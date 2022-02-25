ASAT Antalya su kesintisi: 25 - 26 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 25 Şubat Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 25 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 25 Şubat Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 25 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
25 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY
Kesintinin Yeri : depo
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:01 23-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Kemer Mahallesi tamamı
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:42 25-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : deniz cad yalı cad oteller bölgesi
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:07 25-02-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : deniz cad yalı cad oteller bölgesi
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA BEKTAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:58 25-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BEKTAŞ MAHALLESİNİN ÜST KISIMLARI
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA FIĞLA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:08 25-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FIĞLA MAH.
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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK
Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:34 25-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH. fatih caddesi ve çevresi
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-BOZOVA
Kesintinin Yeri : YALINLI GEDİĞİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:51 25-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIKCILLI
Kesintinin Yeri : ALANYA CİKCİLLİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:15 25-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA CİKCİLLİ MAH.
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : KARAÇALLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:17 25-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:11 25-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:19 25-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:23 25-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA TEPE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :17:31 25-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TEPE MAH.