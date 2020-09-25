Arka Sokaklar 558. bölüm izle! Arka Sokaklar 559. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar dizisi oyuncuları kimler? Arka Sokaklar konusu ne? Arka

Kanal D ekranlarında başlayan Arka Sokaklar dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Arka Sokaklar dizisi oyuncuları kimler? Arka Sokaklar konusu ne merak edildi. Arka Sokaklar 558. bölüm izle! Arka Sokaklar 559. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar Kanal Dekranlarında izleyici ile buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Peki, Arka Sokaklar konusu ne? Önemli oyuncuların yer aldığı dizi hakkında Arka Sokaklar dizisi oyuncuları kimler merak edildi. Arka Sokaklar 558. bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 558. bölüm kesintisiz izle! Arka Sokaklar 559. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Özcan Şanver isimli uyuşturucu Baronunu takibe alan ekibimiz yurt dışından yüklü miktarda uyuşturucunun yurda gireceğini öğreniyor. Takipler sonucunda Polat Yüce isimli adamın bu sevkiyatta önemli bir rol oynadığı ortaya çıkıyor. Mesut, aracı olacak olan kişinin bulunduğu depoya gizli görevle giderek sevkiyat yerini ve zamanını öğrenmeye çalışıyor. Ufak bir hatası onu ele verince polis olduğu ortaya çıkıyor. Hüsnü'nün erken müdahalesi ile Mesut kurtuluyor ve adam yakalanıyor. Adamdan gerekli bilgiler alındıktan sonra operasyonun startı veriliyor. Uyuşturucunun olduğu tekne limana yaklaşınca operasyon başlıyor. Uyuşturucu Baronu Özcan'ı da yakalamak isteyen ekibimiz onun kaçtığını öğreniyor; fakat, uyuşturucunun hepsine el koymayı başarıyor.

ARKA SOKAKLAR 558. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ

Arka Sokaklar 20.00'de başlayacak.

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ARKA SOKAKLAR 559. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar 559. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

ANA KARAKTERLER

• Rıza Soylu/Rıza Baba (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

• Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekat kökenli komiserdir.

• Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

• Ali Akdoğan (Alp Korkmaz), ekibe ilk katılan komiserlerdendir. Keskin nişancıdır.

• Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

• Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

• Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

• Bahar Ayan (Merve Oflaz), Komiser yardımcısıdır.

• Nazike (Nazlı Tosunoğlu), Suat'ın teyzesidir.

• Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

• Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

• Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

YARDIMCI KARAKTERLER

• Tunç Güneri (Kerimhan Duman), Mesut'un oğludur. Kimsesiz çocuklara yardım eder.

• Zeliha Çoban/Zeliş (Yüsra Geyik), Hüsnü'nün en büyük kızıdır. Haber muhabiridir.

• Tekin Çoban (Onur Bay), Hüsnü'nün ortanca oğludur. Dizi oyuncusudur.

• Şule Çoban (Ecem Öz), Hüsnü'nün en küçük kızıdır.

• Ayla Soylu (Hülya Kalebayır Çelik), Rıza Baba'nın eşidir.

• Pınar Soylu Akdoğan (Elvan Dişli), Ali Komiser ile evlidir ve Rıza Müdür'ün kızıdır.

• Başak (Perihan Ünlücan), ekiple yolları kesişen bir avukat.

• Sinem (Gizem Terzi), Beyza'nın yerine gelen Polis memurudur.