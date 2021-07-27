Arslantepe Ören Yeri Unesco Dünya Mirası Kalıcı Listesine Alındı

Aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen ve yaklaşık 7 yıl önce UNESCO "Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi"ne alınan Arslantepe, online düzenlenen Dünya Mirası Komitesi'nin genişletilmiş 44. oturumunda Dünya Kalıcı Miras Listesi'ne alındı.

Aristokrasinin doğduğu, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı yer olarak kabul edilen ve yaklaşık 7 yıl önce UNESCO "Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi"ne alınan Arslantepe, online düzenlenen Dünya Mirası Komitesi'nin genişletilmiş 44. oturumunda Dünya Kalıcı Miras Listesi'ne alındı.

Kararın açıklanmasından sonra Arslantepe Ören Yerinde yapılan basın açıklamasına Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman da kararın hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arslantepe'de uzun yıllardır kazı çalışmalarının yapıldığını hatırlatarak, "Arslantepe UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alındı. Bu bize büyük bir sorumluluk getiriyor. 2022 yılının Arslantepe yılı ilan edilmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Bir aksilik olmadığı sürece 2022 yılı inşallah Arslantepe yılı olarak Türkiye'de kutlanacak. " dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da Arslantepe'nin dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olduğunu belirterek, kararın kent turizmine katkı sağlayacağını ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise Malatya için önemli bir gün yaşandığını bildirerek, kararın hayırlı olmasın diledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının çok büyük bir karar olduğunu anlatarak, "Arslantepe Höyüğü Türkiye'nin 19. mirası oldu. Bu çok önemli bir kazanım. Karar, bizim bundan sonraki çalışmalarımızı ve sorumluluğumuzu artıracak. " diye konuştu.

Vali Aydın Baruş, kararın ardından geldiği Arslantepe Höyüğü girişinde gazetecilere, bugün Malatya olarak çok sevinçli ve mutlu olduklarını söyledi.

Arslantepe Höyüğü'nün Türkiye'nin 19. varlığı olarak Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne dahil edildiğini hatırlatan Vali Baruş, şöyle devam etti:

"Bundan büyük gurur duyuyoruz. Malatya tarihi, kültürü ve bütün zenginlikleriyle bunu hak eden bir şehirdi. Bunu hak eden bir şehir olarak bunu elde etmenin sevincini yaşıyor ve vatandaşlarla da paylaşıyoruz. Burası dünyanın insanlık tarihinin çok önemli dönüm noktalarından eserlere sahip bir yer. Burası MÖ 5 binli yıllara dayanan yerleşim birimine sahip bir yer. Devam eden kazılarda bundan önceki tarihlere de gidebilecek potansiyele sahip. 1932'de başlayan kazılar bugüne kadar devam etti. 1961 yılına kadar çıkarılan eserler Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor. Burada devletin, devlet teşkilatının ilk örneklerini görmek mümkün. MÖ 3000-3300'de inşa edildiği tahmin edilen kerpiç saray var, burada bulunan mühür örnekleri var. Burada devlet teşkilatının nasıl örgütlendiğini bize gösteriyor. Yine aynı tarihlerde yapıldığı tahmin edilen dünyanın en eski kılıçları da burada. Malatya dünya kültür mirası kalıcı listesine girmesiyle turizm anlamında çok önemli bir ivme kazanacaktır. "

"2022 yılı inşallah Arslantepe yılı olarak Türkiye'de kutlanacak"

Malatya Milletvekili Öznur Çalık, konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u telefonla arayıp süreç içerisinde yapmış oldukları destekten ötürü Malatya adına teşekkür ederek ilimize davet etti.

Kaynak: Habermetre