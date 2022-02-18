ASAT Antalya su kesintisi: 18-19 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 18 Şubat Cuma günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 18 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

18 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-KOY

Kesintinin Yeri : KARATAŞ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:02 17-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : karataş

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:26 18-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TOSMUR

Kesintinin Yeri : ALANYA TOSMUR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:32 18-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSMUR MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-PAYALLAR

Kesintinin Yeri : ALANYA PAYALLAR MAH. İNCİR SOK.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:46 18-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA PAYALLAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : çağan konakları

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:56 18-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK

Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ KISMEN

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:27 18-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ESKİ BELEDİYE VE OKUL ÇEVRESİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KARGICAK

Kesintinin Yeri : ALANYA KARGICAK MAH. GAZİPAŞA CAD. LUMOS DELUXE RESORT HOTEL CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:59 18-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KARGICAK MAH.

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENIKOY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:11 18-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : yağca

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : BARAJ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:20 18-02-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KORKUTELI-KOY

Kesintinin Yeri : İMECİK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:59 18-02-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : İMECİK MAHALLESİ VE SUSUZ MEVKİ

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : HABIBLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:11 18-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : habibler selale

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL

Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:43 18-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : FINIKE-TURUNCOVA

Kesintinin Yeri : TURUNÇOVA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:19 18-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : SARIÖREN VE OTELLER BÖLGESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:31 18-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : SARIÖREN VE OTELLER BÖLGESİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA

Kesintinin Yeri : ALANYA ŞEKERHANE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:36 18-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ŞEKERHANE MAH. CUMA PAZARI CİVARLARI

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Bulunduğu Belediye : AKSU BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : macun

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:58 18-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : konak

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