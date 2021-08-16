Aşı olanlar korona bulaştırır mı? Aşı olanlar virüs bulaştırır mı?

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi devam ederken, koronavirüs ile en büyük mücadele silahi ise aşılar. Aşılama Türkiye'de tüm hızıyla devam ederken aşı ile konular merak edilmeye devam ediyor. Bu bağlamda son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında aşı olanların korona bulaştırıp, bulaştırmayacağı oldu. Peki, Aşı olanlar korona bulaştırır mı? Aşı olanlar virüs bulaştırır mı?

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Kurban Bayramı sonrası yükselen vaka sayıları sonrası aşılama oranında yükseliş gözlemlenmekte. Gündemde aşı ile ilgili birçok konuda araştırma yapmakta. Vatandaşlar internette en çok "Aşı olanlar korona bulaştırır mı? Aşı olanlar virüs bulaştırır mı?" sorularını araştırmakta. Korona virüs ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde...

AŞI OLANLAR KORONA BULAŞTIRIR MI?

Klinik çalışmalarda, inaktif COVID-19 aşılarının hastalığa karşı koruyucu etkisinin yüksek olduğu gösterilmiştir. COVID-19 aşılarının koruyuculuk süresi henüz bilinmemektedir, bunun için ek araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

AŞIDAN SONRA KORONA OLUR MU?

Aşı yoluyla iki tür bağışıklık elde edilebilir. Bunlardan birine etkin bağışıklık deniyor. Bu bağışıklık türünde, patojenin (hastalığa neden olan organizma) ciddi bir hastalık üretmesi engellense de, vücuda girmesi ya da kendini kopyalaması önlenemiyor. Sterilize bağışıklıkta ise enfeksiyon tamamen engelleniyor. Bazı durumlarda asemptomatik vakalar bile önleniyor. İkinci bağışıklık türü, aşı ile ilgilenen tüm bilim insanlarının amacı ama sürpriz bir şekilde çok sınırlı şekilde başarılabildi.

AŞI OLANLAR TAŞIYICI OLUYOR MU?

%90 etkili bir aşı, teorik olarak, 200 milyon insan aşılanırsa, yaklaşık 20 milyonunun hala enfekte olup hastalanabileceği anlamına gelir. Aşının gerçek etkinliği, kişinin altta yatan bağışıklık sistemine ve maruz kalma riskine bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle taşıyıcı olma ihtimali bulunmaktadır.Covid aşıları, %90'dan fazla etkili olan hastalıkları önlemede oldukça etkilidir ve ülkemizde de aşılama işlemleri devam etmektedir. Uzmanlar aceleyle normalleşmeye dönmenin doğru olmadığını ifade ediyor. Havaların ısınmasına rağmen Covid vakalarında en azından bir miktar canlanma görülebileceği belirtiliyor.%90 etkili bir aşı, teorik olarak, 200 milyon insan aşılanırsa, yaklaşık 20 milyonunun hala enfekte olup hastalanabileceği anlamına gelir. Aşının gerçek etkinliği, kişinin altta yatan bağışıklık sistemine ve maruz kalma riskine bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, korumanın süresi veya ne zaman bir güçlendiriciye ihtiyaç duyulabileceği de henüz bilinmiyor.

KORONAVİRÜS VAKALARI, SINIRLAMALAR NEDENİYLE Mİ AŞI NEDENİYLE Mİ AZALIYOR?

Nottingham Üniversitesinden epidemolojist Keith Neal bu soruya kısa bir yanıt veriyor: "Bilmiyoruz, çünkü aşılar daha çok yeni kullanıma girdi."Şu an kullanımda olan aşılar, öncelikli olarak bulaşmayı önleme noktasında değerlendirilmiş değil. Bu şu anda ikinci planda. Birinci sırada, semptom oluşması noktasındaki etkinlikleri geliyor. Londra'daki Imperial College'tan Profesör Danny Altmann, "Bu, hedeflerimizi daha pragmatik olarak belirlediğimiz anlamına geliyor" diyor.Bilim insanları, bir seneyi aşkın süredir inceledikleri salgında, hastalığı doğal yollardan kapan kişilerin de yeniden hasta olabildiklerini biliyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. İngiltere'de yürütülen bir araştırmaya göre, antikor oluşumunun gözlendiği yüzde 17'lik bir kesimin ikinci kez virüsü kaptığını ortaya koydu. Bu kişilerin yüzde 66'sı hastalık belirtisi göstermedi ama şu anda biliniyor ki, asemptomatik vakalar da virüs taşıyıcısı olabiliyor.