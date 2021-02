AS Roma - AC Milan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olacak? AS Roma - AC Milan maç özeti izle!

İtalya Serie A'nın 24.haftasında AS Roma - AC Milan maçı ile karşı karşıya geldi.AS Roma - AC Milan maç mücadelesi 28 Şubat tarihinde hala devam ediyor. AS Roma - AC Milan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olacak? AS Roma - AC Milan maç özeti izle!

AS ROMA - AC MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OLACAK?

2020-2021 sezonunda İtalya Serie A'nın 24.haftasında AS Roma - AC Milan maçı Roma'da Roya Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşti. AS Roma - AC Milan maçı Bein Sports 4 , Bilyoner TV kanalında canlı yayınlandı. AS Roma - AC Milan maçı 28 Şubat'ta Türkiye saatiyle saat 22.45'te başladı.

AS ROMA - AC MİLAN MAÇ ÖZETİ İZLE!

3' Zlatan Ibrahimovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

5' Ceza sahası içinde topla buluşan Zlatan Ibrahimovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

9' Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Zlatan Ibrahimovic

14' Ante Rebic rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

17' Hakan Çalhanoğlu ile Milan takımı köşe vuruşu kullanacak.

22' Bu dakikada Roma takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Henrikh Mkhitaryan

27' Ceza sahası içinde topla buluşan Simon Kjaer, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

35' Alexis Saelemaekers rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

41' Roma takımında Federico Fazio hakem Marco Guida tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

43' GOL! Franck Kessie penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

45' Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor

46' Milan takımında oyuncu değişikliği; Hakan Çalhanoğlu oyundan çıkarken Brahim Diaz oyuna giren isim.

50' GOL! Roma takımı, Jordan Veretout ile eşitliği sağlıyor.

