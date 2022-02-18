ASAT Antalya su kesintisi: 18-19 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 18 Şubat Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 18 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 18 Şubat Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 18 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
18 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-KOY
Kesintinin Yeri : KARATAŞ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:02 17-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : karataş
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:26 18-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR
Kesintinin Yeri : ALANYA TOSMUR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:32 18-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSMUR MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-PAYALLAR
Kesintinin Yeri : ALANYA PAYALLAR MAH. İNCİR SOK.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:46 18-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA PAYALLAR MAH.
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : çağan konakları
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:56 18-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK
Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ KISMEN
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:27 18-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ESKİ BELEDİYE VE OKUL ÇEVRESİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK
Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. GAZİPAŞA CAD. LUMOS DELUXE RESORT HOTEL CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:59 18-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK MAH.
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YENIKOY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:11 18-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : yağca
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : BARAJ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:20 18-02-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY
Kesintinin Yeri : İMECİK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:59 18-02-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : İMECİK MAHALLESİ VE SUSUZ MEVKİ
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : HABIBLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:11 18-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : habibler selale
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL
Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:43 18-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : FINIKE-TURUNCOVA
Kesintinin Yeri : TURUNÇOVA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:19 18-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : SARIÖREN VE OTELLER BÖLGESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:31 18-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : SARIÖREN VE OTELLER BÖLGESİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA
Kesintinin Yeri : ALANYA ŞEKERHANE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:36 18-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ŞEKERHANE MAH. CUMA PAZARI CİVARLARI
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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : macun
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:58 18-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : konak