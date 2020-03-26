Arakanlıların kamplarında korona virüsü endişesi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Arakanlıların kamplarında korona virüsü endişesi - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, Myanmar, Arakan, Güncel

Arakanlıların kamplarında korona virüsü endişesi

Korona virüs nedeniyle dünya genelinde can kayıpları artarken, sosyal mesafeyi korumanın ve maske ile eldiven almanın neredeyse imkansız olduğu Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların kaldığı kampta endişeye neden oldu.

26.03.2020 14:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:27
Arakanlıların kamplarında korona virüsü endişesi

Korona virüs nedeniyle dünya genelinde can kayıpları artarken, sosyal mesafeyi korumanın ve maske ile eldiven almanın neredeyse imkansız olduğu Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Müslümanların kaldığı kampta endişeye neden oldu.

Myanmar'ın Arakan bölgesinde 2016 ve 2017 yıllarında zaman zaman Müslümanlara yönelik yapılan zulümden kaçan milyonlarca Arakanlılar, Bangladeş'e sığınmıştı. Resmi rakamlara göre, zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan ve Cox's Bazar şehrinde kurulan kampta yaşayan Rohingyalıarın sayısı 1 milyonu geçti. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa zamanda dünya genelinde 22 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs korkusu kampta yaşayanları da etkiledi. Uzmanlar korona virüsüne yakalanmamak için sosyal mesafe konusuna dikkat çekerken, Rohingya kamplarında 3 metrekarelik çadırda ortalama 10 kişinin yaşaması endişeleri arttırdı. Dünya genelinde seyahatlerin durdurulması, "evde kal" çağrısı yapılması sonucunda kamplara giden yardımların da gün geçtikçe azalmaya başladığı öğrenildi.

Öte yandan, milyonlarca kişinin yaşadığı kampta kimsenin virüs nedeniyle dikkatli davranmadığı, herkesin açık alanlarda, pazar, market gibi yerlerde tedbirsizce dolaştığı korona virüsü vaka sayısının Arakanlıların yaşadığı kampta çok sayıda görülmesinden endişe ediliyor.

"Yemek parası yok, maske, eldiven ne ile alacağız"

Cox's Bazar'ın Kutupalong Rohinya kampında yaşayan 40 yaşındaki Muhammad Jolil, korona virüsünden korktuğunu ancak tedbirler kapsamında uyarıları yerine getirmek için maddi durumlarının yetersiz olduğunu dile getirdi. Jolil, "Allah ne isterse o olacak. Korona virüsünden korkuyoruz tabi ama ne yapabiliriz ki? Maske ve eldivenler için para gerekiyor. Öyle değil mi? Biz 2 öğün yemek bile yiyemiyoruz. Yemek için kapı kapı dolaşıyoruz. Maske, eldiven ne ile alacağız ki?" ifadelerini kullandı.

"Yemek için yüzlerin kuyruğuna girmek zorundayız"

Arakanlı Müslüman Lokman Hekim ise, "Dağıtılan yemekleri almak için her zaman kuyruğa giriyoruz. Her kuyrukta 100-120 kişi oluyor. Biz nasıl insanlardan uzakta kalabiliriz ki? Bir virüsün yayıldığını duydum. Kampımızda bunun tedbiri olarak sadece sabun dağıtıldı. Bunun haricinde başka bir şey yok" dedi.

"Buraya yayılırsa durum çok fena olacak"

Diğer yandan Cox's Bazar'da bulunan Bangladeşli yerel yetkililer, kamplarda Korona virüsü ile ilgili tedbirlerin alınması için her zaman duyuru yapıldığı ancak kimse bunlara uymadığı belirtti.

Teknaf Honila Belediye Başkanı Rashed Muhammed, "Kampta yaşayanlar çok dikkatsiz. Korona virüsün yayılmasından sonra ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında biz burada da her türlü gerekleri yerine getirmeyi çalışıyoruz. Kamptaki okulları kapattık. Sosyal mesafeyi korumak için her zaman duyuru yapıyoruz. Gerekirse güvenlik güçlerini bile kullanarak onların evde kalması için çabalıyoruz. Tedbirler çerçevesinde kamplarda sabun ve bazı temizlik malzemeler dağıttık. Ancak onlar bize hiç yardımcı olmuyor. Onlar buradan kara ve deniz yolu ile her gün Myanmar'a geçiş yapıyor ve yine geri geliyorlar. Şimdi Myanmar ile Çin'in sınırı var. Oradan buraya risk taşıyorlar. Ülkemiz için bu büyük bir tehlikeli ancak onlar bunun farkında bile değil. Burada 1 milyondan fazla insan yaşıyor. Her evde ortalama 8-10 kişi var. Allah göstermesin, buraya Korona yayılırsa sonuç çok fena olacak" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Arakanlı Rohingya Barış ve İnsan Hakları Derneği Genel Sekreteri, Mohammad Zobair ise, "Kamplarımızdan kimse çıkamıyor. Ancak yabancı yardım kuruluşların üyeleri kamplara yardım dağıtmak için geliyorlar. Bu bir tehlike oluşturabilir. Korona virüsü dünyanın her köşesine kadar bulaştı. Kalan bu Rohingya kampına da bulaşırsa ölüm sayısını sayılamaz hale gelecek diye korkuyorum" dedi. - DAKKA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
'83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır' Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı Haberler
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak gelişme! Elektriğe 3 ay boyunca zam yok
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı Haberler
Bu video çok konuşulur! Polis, yaşlı adama avazı çıktığı kadar bağırdı
'Biz de yardıma hazırız' diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
Son Dakika: Soylu 'Ters bir şey söyleyeceğim belki' deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu...
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in 'Virüs İranlılar için üretilmiş' açıklamasını yalanladı
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Kadıköy'de yaşayan İngiliz öğretmen, evinde ölü bulundu
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Türkiye'de 26 kişi koronavirüsü yendi ve taburcu edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Şener Muhterem Nur Burcu Esmersoy
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mart Polis Kadın Açıklama
Şu an buradasınız: Arakanlıların kamplarında korona virüsü endişesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 14:40:15. #1.14#
title