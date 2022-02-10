ASAT Antalya su kesintisi: 10 Şubat 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 10 Şubat Perşembe günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 10Şubat Antalya su kesintisi saatleri...

10 ŞUBAT ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : KUZCA MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:42 17-01-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : GÖLCÜK, BÜYÜKAALAN, DERE

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA-KÖY

Kesintinin Yeri : Küçüklü Mahallesi

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:02 09-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : Küçüklü Mahallesi Tamamı

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE

Kesintinin Yeri : KADRİYE MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:10 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK-BELEK

Kesintinin Yeri : BELEK MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:11 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : BELEK MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-TURKLER

Kesintinin Yeri : ALANYA TÜRKLER MAH. ÇOBAN ET RESTAURANT KARŞISI

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:39 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : Vana Tamiratı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TÜRKLER MAH. FUĞLA CAD. OTELLER BÖLGESİ

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-OKURCALAR

Kesintinin Yeri : ALANYA OKURCALAR MAH. KARACA SİTESİ VE SAHO BAZAAR CİVARLARI 2 AYRI NOKTADA

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:42 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA OKURCALAR MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BELDİBİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:50 10-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BELDİBİ MAH.

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Bulunduğu Belediye : KEMER

Kesintinin Yeri : BALLITAŞ CADDESİ, 1. CADDE VE 2. CADDE

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:02 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : BALLITAŞ CADDESİ, 1. CADDE VE 2. CADDE

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : TRT KOZAĞACI

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:29 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KOZAĞACI MAH

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Bulunduğu Belediye : KAS-KALKAN

Kesintinin Yeri : KALKAN MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:30 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KADRIYE

Kesintinin Yeri : KADRİYE MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:00 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : KADRİYE MAH SİTELER BÖLGESİ

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:13 10-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : SEYDİLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:44 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK-KOY

Kesintinin Yeri : ETLER MAH

Kesinti Başlangıç Tarihi :10:59 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ETLER HAPILLAR MEVKİİ

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : DUACI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :11:58 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KONAKLI

Kesintinin Yeri : ALANYA KONAKLI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:05 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA KONAKLI MAH. ILGIN SOK. ZAMAN SOK.

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : MERKEZ MAH-ORTA-YENİ-KÜRÜŞ- KÖKEZ- GEDİK-CUMHURİYET- BELPINAR -AKÇAALAN

Kesinti Başlangıç Tarihi :12:53 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : Elektrik Kesintisi

Kesintiden Etkilenen Yerler : SERİK MERKEZ TÜM MAHALLELERİ

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ŞELALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :13:50 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : Habibler

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : pazarcı mah.

Kesinti Başlangıç Tarihi :22:00 10-02-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : pazarcı -yeni-aydın-istiklal-cumhuriyet -gazi-korubası-beyobası

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :14:19 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-TASAGIL

Kesintinin Yeri : TAŞAĞIL MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:03 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ALTINKALE MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :15:25 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : ORTA MAHALLE

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:00 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : 3.Şahıs Hasarı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ORTA MAH - ENZA MOBİLYA BATISI

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Bulunduğu Belediye : KEPEZ BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : ERENKÖY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:21 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-SARILAR

Kesintinin Yeri : AKDENİZ İNCİLERİ CİVARI

Kesinti Başlangıç Tarihi :16:36 10-02-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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