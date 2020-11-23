Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Aşık Veysel şiirleri, Aşık Veysel sözleri
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Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Aşık Veysel şiirleri, Aşık Veysel sözleri

23.11.2020 15:29 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:32
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Aşık Veysel şiirleri, Aşık Veysel sözleri

Avşar boyunun Şatırlı obasına bağlı olan Türk halk ozanı Aşık Veysel her yıl binlerce insan tarafından anılıyor. Aşık Veysel'in günümüze kadar uzunan eşşiz şiirleri ve sözleri hala dillerde. Peki ünlü Türk halk ozanı olan Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Aşık Veysel şiirleri, Aşık Veysel sözleri

Aşık geleneğinin önde gelen temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun hayatı ve eserleri sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki ünlü halk ozanı Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Aşık Veysel şiirleri, Aşık Veysel sözleri... Aşık Veysel'in hayatı ve eseleri hakkında bilmeniz gereken her şey haberimizde...

AŞIK VEYSEL KİMDİR? AŞIK VEYSEL'İN HAYATI?

Âşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Aşık Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Aşık Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü de kaybetti.

Kendi anlatımına göre;

« Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım... Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de, solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. »

Babasının, Âşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Maarif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer ile Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destek ile birçok ili dolaşmaya başladı.

Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Âşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün kaleme almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır.

Eserlerinde kullandığı Türkçe yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içeydi. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri, Deyişler (1944), Sazımdan Sesler (1950), Dostlar Beni Hatırlasın (1970) isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda vefat etti. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri (1984) adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Aşık geleneğinin büyük temsilcilerinden biri oldu

Ozan, ölümünden birkaç saat öncesinde bile, ''Birbirinizle, konu komşuyla iyi geçinin, dirliğiniz, düzeniniz bozulmasın'' diyerek, ''Kürt'ü Türk'ü ne Çerkezi/Hep Adem'in oğlu, kızı/Beraberce şehit, gazi/Yanlış var mı ve neresi'' dizelerini söyledi.

Aşık Veysel, 21 Mart 1973 günü sabaha karşı 03.30'da doğduğu köy olan Sivrialan'da, şimdi adına müze olarak düzenlenen evde hayata gözlerini yumdu.

Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Aşık Veysel şiirleri, Aşık Veysel sözleri

AŞIK VEYSEL'İN ESELERİ

Çocukken iki gözünü de kaybetmesine rağmen şiirlerine yansıttığı vatanseverlik, hoşgörü, yaşama sevinci ve sevgi mesajlarıyla hem kendi dünyasını aydınlatan hem de bugünlere ışık tutan halk ozanı, hafızalara kazınan çok sayıda eser bıraktı.

Anlatamam Derdimi (5:24)

Arasam Seni Gül İlen (4:18)

Atatürk'e Ağıt (5:26)

Beni Hor Görme (2:46)

Beş Günlük Dünya (3:58)

Bir Kökte Uzamış (4:55)

Birlik Destanı (1:42)

Çiçekler (3:05)

Cümle Âlem Senindir (6:44)

Dost Çevirmiş Yüzünü Benden (3:12)

Dost Yolunda (4:43)

Dostlar Beni Hatırlasın (6:02)

Dün Gece Yar Eşiğinde (4:28)

Dünya'ya Gelmemde Maksat (2:43)

Esti Bahar Yeli (2:41)

Gel Ey Âşık (5:35)

Gonca Gülün Kokusuna (5:24)

Gönül Sana Nasihatim (6:40)

Gözyaşı Armağan (3:32)

Güzelliğin On Para Etmez (4:31)

Kahpe Felek (2:58)

Kara Toprak (9:25)

Kızılırmak Seni Seni (4:58)

Küçük Dünyam (5:17)

Murat (5:13)

Ne Ötersin Dertli Dertli (3:05)

Necip (3:16)

Sazım (6:02)

Seherin Vaktinde (5:01)

Sekizinci Ayın Yirmi İkisi (4:43)

Sen Bir Ceylan Olsan (3:34)

Sen Varsın (4:01)

Şu Geniş Dünya'ya (7:27)

Uzun İnce Bir Yoldayım (2:23)

Yaz Gelsin (3:02)

Yıldız (Sivas Ellerinde) (3:16)

''Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz''

"Derdimi Dökersem Derin Dereye" gibi eserleri hafızalara kazınan ve Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan Aşık Veysel, şiirlerinde verdiği mesajlarla Türk milletine her zaman birlik ve beraberliği öğütledi.

Aşık Veysel'in vatan, tabiat, birlik, çalışma, yardımlaşma konularını işlediği şiirlerinde, vatana bağlılık ve idealistlik dikkati çeken en önemli nokta oldu.

Şiirlerinde "Veysel", "Sefil Veysel" ve "Veysel Şatır" gibi mahlaslar kullanan Aşık Veysel, bir şiiri hariç, bütün şiirlerini dörtlüklerle aktardı ve "Sazımdan Sesler" ile "Dostlar Beni Hatırlasın" adlı şiir kitapları bulunan ozanın ölümünden sonra, 1984'te "Bütün Şiirleri" adlı eseri tekrar yayımlandı.

Aşık Veysel'in eserleri pek çok sanatçı tarafından tekrar yorumlanırken, birçok yabancı sanatçının da dikkatini çekti. Son olarak, ABD'li elektro gitar virtüözü Joe Satriani, 2008'de çıkardığı albümde "Aşık Veysel" isimli, kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi.

Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Aşık Veysel şiirleri, Aşık Veysel sözleri

AŞIK VEYSEL ŞİİRLERİ

Sen Bir Çiçek Olsan

Ben Bir Yaz Olsam

Her sabah her sabah suya giderken

Yar yolunda toprak olsam toz olsam

Bakıp dört köşeyi seyran ederken

Kara kaş altında ela göz olsam

Uğrunu uğrunu giderken yola

Nice dilsizleri getirir dile

Gövel ördek gibi inerken göle

Ya bir şahin olsam ya bir baz olsam

Veysel ördek olsun sen de göl yarim

Yeter artık kerem eyle gel yarim

Lale sümbül mor menekşe gül yarim

Sen bir çiçek olsan ben bir yaz olsam

Ağlayalım Atatürk'e

Ağlayalım Atatürk'e

Bütün dünya kan ağladı

Başbuğ olmuştu mülke

Geldi ecel can ağladı

Şüphesiz bu dünya fani

Tanrı'nın aslanı hani

İnsi cinsi cem'i mahluk

Hepsi birden ağladı

Doğu batı cenup şimal

Aman tanrım bu nasıl hal

Atatürk'e erdi zeval

Amir memur altın kürsü

Yas çekip mebsan* ağladı

İskender-i Zülkarneyin

Çalışmadı bunca leğin

Her millet Atatürk deyin

Cemiyet-i akvam ağladı

Atatürk'ün eserleri

Söylenecek bundan geri

Bütün dünyanın her yeri

Ah çekti vatan ağladı

Fabrikalar icat etti

Atalığın ispat etti

Varlığın Türk'e terk etti

Döndü çark devran ağladı

Bu ne kuvvet bu ne kudret

Vardı bunda bir hikmet

Bütün Türkler İnönü İsmet

Gözlerinden kan ağladı

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