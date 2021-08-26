Aşı ile birlikte anneden bebeğe geçen antikorlar bebeği de koruyor
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Aşı ile birlikte anneden bebeğe geçen antikorlar bebeği de koruyor

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Haberler | Sağlık

Aşı ile birlikte anneden bebeğe geçen antikorlar bebeği de koruyor Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: "Aşının emzirme yöntemi ile bebeği de koruduğunu söyleyebiliriz" "Anneden geçecek olan antikorlar bebekleri uzun bir süre koruma imkanına sahip" "4'üncü dalga biraz daha erken karşımıza çıkacak"...

Aşı ile birlikte anneden bebeğe geçen antikorlar bebeği de koruyor

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın:

"Aşının emzirme yöntemi ile bebeği de koruduğunu söyleyebiliriz"

"Anneden geçecek olan antikorlar bebekleri uzun bir süre koruma imkanına sahip"

"4'üncü dalga biraz daha erken karşımıza çıkacak"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Anne adaylarının olduğu aşı mutlaka bir ölçüde bebeği koruma sağlayabiliyor. Emzirme yöntemi ile bebeği de koruduğunu söyleyebiliriz. Anneden geçecek olan antikorlar bebekleri uzun bir süre koruma imkanına sahip. Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 90'ı aşısız ya da aşılarını tamamlamış kişiler. 4'üncü dalgayı biraz daha erken olarak karşımıza çıkacak" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, bayram tatili sonrasına Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakımında yoğunluk yaşandığını belirtti. Hem servislerde hem de yoğun bakımda hasta sayısının giderek arttığının uyarısında bulunan Yalçın, "Çok ciddi bir hasta potansiyeli ile karşı karşıyayız. Son bahar aylarına doğru beklenen 4'üncü dalgayı biraz daha erken olarak karşımıza çıkacak. Hastanemizde hastalar ile ilgili bir araştırma yaptık. Servise yatan hastalara baktığımızda yaklaşık yüzde 45 dolayında bir hastanın aşılanmadığını ve aşılarının eksik olduğunu gördük. Yoğun bakımda bu oran çok daha yüksek. Aşılanmamış ya da aşılaması tamamlanmamış yüzde 90 oranında bir hasta grubu var. Bu da tabii yoğun bakıma yatışı arttırıyor. Ölüm oranı ise aşılanmış bireylerin milyonda birlere kadar düşüyor" dedi.

"Bebeğe hiçbir sorun oluşturmuyor"

Son günlerde hamile ve doğum yapan kadınların aşı olabilirliği ile ilgili yaşanan tartışmalara değinen Yalçın, "Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bizim önerimiz hamile kadınların hamilelik öncesi aşılarını yaptırmasıdır. Hamileliğin ilk 3 ayından sonra yaptırmaları kesinlikle öneriliyor. İlk 3 ayına kadar kesinleşmiş bir çalışma yok. Son birkaç çalışma bu dönemde de yapılabileceğini gösteriyor. Muhtemelen yakın bir zamanda bu dönemde aşılama grubuna katılabilecekler. Bebeğe hiçbir sorun oluşturmuyor. Bu yaş grubunda ya da hamilelik döneminde ciddi hasta sayısı artış gösterdi. Değişik etkenler ile bu grupların aşıları yaptırmadığını tereddüt yaşadığını görüyoruz" açıklamasına yer verdi.

"Emzirme yöntemi ile bebeği de koruduğunu söyleyebiliriz"

Aşının ciddi bir koruyuculuk oranın olduğunu sözlerine ekleyen Yalçın, "Mutlaka bir ölçüde bebeği koruma sağlayabiliyor. Bizim hedefimiz hem anneyi hem bebeği korumak. Emzirme yöntemi ile bebeği de koruduğunu söyleyebiliriz. Biz mutlaka aşının yapılmasını öneriyoruz. Anneden geçecek olan antikorlar onları uzun bir süre koruma olanağına sahip. Anneler yeter ki aşılarını yaptırsınlar. Aşı türü fark etmez. Bize 1 doz aşı yaptırarak gelen çok hasta var. Kaybettiğimiz hastalarımız da var. Yakınları pişmanlık duyuyor. Aşı karşıtlarına söyleyecek bir şey yok bunlar hepsine karşılar. Tereddüdü gidermek lazım. Korkulan bir yan etkisi yok" ifadelerini kullandı.

Aşı ile birlikte anneden bebeğe geçen antikorlar bebeği de koruyor
Aşı ile birlikte anneden bebeğe geçen antikorlar bebeği de koruyor
Aşı ile birlikte anneden bebeğe geçen antikorlar bebeği de koruyor
Aşı ile birlikte anneden bebeğe geçen antikorlar bebeği de koruyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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