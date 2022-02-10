ASAT Antalya su kesintisi: 10 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 10 Şubat Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 10 Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 10 Şubat Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 10Şubat Antalya su kesintisi saatleri...
10 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:42 17-01-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖLCÜK, BÜYÜKAALAN, DERE
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY
Kesintinin Yeri : Küçüklü Mahallesi
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:02 09-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : Küçüklü Mahallesi Tamamı
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE
Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:10 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK
Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:11 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER
Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH. ÇOBAN ET RESTAURANT KARŞISI
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:39 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH. FUĞLA CAD. OTELLER BÖLGESİ
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-OKURCALAR
Kesintinin Yeri : ALANYA OKURCALAR MAH. KARACA SİTESİ VE SAHO BAZAAR CİVARLARI 2 AYRI NOKTADA
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:42 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OKURCALAR MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA BELDİBİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:50 10-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BELDİBİ MAH.
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Bulunduğu Belediye : KEMER
Kesintinin Yeri : BALLITAŞ CADDESİ, 1. CADDE VE 2. CADDE
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:02 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : BALLITAŞ CADDESİ, 1. CADDE VE 2. CADDE
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : TRT KOZAĞACI
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:29 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KOZAĞACI MAH
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Bulunduğu Belediye : KAS-KALKAN
Kesintinin Yeri : KALKAN MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:30 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE
Kesintinin Yeri : KADRİYE MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:13 10-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : SEYDİLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:44 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY
Kesintinin Yeri : ETLER MAH
Kesinti Başlangıç Tarihi :10:59 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ETLER HAPILLAR MEVKİİ
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : DUACI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :11:58 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI
Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:05 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH. ILGIN SOK. ZAMAN SOK.
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : MERKEZ MAH-ORTA-YENİ-KÜRÜŞ- KÖKEZ- GEDİK-CUMHURİYET- BELPINAR -AKÇAALAN
Kesinti Başlangıç Tarihi :12:53 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi
Kesintiden Etkilenen Yerler : SERİK MERKEZ TÜM MAHALLELERİ
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ŞELALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :13:50 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : Habibler
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : pazarcı mah.
Kesinti Başlangıç Tarihi :22:00 10-02-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : pazarcı -yeni-aydın-istiklal-cumhuriyet -gazi-korubası-beyobası
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :14:19 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL
Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:03 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :15:25 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : ORTA MAHALLE
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:00 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH - ENZA MOBİLYA BATISI
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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : ERENKÖY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:21 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR
Kesintinin Yeri : AKDENİZ İNCİLERİ CİVARI
Kesinti Başlangıç Tarihi :16:36 10-02-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :