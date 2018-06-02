Arka Sokaklar 484. Bölümünde Neler Olacak?

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın 484. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanla beklenen fragmandaizleyiciyi neler bekliyor? Arka sokakların 484. bölümünde neler olacak? İşte yeni bölümden kesitler...

RIZA BABA VE EKİBİNDEN HÜSNÜ'YE MANEVİ DESTEK

12 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinin merakla beklenen 484. bölüm fragmanı yayınlandı. Haziran ayında sezon finali yapmaya hazırlanan Arka Sokaklar'ın son bölümünde, Rıza Baba ve ekibi, tiroid kanseri olan Hüsnü'ye manevi destek olmaya gidiyorlar. Hüsnü'nün hastalığından haberdar olan ekip, Rıza Baba'nın da yönlendirmesiyle manevi destek için yanına gitmeye karar verir.

ALİ'NİN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Arka Sokaklar'ın 8 Haziran Cuma günü ekrana gelecek olan 484. bölümünde Ali, öğrendikleri karşısında çok büyük hayal kırıklığına uğrayacaktır.Babası olduğunu söyleyen kişinin sattığı silahlar, Ali'nin ekip arkadaşlarından bir çok kişiyi şehit etmiş, çoğunu yaralamıştır. Ekip, yaptığı baskınlarla bu silahların bir kısmını ele geçirir.

ARKA SOKAKLAR 483. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ekip, aldığı istihbarat ile kaçak silahların öğrenir. Fakat bu silahların arkasında kimlerin olduğunu bulmak için işin peşine düşeceklerdir. Hüsnü, tek başına gittiği gizli görevde başına aldığı sert darbe sonucu ölümle karşı karşıya kalır.

Tunç, tekerlekli sandalyede mahkum kalmıştır. Gireceği ameliyat yürüyüp yürümeyeceğini belirleyecektir. Mesut ve Tunç bu durumdan dolayı karamsardır. Selin'in evine Melda'nın açtığı velayet davasının celbi gelir. Melda çocuğunu almak istemektedir. Mesut'un ortaya çıkaracağı gerçekler ise, olayların akışını değiştirecektir.

Hüsnü, zorlu ve yoğun bir gün geçirmektedir. Girdikleri operasyon sonucu yığılır kalır. Mesut hastanede Hüsnü'nün hasta olduğunu öğrenir. Bu durumu kendisinden sakladığı için çok bozulur. Ama, bir şey çaktırmaz. Hüsnü'nün doktoru tahlil sonuçlarını getirir. Hüsnü'nün ameliyat olması şarttır.

Şanlı'nın karısı Ebru ve üvey oğlu Can, bir villada yaşamaktadır. Şanlı eşine şiddet uygulayan ve üvey oğluna da kötü davranan bir babadır. Ebru oğlunu da alıp kaçmaya yeltenir. Can polisi arar, ekip bu kez Şanlı'nın peşine düşer.