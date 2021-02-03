Aşı yaptıran MHP milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan koronavirüse yakalandı

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, 14 Ocak'ta sosyal medya hesabından hekim olarak koronavirüsü aşısını Abdülkadir Devlet Hastanesi'nde yaptırdığını açıkladı.

Taşdoğan, paylaşımında "Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı yaptırmaya davet ediyorum" dedi.

KORONA TESTİ SONUCU POZİTİF ÇIKTI

MHP'li vekil Taşdoğan, dün Twitter hesabından düzenli olarak yaptırdığı corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığı bilgisini paylaştı.

Taşdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Düzenli olarak yaptırmakta olduğum Covid-19 testi bugün pozitif çıkmıştır. Hastanede izolasyon altında, tedavime devam edilmektedir. Sağlık durumum genel olarak iyidir. Dualarınızı bekliyorum. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin. Geçmiş olsun dileklerini ileten ve dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun.