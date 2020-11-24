Arınç'ın istifasını duyuran İletişim Başkanlığı, "Görevinden affını talep etti" ifadesini değiştirerek yeni paylaşım yaptı

Bülent Arınç'ın Yüksek İstişare Kurulu görevinden ayrılma kararının ardından İletişim Başkanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, "YİK Üyeliği'nden affını talep etti" ifadesi yer aldı. İletişim Başkanlığı bu tweet'i silip, "Görevinden ayrılmayı talep etmiş" cümlesiyle değiştirerek yeniden paylaştı.

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a yönelik tahliye sözleri tartışma yaratan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arınç, kurul üyeliğinden ayrılma talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirdiğini ve onun da kabul ettiğini kaydetti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İLK TWEETİ SİLİP YENİDEN PAYLAŞIM YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ise, Bülent Arınç istifasıyla ilgili ilk attığı tweetini silerek yeniden paylaştı. İletişim Başkanlığı,"Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden affını talep etmiş, Sayın Arınç'ın talebi Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir" tweetini "görevinden ayrılmayı talep etmiş" cümlesiyle değiştirerek yeniden paylaştı.

"YAPTIĞIM AÇIKLAMANIN İKİ İSMİN GÖLGESİNDE KALMASINA ÜZÜLDÜM"

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Arınç, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir televizyon kanalında yaptığım konuşmalar, kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olduğundan aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Konuşmamın ana ekseni, yargıda yapılacak reform konusuydu. Bir hukukçu olarak bu konudaki görüşlerimi açıkladım. Ömrüm boyunca hukukun üstünlüğünü ve adalet kavramını savunan birisi olarak yine aynı görüşlerimi dile getirdim. Gazeteci arkadaşımız program esnasında soru sorarken isim zikrettiğinde, 'İsimler üzerinden tartışmayalım' diye altını çizmeme rağmen evrensel hukuk, adalet ve yargının sorunları üzerine dile getirdiğim fikirlerimin bu isimlerin gölgesinde kalmasından ve meselenin özünün kaçırılmasından üzüntü duyduğumu belirtmeliyim.

"TARTIŞMALAR YANLIŞ YERE GÖTÜRÜLDÜ"

Tartışmalar öylesine yanlış yere götürüldü ki, beni Yasin Börü'nün katilleriyle, 15 Temmuz şehitlerimizin katilleri FETÖ ile yan yana gösterme gafletine kadar gitti. Asla bu ithamları kabul etmiyorum ve reddediyorum. Yasin Börü için döktüğüm gözyaşı da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik sözlerim ve tavrım da bellidir. Tüm bunları burada yeniden dile getirmeyi kendime zul sayarım.

"HAKARETLERİ SAHİPLERİNE İADE EDİYORUM"

Yine aynı televizyon programında dile getirdiklerim, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi olmam hasebiyle farklı yönlere çekildi. Oysaki programda görüşlerimi, YİK üyesi olarak değil, TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç olarak açıkladığımı defalarca belirttim. Konuşmama yönelik seviyeli ve saygın eleştirilerin tümüne saygı duyuyor ve not alıyorum. Ancak şahsıma karşı içlerinde duydukları kin ve nefretlerin dışa vurumu olan seviyesiz hakaretleri sahiplerine iade ediyorum.

"TÜRKİYE'NİN YARGI, EKONOMİ VE BAŞKA ALANLARDA REFORMLARA İHTİYAÇ DUYDUĞU AŞİKARDIR"

Türkiye'nin yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara duyduğu ihtiyaç aşikardır. Ülkemizin rahatlamasına ve milletimizin dertlerine çare bulunmasına ihtiyaç vardır. Bahsi geçen televizyon programında da defalarca belirttiğim üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki iradesini gördüm ve destekliyorum. Ancak benim konuşmamın, şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevimden ayrılmamın daha uygun olacağına karar verdim.

"AYRILMA TALEBİMİ CUMHURBAŞKANIMIZA İLETTİM KENDİLERİ DE UYGUN GÖRDÜ"

Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım. Bu süre zarfında verimli çalışmalar sürdürdüğüm Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ülke yararına yapacağı her türlü çalışmayı, milletin faydasına olacak her türlü reformu destekleyeceğimin bilinmesini isterim. Hayatım boyunca doğru söz, doğru ilke, dürüstlük ve vicdanımın sesi rehberim oldu. Bu yüzden çok bedel ödedim ama bundan asla vazgeçmedim. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğim.

Derdimiz memleket derdidir. Memleketimizin huzura, refaha ve mutluluğa kavuşması için ne fedakârlık yapmamız gerekirse, tereddüt etmeden yaparız. Yeter ki vatan sağ olsun."