ASAT Antalya su kesintisi: 1 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!
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ASAT su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 1 Mart Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 1 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 1 Mart Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 1 Mart Antalya su kesintisi saatleri...
1 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ
Bulunduğu Belediye : SERIK
Kesintinin Yeri : MERKEZ MAHALLESİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:55 01-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : MERKEZ MAHALLESİ BİR KISMI
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : TOSLAK MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :07:56 01-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA BADEMAĞACI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:06 01-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BADEMAĞACI MAH.
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : İstiklal. 6.Binlik Ana Depo Hattı
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:20 01-03-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : İstiklal Korubaşı Gazi.Cumhuriyet.Bakılar Koru Ekmel Pazarcı Kahyalar.Gazi Ma.Çobanlar.
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Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-DAGBELI
Kesintinin Yeri : DAĞBELİ MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:23 01-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : ÇALKAYA BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : GUZELYURT MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:44 01-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : GUZELYURT MAH. hacıaliler mah
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA HACIKERİMLER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :08:50 01-03-2022
Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIKERİMLER MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH. MERKEZ DEPONUN BASMA HATTINDA
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:08 01-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH. GENELİ
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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY
Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:18 01-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler : OLİMPOS, ÇAY
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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI
Kesintinin Yeri : YENIKOY MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:23 01-03-2022
Kesintinin Nedeni : İmalat
Kesintiden Etkilenen Yerler : YENIKOY MAH.
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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY
Kesintinin Yeri : ALANYA TOSLAK MAH. ARAPDOLU MEVKİ
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:24 01-03-2022
Kesintinin Nedeni :
Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSLAK MAH. ARAPDOLU MEVKİ
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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA
Kesintinin Yeri : PAZARCI MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:28 01-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : ŞİŞELER MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:28 01-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :
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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY
Kesintinin Yeri : BEREKET MAH.
Kesinti Başlangıç Tarihi :09:32 01-03-2022
Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı
Kesintiden Etkilenen Yerler :