ASAT Antalya su kesintisi: 1 Mart 2022 Antalya'da sular ne zaman gelecek? Antalya su kesintisi listesi!

ANTALYA (Haberler.com) - Antalya su kesintisi olan yerler yayınlandı. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) 1 Mart Salı günü Antalya'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Kepez, Muratpaşa, Alanya, ve Manavgat ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASAT 1 Mart Antalya su kesintisi saatleri...

1 MART ANTALYA SU KESİNTİLERİ

Bulunduğu Belediye : SERIK

Kesintinin Yeri : MERKEZ MAHALLESİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:55 01-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : MERKEZ MAHALLESİ BİR KISMI

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : TOSLAK MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :07:56 01-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA BADEMAĞACI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:06 01-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA BADEMAĞACI MAH.

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : İstiklal. 6.Binlik Ana Depo Hattı

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:20 01-03-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : İstiklal Korubaşı Gazi.Cumhuriyet.Bakılar Koru Ekmel Pazarcı Kahyalar.Gazi Ma.Çobanlar.

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Bulunduğu Belediye : DOSEMEALTI-DAGBELI

Kesintinin Yeri : DAĞBELİ MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:23 01-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : ÇALKAYA BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : GUZELYURT MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:44 01-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : GUZELYURT MAH. hacıaliler mah

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA HACIKERİMLER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :08:50 01-03-2022

Kesintinin Nedeni : Pompa Tamiri

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA HACIKERİMLER MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA ELİKESİK MAH. MERKEZ DEPONUN BASMA HATTINDA

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:08 01-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA ELİKESİK MAH. GENELİ

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Bulunduğu Belediye : KUMLUCA-KOY

Kesintinin Yeri : YAZIR MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:18 01-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler : OLİMPOS, ÇAY

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Bulunduğu Belediye : DÖŞEMEALTI BELEDIYESI

Kesintinin Yeri : YENIKOY MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:23 01-03-2022

Kesintinin Nedeni : İmalat

Kesintiden Etkilenen Yerler : YENIKOY MAH.

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Bulunduğu Belediye : ALANYA-KOY

Kesintinin Yeri : ALANYA TOSLAK MAH. ARAPDOLU MEVKİ

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:24 01-03-2022

Kesintinin Nedeni :

Kesintiden Etkilenen Yerler : ALANYA TOSLAK MAH. ARAPDOLU MEVKİ

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Bulunduğu Belediye : GAZİPAŞA

Kesintinin Yeri : PAZARCI MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:28 01-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : ŞİŞELER MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:28 01-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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Bulunduğu Belediye : MANAVGAT-KOY

Kesintinin Yeri : BEREKET MAH.

Kesinti Başlangıç Tarihi :09:32 01-03-2022

Kesintinin Nedeni : Boru Patlagı

Kesintiden Etkilenen Yerler :

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