Asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret açıklandı mı? 2021 Asgari ücret brüt ve net fiyatları tahmini kaç tl olacak?

2020 sonlarına doğru yaklaşırken vatandaşların en merak ettiği konu yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağıdır. Asgari ücrete 2021 yılında kaç tl zam geleceği henüz kesin bilinmiyor. Fakat ekonomistler tarafından bazı tahminler var. Peki 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret kaç tl olur?

Asgari ücret nedir, ne demektir araştırılıyor. Asgari ücret zammı vatandaşlar tarafından en merak edilen konulardan birisidir. Her yıl olduğu gibi önümüzdeki 2021 yılı için de asgari ücrete zam bekleniyor. Peki zam oranı kaç olacak, kaç tl zam gelecek, 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari ücret veya minimum ücret, yasal bakımdan işçilere ödenebilecek en düşük seviyedir; işçilerin belirlenen sınırın altında emeğini satamayacaklarını belirtir. Çoğu ülke 20. yüzyılın sonuna doğru asgari ücret mevzuatını uygulamaya başlamıştır.

İşçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılayacak biçimde hesaplanır. Ülkelere göre asgari ücret açıklamaları değişkenlik gösterebilir; kimileri sadece saatlik bazda açıklarken diğerleri doğrudan belirli bir saatlik çalışmanın karşılığı olarak aylık bazda açıklar. Asgari ücret çalışma süresiyle yakından bağlantılıdır.

ASGARİ ÜCRET 2020 YILINDA NE KADAR?

2020 yılı için asgari ücret net olarak 2324 tl 70 kuruş olarak belirlenmiştir.

ASGARİ ÜCRET 2021 YILINDA KAÇ TL OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacak henüz bilinmiyor. Zam miktarı aralık ayında yapılacak olan toplantıda netleşecektir.

2021 ASGARİ ÜCRET FİYATI İÇİN TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecektir.

TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRET

Türkiye'de asgari ücret, Türkiye'de bir işçinin kanunca 30 gün üzerinden minimum alması gereken brüt maaştır. Asgari ücretin günlük olarak belirlenmesi esastır. Günlük hesap üzerinden de "Aylık" ve "Saat" ücreti hesaplanmaktadır. Haftalık standart çalışma saati 45'tir, bu süre haftanın diğer günlerine sadece bir gün izin yapıldığı varsayılarak eşit dağıtılması durumunda günlük 7 saat 30 dakikadır. Mesai günleri içinde yapılan molalar çalışma süresine eklenmez. Yasal olarak kullandırılması zorunlu en az bir günlük haftalık izin, sanki işçi o gün çalışmış gibi ücretlendirilir. Devlete verilen vergiler kesilerek işçiye "net asgari maaş" ödenir. Kısaca asgari ücret, iş hayatının temel unsurlarından biridir ve uygulanması en düşük sınırı ifade eder.

ASGARİ ÜCRETE DAİR YAKLAŞIMLAR

Klasik liberal ve liberteryen eleştiri:

Klasik liberal ve liberteryen ekonomistler, asgari ücretin işsizlik oluşturduğu görüşünü benimsemiştir. Asgari ücretler ne kadar yükselirse, bu ücretleri karşılayamayacak küçük işletme sahipleri o kadar artacaktır. Bunun sonucunda küçük işletmeler daha az işçi çalıştıracak ve bu durum işsizlik oluşturacaktır. Yandaki grafik bu durumu arz talep doğrularıyla göstermektedir.

Asgari ücret hem okuyup hem çalışabilecek lise öğrencilerini okuldan ettiği gibi, küçük işler yaparak en azından az bir maaşa çalışabilecek işçileri de pazar dışında bırakmaktadır. Kaçak işçi çalıştırılmasının bir sebebi de asgari ücrettir. Bu sistemle hem kaçak işçiler daha kötü şartlarda çalıştırılmaktadır, hem de devlet bu işçilerden ufak hesaplı (ama geniş hacimli) vergi kaybına uğramaktadır.

ASGARİ ÜCRET 2020 FİYATLARI

SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) 456,17 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 58,86 TL

İşverene Toplam Maliyeti 3.458,03 TL

Asgari Ücret 2020 Brüt (Aylık): 2.943,00 TL

Asgari Ücret 2020 Net: 2.324,70 TL

Asgari Ücret 2020 Brüt (Günlük): 98,10 TL

2020 AGİ NE KADAR?

Bekar 220,62 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL