ASAT Antalya su kesintisi: 3 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 3 Mart Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 3 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

3 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ELİKESİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:01 03-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : AKSAZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:59 03-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : KARAÖZ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:59 03-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : DEMİRCİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:59 03-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KAS-YESILKOY

Kesintinin Yeri : YEŞİLKÖY MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :18:00 02-03-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : YEŞİLKÖY MAHALLESİ VE ÇEVRESİ KOMPLE

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Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : İSLAMLAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:28 03-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GAZİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:42 03-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:45 03-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MURATPAŞA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DOGUYAKA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:12 03-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA FIĞLA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:17 03-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FIĞLA MAH.

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : KÖSELER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:21 03-03-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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