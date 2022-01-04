Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel'in sevgilisinin pozları gündem oldu
Uzun yıllardır Arka Sokaklar dizisinde rol alan Furkan Göksel, sosyal medya hesabından sevgilisi Kader Bozkurt'un doğum gününü kutladı. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Kader Bozkurt'un pozları ise dikkat çekti.
2006 yılında kadrosuna katıldığı Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin'i canlandıran Furkan Göksel, uzun bir süredir Kader Bozkurt ile aşk yaşıyor. Genç oyuncu, dün sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaparak doğum gününü kutladı.
Sevgilisiyle fotoğraflarını bir video haline getirerek Instagram hesabından paylaşan Furkan Göksel, "Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda" notunu yazdı. Kader Bozkurt ise sevgilisinin paylaşımına "Seni çok seviyorum sen benim en büyük şansımsın. iyi ki varsın sevgilim" yorumunu yaptı.
Paylaşımın ardından genç oyuncunun sevgilisi Kader Bozkurt da merak konusu oldu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Kader Bozkurt, pozları da dikkatleri üzerine çekti.
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