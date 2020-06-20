Ardahan'ın nesi meşhur? Ardahan'da neler yapılır? Çıldır Gölü'ne ev sahipliği yapan Ardahan için gezi rehberi
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Ardahan'ın nesi meşhur? Ardahan'da neler yapılır? Çıldır Gölü'ne ev sahipliği yapan Ardahan için gezi rehberi

Ardahan'da gezilecek yerler nereler? Ardahan'da düzenlenen festivaller neler? Ardahan'da ne yenir?

Ardahan'ın nesi meşhur? Ardahan'da neler yapılır? Çıldır Gölü'ne ev sahipliği yapan Ardahan için gezi rehberi
20.06.2020 14:36 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:42

Yaklaşık 3000 yıllık geçmişi olan Ardahan adını, milattan sonra 628 yılında Hazar Türkleri kolundan olan Arda Türklerinden almıştır. Milattan sonra 1068 yılında Alparslan komutanlığında fethedilmiştir ve Selçuklulara katılmıştır. 1555 yılında imzalanan Amasya Antlaşması ile Kanuni Sultan Süleyman Dönemi'nde Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girmiştir.

Daha sonra Rus egemenliğine girmiştir fakat Litovsk Antlaşması ile anavatana yeniden kavuşmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda yeniden kaybedilmek üzere olan şehir hakkında Kazım Karabekir şu sözleri söylemiştir: "Boğazlar boğazımız, Kars-Ardahan bel kemiğimizdir."

Ardahan 1992 yılında il ünvanı alarak ülkemizin 75. ili olmuştur.

ARDAHAN NEREDEDİR?

Stratejik konumu sebebiyle, Kazım Karabekir'in de kaybetmemizin mümkün olmayacağını söylediği Ardahan şehri; Artvin, Erzurum ve Kars ile komşudur. Sınır illerimizden olması sebebiyle Gürcistan, Ermenistan ve Acara Özerk Cumhuriyeti'ne sınırı olan ilimizdir.

Posof ilçesinde bulunan Türkgözü gümrük kapısı Gürcistan'a açılan kapımızdır.

ARDAHAN'DA GEZİLECEK YERLER NERELER?

Platolar, vadiler, ovalar ve dağlar üzerine kurulmuş şehirde en yüksek nokta 3000 metreyi geçmektedir. Şehirden geçen Kulah Nehri ve Çıldır Gölü pek çok doğal güzelliğe sebep olmaktadır. Ayrıca buralarda pek çok turizm faaliyeti de gerçekleşmektedir.

Ardahan'ın nesi meşhur? Ardahan'da neler yapılır? Çıldır Gölü'ne ev sahipliği yapan Ardahan için gezi rehberi

Asırlar boyunca ev sahipliği yaptığı topluluklardan kalma pek çok kalıntı ve esere de ev sahipliği yapmaktadır. Peki, Ardahan'da gezilecek doğal güzellikler nereler? Ardahan'da gezilecek tarihi yerler nereler? Ardahan'la ilgili her şey haberimizin detaylarında.

Ardahan Kalesi

Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan kale, on altıncı yüzyıl ortalarında inşa edilmiştir. Bazalt taşı gibi sert ve kuvvetli kayalardan yapılmıştır. Surların uzunluğu 745 metredir. Çevrede yapılan incelemeler sonucu, bu bölgede milattan önce 3500-2000 yılları arasında yaşam olduğu tespit edilmiştir.

Şeytan Kalesi

Çıldır ilçesinde bulunan kale, Karaçay Vadisi'ne inşa edilmiştir. Sarp bir yarımadaya inşa edilmiştir. Kalenin Urartular döneminde kaldığı belirtiliyor.

Ardahan'ın nesi meşhur? Ardahan'da neler yapılır? Çıldır Gölü'ne ev sahipliği yapan Ardahan için gezi rehberi

Taşköprü Kitabeleri

Çıldır ilçesinde bulunan kitabeler, bir kaya üzerine kazınmış eserlerden oluşmaktadır. Ardahan bölgesinin en eski yazılı belgeleridir.

Övündü ve Ortakent Mağaraları

Büyük Nakala olarak da adlandırılan Ortakent ve Övündü mağaraları Çıldır ilçesinde bulunur. Övündü mağarasında kalkerin oyulması ile yapılmış, iki grup mağara yerleşimi vardır. Ortakent mağarası, Kura Nehri kıyısında bulunan kayalıklara oyulmuştur. Yontma Taş dönemine ait çok sayıda kalıntıya ve bir kiliseye ev sahipliği yapar.

Çıldır Gölü ve Akçakale Ada Şehri

Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, Akbaba Dağları ve Kısır Dağları arasında yer almaktadır. Tektonik çöküntü sebebiyle oluşan göl, donar ve 1 metrelik buz kütlesine sahip olur. Bu zaman diliminde Çıldır Gölü üzerinde kızak yarışmaları düzenlenmektedir.

Ardahan'ın nesi meşhur? Ardahan'da neler yapılır? Çıldır Gölü'ne ev sahipliği yapan Ardahan için gezi rehberi

Göl içerisinde bir de ada bulunur; Akçakale Adası. Yapılan incelemelere göre bu bölgede Neolitik çağdan kalma mimari kalıntılar vardır. Birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilmiştir.

ARDAHAN'DA NELER YAPILIR?

Çıldır Gölü kış aylarında tamamen buz tutar. Burada atlı kızaklara binebilirsiniz. Dev bir buz pisti gibi olan bölgede buz pateni yapan turistleri görmek mümkündür.

Ardahan'ın nesi meşhur? Ardahan'da neler yapılır? Çıldır Gölü'ne ev sahipliği yapan Ardahan için gezi rehberi

Aktaş Gölü, Aygır Gölü ve Posof Çayı sportif olta balıkçılığı için uygundur.

Ortakent/ Büyük Nakala Mağaraları mağara turizmi için elverişlidir.

Yalnızçam Kayak Tesisi küçük gruplara hizmet verecek şekilde tasarlanmış olan tesiste kış sporları yapabilirsiniz.

ARDAHAN'DA NE YENİR? ARDAHAN YÖRESEL LEZZETLERİ

Kaymaklı Gevrek

Hörre Aşı

Feselli

Ardahan'ın nesi meşhur? Ardahan'da neler yapılır? Çıldır Gölü'ne ev sahipliği yapan Ardahan için gezi rehberi

Pişi

Kete

ARDAHAN'IN NESİ MEŞHUR?

Damal Bebeği

Ardahan'ın nesi meşhur? Ardahan'da neler yapılır? Çıldır Gölü'ne ev sahipliği yapan Ardahan için gezi rehberi

Ardahan Çiçek Balı

Kaşar Peyniri

Ardahan Halısı

ARDAHAN'DA DÜZENLENEN FESTİVALLER NELERDİR?

Çıldır Gölü Festivali

Aşık Şenlikleri

Ardahan Bal Festivali

Göle Ulusal Kaşar Festivali

Balçeşme Yayla Uçurtma Şenliği

Atatürk'ün İzinde Gölgesinde Damal Şenliği

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