Aşı olanların hangi AB ülkelerine seyahat etmesi mümkün?

AB genelinde geçerli olacak "Dijital Covid Sertifikası" yürürlüğe girmeden, bazı AB ülkeleri kapılarını turistlere açtı.

AB genelinde geçerli olacak "Dijital Covid Sertifikası" yürürlüğe girmeden, bazı AB ülkeleri kapılarını turistlere açtı. Peki AB ülkelerine seyahat nasıl mümkün? Ülkelere göre farklılık gösteren kuralları derledik.Avrupa'da aşı olanların sayısı arttıkça ve yaz yaklaştıkça, Covid-19 aşısının iki dozunu da alanların çoğu tatillerini hangi ülkelerde geçirebileceklerini araştırmaya başladı. Aşı olanlara seyahatlerde kolaylıklar sağlayacak Avrupa Birliği'nin Dijital Covid Sertifikası 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. Bunun yanı sıra AB'ye üye ülkeler, aşılarını tamamlayan üçüncü ülke vatandaşlarının da AB'ye seyahatine izin verilmesi tavsiyesinde uzlaşmaya vardı. Bu gelişmeler seyahatini başka bir ülkede geçirmek isteyenler için ümit verici olsa da uygulamada AB'ye üye ülkeler arasında hala farklılıklar bulunuyor. Aşı olanların AB içinde seyahatlerinde uymaları gereken kuralları ve karşılaşacakları kısıtlamaları derledik:

Fransa

Uluslararası turistlerin önde gelen tercihlerinden biri olan Fransa, dünyanın bütün ülkelerinden aşılarını tamamlamış ziyaretçiler için kapılarını 9 Haziran'da açtı. Yeni kurallara göre, aşı olan AB vatandaşları ile Fransa'nın "yeşil" listesinde yer alan Güney Kore, Japonya ve İsrail'den gelenler Covid-19 testi istenmeksizin ülkeye seyahat edebilecek. AB ile bu ülkelerden gelen, ancak aşısı olmayanlar ise ancak Covid-19 test sonucu negatif olduğu takdirde ülkeye giriş yapabilecek. "Turuncu" listede yer alan ABD ve İngiltere ile Afrika ve Asya'nın birçok ülkesinden gelen aşı olmuş turistlerin Fransa'ya giriş yapabilmesi için artık çok gerekli bir neden aranmayacak. Bu ülkelerin vatandaşlarına karantina uygulanmayacak, ancak Covid-19 testinin sonucunun negatif olduğunu göstermeleri gerekecek.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından kullanım onayı verilen aşıları kabul eden Fransa, ülkeye seyahat edecek olanlarda BioNTech/Pfizer, Moderna veya AstraZeneca aşılarının ikinci dozunun en az iki hafta önce tamamlanmış olması, tek dozluk Johnson&Johnson aşısının da en az dört hafta yapılmış olması şartı arıyor. Bu bölgelerden gelen aşı olmamış vatandaşların ise sadece bir cenazeye katılma, tedavi görme gibi çok gerekli nedenlerle ülkeye girişine izin verilebilecek. Fransa'nın "kırmızı listesinde" yer alan Türkiye, Güney Afrika, Bangladeş, Şili ve Kolombiya gibi ülkelerden gelenlerin ise aşı olsalar bile en az yedi gün kendilerini izole etmeleri gerekiyor. Fransa'ya turistik seyahatlerle ilgili ayrıntılı bilgiler Dışişleri Bakanlığının sayfasında bulunuyor.

İspanya İspanya, dünyanın birçok ülkesinden gelecek aşı olmuş turistler için kapılarını 7 Haziran'da açtı. Aralarında birçok AB ülkesinin de bulunduğu "riskli bölgelerden" gelenlerin ise İspanya'ya girişte Avrupa İlaç Ajansı veya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kullanım onayı verilen aşılarının tüm dozlarının en az 14 gün önce tamamlandığını, Covid-19 geçirdikten sonra iyileştiklerini veya sonucu negatif olan test yaptırdıklarını kanıtlamaları gerekiyor.

İspanya'nın İngiltere'den gelen turistlerin aşı durumunu dikkate alınmaksızın girişlerine izin vermesi Avrupa'da şaşkınlık yaratmıştı. Artık AB vatandaşlarının çoğunun da Covid-19'a karşı bağışıklık kazandığını veya test sonucu göstermesi gerekiyor. Hindistan'dan gelenlere ise sıkı kısıtlamalar uygulanıyor. "TravelSafe" adlı internet sayfasında İspanya'ya seyahatlere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

Yunanistan Yunanistan aralarında bütün AB ülkeleri, ABD, Kanada, Rusya ve Çin'in bulunduğu yaklaşık 50 ülkenin vatandaşlarının Yunanistan'a gelmesine izin veriyor. Yunanistan'a seyahat etmek isteyenlerin aşı belgesi, negatif PCR test sonucu veya Covid-19'u atlattığını göstermesi gerekiyor. Yunanistan hükümeti BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax, Johnson&Johnson, SputnikV, CanSino, Sinopharm ve Türkiye'de de kullanılan Sinovac aşılarını kabul ediyor.

Yunan yetkililer, son dozu 14 gün önce almış olanların tamamen aşılanmış sayıyor. Buna rağmen, havalimanlarında bütün yolculara rastgele hızlı test yapılması öngörülüyor. Bunun yanı sıra, ülkeye giriş yapılmadan en az 24 saat önce bir formun doldurulması isteniyor. "Visit Greece" adlı internet sayfasında, Yunanistan'a seyahatle ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti

Kıbrıs Cumhuriyeti, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ülkeleri ile Kanada, Mısır, Sırbistan, İngiltere ve ABD'den gelen turistlere 25 Mayıs'ta sınırlarını açtı. Trafik lambası sistemi uygulayan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde, "turuncu" veya "kırmızı" kategorideki ülkelerden gelenlerin test kurallarına uymaları gerekiyor. Ancak aşılarını tamamlayarak, geçerli bir aşı kimliği sunan turistlerin ülkelerinin dahil olduğu kategoriden bağımsız olarak Kıbrıs'a girişine izin veriliyor. Kıbrıs Cumhuriyeti, EMA tarafından onay verilen aşıların yanı sıra Sputnik V ve Sinopharm aşılarını da kabul ediyor. Kıbrıs Cumhuriyeti, aşılarının tüm dozlarını alanları aşılanmış sayıyor. Ülkeye gitmek isteyen herkesin hareket etmeden önce "Kıbrıs Uçuş Belgesi"ni (Cyprus Flight Pass) doldurması gerekiyor.

Hırvatistan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin Covid-19 haritasına göre turuncu, kırmızı veya koyu kırmızı kategoride yer alan AB ülkelerinden gelenler, AB'de kabul edilen aşılar veya Sputnik V aşısını olduklarını belgeledikleri takdirde, Hırvistan'a gidebilecekler. Ancak, aşının türüne ve yapılan doza göre farklı uygulamalar mevcut.

Hırvatistan, Covid-19'a yakalanıp iyileşenlerin veya test sonucu gösterenlerin de ülkeye girişine izin veriyor. Hırvatistan'daki bir konaklama tesisine ödeme yapıldığı sürece, AB dışından gelenlere de aynı kurallar uygulanıyor. AB'nin zorunlu olmayan seyahat yasaklarının kaldırılmasını önerdiği ülkeler için ise herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan'dan gelenlerin için ise aşı durumundan bağımsız olarak karantina zorunluluğu bulunuyor. Hırvatistan'a seyahat için ülkenin turizm sayfasından ayrıntılı bilgi alınabilir.

Madeira Adası ve Portekiz

Portekiz'e bağlı Madeira Özerk Bölgesi, turistlerden karantina veya test istemiyor. "Madeira safe to discover" internet sayfasında "resmi bütün aşıların kabul edildiği" belirtiliyor. Aşı belgesinin İngilizce olması gerektiği, resmi makamlar tarafından verilmiş olması gerektiği vurgulanıyor. Aşı belgesinde, seyahat eden kişinin kimlik bilgilerinin yanı sıra aşının türünün, ne zaman yapıldığının belirtilmesi gerekiyor. Covid-19 atlatmış olanlar testten muaf tutuluyor. Diğer ziyaretçilerin ise test yaptırması isteniyor. Madeira hükümeti bütün turistlere ücretsiz PCR testi yaptırma imkanı sunuyor. Anakara Portekiz'de ise aşı durumundan bağımsız olarak turistlerin çoğundan Covid-19 testinin sonucunun negatif olması isteniyor.

Almanya

Almanya'ya AB ve Schengen Bölgesi dışından yapılacak seyahatlere hala sadece zorunlu hallerde izin veriliyor. Buna rağmen Almanya bazı durumlarda Covid-19 sertifikalarını kabul etmeye başladı. Almanya'ya uçakla gelenlerden, hareket etmeden önce PCR testi istenirken, aşı olduğunu belgeleyenler bu testten artık muaf tutuluyor. Almanya'nın "risk bölgesi" olarak saydığı ülkelerden gelenlerin karantinaya girmesi gerekirken, aşı yapıldığının belgelenmesi halinde karantina süresinin kısaltılabileceği kaydediliyor. Öte yandan Almanya, risk bölgesi listesine dahil ettiği 100'den fazla ülkeye yönelik seyahat uyarısını turistik seyahatler için kaldırmaya hazırlanıyor. Risk bölgesinde bulunan Türkiye'nin de bu ülkelerden biri olacağı tahmin ediliyor. Almanya, AB'de onaylanan bütün aşıları kabul ediyor. İngiltere, Botsvana, Nepal, Mozambik gibi mutasyonlu virüs bölgesinden gelenlerin ise aşı olmuş olsalar bile karantinayı daha önce tamamlamasına izin verilmiyor. Almanya'ya seyahatle ilgili ayrıntılı bilgiler, Almanya İçişleri Bakanlığı sayfasında yer alıyor.

Diğer ülkeler

Danimarka, Slovenya, Letonya, Estonya, Avusturya, Polonya ve Litvanya gibi AB ülkeleri ise Almanya'ya benzer bir tutum izliyor. AB dışından gelenlerin zorunlu haller dışında ülkeye seyahatlerinde kısıtlamalar uygulanırken, aşı olanlar test ve karantinadan muaf tutuluyor. Bazı AB ülkeleri yapılan aşıları kabul etmek için ikili anlaşmalar imzaladı. Örneğin Macaristan; Türkiye, Slovenya ve Sırbistan'dan gelen aşı olmuş kişileri kısıtlamalardan muaf tutuyor. "Reopen EU" adlı internet sayfası, AB'ye üye 27 ülkede pandemi ile bağlantılı olarak geçerli olan seyahat kuralları konusunda ayrıntılı bilgi sunuyor.

Rosie Birchard

(c)

Kaynak: Deutsche Welle