Arhavi'de sular çekilmeye başlayınca bilançonun büyüklüğü ortaya çıkmaya başladı
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Arhavi'de sular çekilmeye başlayınca bilançonun büyüklüğü ortaya çıkmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Haberler | Güncel

Arhavi'de sular çekilmeye başlayınca bilançonun büyüklüğü ortaya çıkmaya başladı Artvin'in Arhavi ilçesinde yağmurun kesilmesiyle çekilmeye başlayan suların ardından afetin boyutu su üstüne çıkmaya başladı.

Arhavi'de sular çekilmeye başlayınca bilançonun büyüklüğü ortaya çıkmaya başladı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde yağmurun kesilmesiyle çekilmeye başlayan suların ardından afetin boyutu su üstüne çıkmaya başladı.

Arhavi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen esnaflar sel sularının çekilmesi ile birlikte dükkanlarında temizleme çalışmasına başladı. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı Arhavi'de suların çekilmeye başlamasıyla bilançonun büyüklüğü ortaya çıktı. Bir çok aracın sular altında kaldığı ilçe merkezinden işletmelerde balçık ile dolunca malzemeler suların içerisinde yüzdü. İşletmeler adeta çamur ve balçıkla dolu havuza döndü.

Arhavi'de esnaflık yapan Gültekin Atalay 21 yıldır ikamet ettiği cadde de böylesine bir afeti ilk kez gördüğünü dile getirerek "21 yıldır Arhavi'de hizmet veriyorum ben böyle felaket görmedim. Zaman zaman seller oldu ama bu boyutta hiç olmadı. Bu sefer büyük boyutlarda zararımız var" dedi.

Bir başka esnaf Emine Turna ise işletmesindeki bütün malların çamurun içerisinde kaldığını dile getirerek "Bende esnafım, hasar tespitini bekliyoruz bakalım ne olacak. Şu anda dükkanımda ki bütün mallar çamur içerisine. Zararımız çok ama yapacak bir şey yok Allah'tan geldi" ifadelerini kullandı.

Dükkanını henüz yeni açtığı sırada su baskınına maruz kalan ve son dakikada dükkanını terk edebilen Metin Alçiçek isimli bir başka esnaf da "Sabah dükkanı yeni açmıştım. Daha öncede su basıyordu dükkanı ama 60 santimetre 1 metre arasında oluyordu. Bu kez 2 metreyi geçti. Aradılar bizi su geliyor boğulacaksınız diye. Dükkandan çıktık. Canımızı zor kurtardık. Gün içerisinde olsaydı daha kötü olurdu ama erken olması insan kaybının önüne geçti" şeklinde konuştu.

Arhavi'de sular çekilmeye başlayınca bilançonun büyüklüğü ortaya çıkmaya başladı
Arhavi'de sular çekilmeye başlayınca bilançonun büyüklüğü ortaya çıkmaya başladı
Arhavi'de sular çekilmeye başlayınca bilançonun büyüklüğü ortaya çıkmaya başladı
Arhavi'de sular çekilmeye başlayınca bilançonun büyüklüğü ortaya çıkmaya başladı
Arhavi'de sular çekilmeye başlayınca bilançonun büyüklüğü ortaya çıkmaya başladı
Arhavi'de sular çekilmeye başlayınca bilançonun büyüklüğü ortaya çıkmaya başladı
Arhavi'de sular çekilmeye başlayınca bilançonun büyüklüğü ortaya çıkmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir

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Arhavi'de sular çekilmeye başlayınca bilançonun büyüklüğü ortaya çıkmaya başladı - Haberler
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