dolduramadım. Kimseye halimi bildiremedim. Gönlümün arzusunu aldıramadım. Dileğim hekime deyvermediler.

Dert ile mihnete dalmayan aşık. Ne yemiş ne doymuş eli bulaşık. Kınama Veysel'i fikri dolaşık. Ayrılmış yârinden yar diyarından.

Gam leskesi saf saf oldu. Hep sözlerim boş laf oldu. Senin yolunda mahvoldu. Gençliğimin çağı benim.

Bir güzelin mecnunuyum ezelden. Veremem telkini gelmiyor elden. Yandım ateşine can u gönülden. Görmesem günlerim uzar yıl gibi.

Ademi sürdün bakmadın. Cennette de bırakmadın. Şeytanı niçin yakmadın? Cehennemin var da senin.

Ne varise sende bende Aynı varlık her bedende Yarın mezara girende Sen toksun da ben açmıyım.

Allah birdir Peygamber Hak. Rabbül alemindir mutlak. Senlik benlik nedir bırak. Söyleyim geldi sırası. Kürt'ü Türk'ü ve Çerkes'i. Hep Adem'in oğlu kızı. Beraberce şehit gazi. Yanlış var mı ve neresi?

"Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez."

"Şu geniş dünyaya sığmayan gönül, şimdi bir odaya kapandı kaldı."

"Ne varise sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım?"

"Bu alemi gören sensin. Yok gözünde perde senin. Haksıza yol veren sensin. Yok mu suçun burda senin."

"Herkim olursa bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar. Benim sadık yârim kara topraktır."

"Aldanma cahilin kuru lafına. Kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına. Arzusu hedefi yolu yalandır."

"Kuran'a bak, İncil'e bak… Dört kitabın dördü de hak. Hakir görüp ırk ayırmak, hakitatte yüz karası…"

"Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı, ben babamı sen ustanı unutma."

"Yüzü güzel olana kırk günde doyarsın da

Gönlü güzel olana kırk yılda doyamazsın."

"İnan sana değil kastım,

cahille sohbeti kestim. "

"Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece"

Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı. Ben babamı sen ustanı unutma.

Sen bilmezsin.. O bilmez.. Hiç kimse bilmez, bilemez.. Hatta Ben bile. Bir tek paşa gönlüm bilir.

Seyrettim âlemi dünya dar dedim. Ay dünya arası sanki bir adım. Denizi karayı ölçtüm aradım. Adalar içinde var belli değil.

Avrupa Asya ayrı bir kıta. Bir yıllık yol idi deveye ata. Uçaklar sığdırdı beş on saata. Daha neler çıkar dur belli değil.

Sevgisi içimde yaşayıp duran. Nazlı güzellerin şirin İstanbul. Hayali kafamda hükümdar süren. Görmez gözlerime görün İstanbul.

Ben bir insanoğlu sen bir dut dalı. Ben babamı sen ustanı unutma

Seversin, alırsın, karın olur/ Seversin, alamazsın, karasevdalın olur.

Benim sana verebileceğim çok bir şey yok aslında. Çay var içersen, Ben var seversen, Yol var gidersen.

Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa.

Bir yar için diyar diyar dolandım. Yoruldum da Çamlıbel'e yaslandım. Irmak oldum çalkalandım bulandım. Duruldum da Çamlıbel'e yaslandım. Gahi gönül oldum yüksekten uçtum. Ferhat oldum aşk uğrunda çalıştım. İrenk irenk çiçeklere karıştım. Dirildim de Çamlıbel'e yaslandım.

Karadeniz gibi kükrer coşarsa. Dalgası gelince yaman aşıklar. Hırs gelip de ayranlığı şişerse. Kaybeder irade dümen aşıklar.

Ay geçer yıl geçer uzarsa ara giyin kara libas yaslan duvara yanından göğsünden açılır yara yar gelmezse yaraların elletme.

İtimat edersen benim sözüme gel birlik kavline girelim kardaş birlik çok tatlıdır benzer üzüme içip şerbetini duralım kardaş.

Dünyaya gelmemde maksat ne idi: Bir sadık dost.

Gönüle delidir demiştik baştan. Üşenmez borandan ıslanmaz yaştan. Boğulmaz denizden yenmez ateşten. Ateşi kor közü kendinden olur.

Aldanma cahilin kuru lafına kültürsüz insanın kulu yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına arzusu hedefi yolu yalandır.