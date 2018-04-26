Artuklu Üniversitesinden Kızıltepe'ye ÖSYM müjdesi

Tüm Türkiye'de her yıl hayal ettikleri üniversiteye yerleşme umuduyla yüzbinlerce öğrencinin büyük emekler vererek hazırlandığı ÖSYM tarafından hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Giriş Sınavı (YKS)'nın 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde Kızıltepe İlçesinde de gerçekleştirilecek olması öğrenci ve veliler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

On yıldan beri öğrenci ve velileri mağdur eden bu uygulamanın son bulması için üniversite yönetimi olarak ÖSYM nezdinde büyük gayretler sarf ettiklerini hatırlatan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2018-YKS) Mardin'in en büyük ilçelerinden biri olan Kızıltepe'de de yapılması ile ilgili alınan kararın memnunluk verici olduğunu ifade etti.

Göreve geldikleri günden itibaren Mardin'le bütünleşen bir anlayış içinde bilimsel eserler üreterek bu kadim şehir için hal çareleri ve tekliflerinde bulunmayı temel ilke olarak benimsediklerinin altını çizen Rektör Ağırakça, bu konuda görüşler önererek bu önerilerin hayata geçmesinde ve izlenmesinde her zaman yer aldıklarını belirtti.

Ağırakça, yıllardır Kızıltepe İlçesinde binlerce öğrenciyi başka illerde sınava girmek zorunda bırakan ve maddi manevi büyük mağduriyetler doğuran bu uygulamaya sessiz kalmadıklarını vurgulayarak:

" Öğrencilerimiz uzun eğitim sonrası geleceklerini belirleyecek bu sınava başka illerde katılmak zorunda kalıyorlardı. Barınma ve ulaşım sıkıntılarını yaşayan kalacak yer bulamadıkları için uykusuz ve yorgun halde sınava giren öğrencilerimiz vardı. Artuklu Üniversitesi olarak buna duyarsız kalamazdık. Bu yönde verdiğimiz çabalar meyvesini verdi ve bu yıl düzenlenecek (YKS)'nın Kızıltepe İlçesinde de gerçekleştirilmesi kararı alındı. Öğrenci ve velilerimize bu müjdeyi verirken bu konuda duyarlılık gösteren YÖK ve ÖSYM yetkililerine de teşekkür ediyorum." dedi.

ÖSYM Mardin Sınav Koordinatörü ve Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim Yücedağ ise Mardin İlinde Yükseköğretim Kurumları Giriş Sınavı'na 37000 öğrencinin katılacağı ve bu kararla 7000 kişinin Kızıltepe'de belirlenen sınav Merkezlerinde katılım göstereceği bilgisini verdi.

Dr. Yücedağ: "Üniversitemizin Sınav Koordinatörlüğümüzün girişimleri ve talebi üzerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) temsilcileriyle birlikte ulaşım, güvenlik ve sınav uygulamaları ile ilgili etkinlikler kapsamında ayrıntılı değerlendirmelerde bulunularak Kızıltepe'de 18 okulun sınav merkezi olarak belirlenmesine karar verildi." açıklamasında bulundu.