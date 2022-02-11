Arka Sokaklar'ın fragmanına damga vuran cenaze! İlker İnanoğlu diziden ayrılıyor mu?

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Ozan Çobanoğlu, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Ela Yörüklü'nün paylaştığı Arka Sokaklar dizisi bu akşam 614. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin son bölümünde Engin Balkan, namlunun ucunda görünmüştü. Yeni bölüm fragmanında ise Rıza Baba ve ekibi Engin Balkan'ın cenaze törenine katılıyor.

"ŞEHİT ENGİN BALKAN TEŞKİLATIN GÖZBEBEĞİYDİ"

Arka Sokaklar'ın 614. yeni bölüm fragmanında ekibin engin Balkan'ın fotoğrafının olduğu törene gidiyor. Rıza Baba'nın "Şehit Emniyet Müdürü Engin Balkan, bu teşkilatın gözbebeğiydi. Gurur duyulacak bir meslektaştı, örnek bir polisti. Yıllarca bu şehrin her sokağında gezdi" sözleri ise fragmana damga vuruyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba ve ekip, mezarlığa geldiklerinde Engin Müdürün cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Aşiret liderinin yolladığı Ukraynalı tetikçi kadın, son bölümde silahını ona doğrultmuştu. Engin Müdür için tüm ekip arkadaşları cenazede hazır bulunur. Engin'in vurulması ile gelen acı olay bütün ekibi derinden etkiler. Haberlere manşet olan bu olay sonucu alarma geçen ekip, tetikçi Lena'yı ve bağlı olduğu suç örgütünü yakalamak ve adalete teslim etmek için var gücüyle çalışacaktır.