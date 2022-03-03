ASAT Antalya su kesintisi: 3 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 3 Mart Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 3 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 3 Mart Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 3 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
3 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ELİKESİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:01 03-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : AKSAZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:59 03-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : KARAÖZ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:59 03-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : DEMİRCİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:59 03-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KAS-YESILKOY
Kesintinin Yeri : YEŞİLKÖY MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :18:00 02-03-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : YEŞİLKÖY MAHALLESİ VE ÇEVRESİ KOMPLE
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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : İSLAMLAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:28 03-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GAZİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:42 03-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:45 03-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DOGUYAKA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:12 03-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA FIĞLA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:17 03-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FIĞLA MAH.
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : KÖSELER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:21 03-03-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler :