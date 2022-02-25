ASAT Antalya su kesintisi: 25 - 26 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 25 Şubat Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 25 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

25 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KAŞ-KÖY

Kesintinin Yeri : depo

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:01 23-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Kemer Mahallesi tamamı

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:42 25-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : deniz cad yalı cad oteller bölgesi

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:07 25-02-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : deniz cad yalı cad oteller bölgesi

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA BEKTAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:58 25-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BEKTAŞ MAHALLESİNİN ÜST KISIMLARI

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA FIĞLA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:08 25-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA FIĞLA MAH.

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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK

Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:34 25-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH. fatih caddesi ve çevresi

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-BOZOVA

Kesintinin Yeri : YALINLI GEDİĞİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:51 25-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-CIKCILLI

Kesintinin Yeri : ALANYA CİKCİLLİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:15 25-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA CİKCİLLİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : KARAÇALLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:17 25-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:11 25-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:19 25-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BURÇAKLAR MAH. ZEYTİNBÜKÜ MEVKİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:23 25-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA SOĞUKPINAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA TEPE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :17:31 25-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TEPE MAH.

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