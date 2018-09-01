Apple Neden Çift Sım Kartlı İphone Yapabilir?

Apple Çift SIM Kartlı iPhone Modeli Çıkarmaya Çok Yakın! Peki Neden Şimdi?



iOS 12 beta kodları ile ortaya çıkan muhtemel Çift SIM Kartlı iPhone Modeli için Hazır Olun! Apple Neden Çift SIM Kartlı iPhone Yapabilir?

Hala güncelliğini koruyan bir takım söylenti ve sızıntılar ile birlikte, iOS 12 beta kodlarında ortaya çıkan bulgular sonrasında; Apple'ın bu yılki yeni modelleriyle ilk kez iPhone'da DUAL-SIM yani Çift SIM kart desteği sunmaya hazırlandığını görüyoruz.

Söz konusu özelliğin gecikmeli olarak iPhone modeline eklenmesi oldukça şaşırtıcıdır. Zira Apple SIM kart kullanımına çok fazla sıcak bakmıyor. Bunun en önemli kanıtı aslında sanal SIM kullandığı iPad ve Apple Watch'un LTE destekli modellerinde görüyoruz.

Peki Apple Neden Şimdi Böyle Bir Hamle Yapsın? Apple Neden Çift SIM Kartlı iPhone Yapabilir?



ABD'de başta olmak üzere Dual-SIM desteği, bir çok Avrupa Ülkesinde bile yaygın olmasa da; çift SIM desteği, iPhone'un dünyanın her yerinde kullanılma şeklini anlamlı ölçüde değiştirecek diğer birçok bölgedeki insanlar için önemli bir özellik olmaya devam ediyor.

Dual SIM'in çıkış şekline bakarsanız, bu fikir özellikle Çinli üreticilerin aynı anda kullanılabilecek iki SIM kartlı bir cihaz konsepti geliştirmesi ile başladı. 2000'li yılların ortalarında başlayan bu süreç aslında telefon üreticilerinin istemediği yada pek hoşlanmadı bir seçenek olarak karşımıza çıktı.

Peki neden bunu isteyen çoğaldı derseniz, Kullanıcılar özellikle dolaşım ücretlerinin fazla olduğu bölgelerde bunu tercih etmişti. Hat için yapılan operatör sözleşmelerinden ziyade bu yüklü roaming ücretlerinden kaçınmak için tercih edilen bir durumdu. Özellikle Çin'de yerel bölgeler arasında bile roaming ücretleri uygulandığı bir dönem yaşanmıştı. Örneğin Pekin'den Şangay'a taşınan bir kişi farklı bir SIM kart alması gerekliydi. Geçen seneye kadar özellikle Çinli gemiciler dolaşım ücretlerinden şikayetçilerdi ve yüklü faturalar ile karşı karşıya kalıyorlardı.

Dolayısıyla Çift SIM Kartlı cihazlar insanları bu gibi bilinmeyen sorunlarını çözmede oldukça yardımcı olmuştu.



Benzer şekilde, Avrupalılar AB'yi düzenleyen ve sonuçta dolaşım ücretlerini ortadan kaldırana kadar sınırları aşarken daha yüksek ücretlerle uğraşmak zorunda kaldılar.

İlerleyen zamanlarda ise modern akıllı telefonların çoğalması ile Çift SIM destekli telefonlar için daha farklı kullanım alanları yarattı.

Telefon görüşleri ile internet paketlerinin farklı operatörlerde farklı avantajlar ile ücretlendirilmesi sonrasında; farklı amaçlar için farklı SIM kartını kullanmak avantajlı hale geldi. Özellikle işlerini bu telefonlar ile yürütenler için büyük tasarruflar sağladı.

Bölgenize bağlı olarak, belirli bir konumdaki en iyi kapsama alanını elde etmek isteyenler bile Çift SIM desteğini tercih ediyor.

Bu faktörlerin her ikisi; kullanıcıların fiyat duyarlı ve ağ altyapısının hala gelişmekte olduğu Hindistan ve Afrika gibi dünyanın çeşitli yerlerinde; çift SIM akıllı telefonların yaygın olarak benimsenmesi için anahtar rol oynadı.

Apple sırf bu yüzden Hindistan Pazarının Çok ama Çok dışında Kalıyor!



Sebebi her ne olursa olsun Apple bugüne kadar maliyet konusu öncelikli olan gelişmekte olan bölgeler için, mevcut yüksek kar marjlı iş modelinden vazgeçmeye pek istekli olmadı. Tim Cook Hindistan ziyaretlerin sık sık fırsatlar olduğunu söylese de 4 inçlik 3 yıl önceki 400 dolara satılan telefonu satmaya devam etmek istemesi aslında Çift SIM kartlı iPhone modelinin bu pazarda olsa bile gereken rağbeti görmesinin zor olduğunu gösteriyor.

Bu yüzden Apple, ana akın Hindistan Pazarının çok dışında kalıyor. Aynı durum Brezilya ve Rusya gibi bölgeler içinde geçerli. Çift SIM desteği makul düzeyde olmadığı sürece ciddi sıkıntı var.

Gerçekten de bazı raporlar Çift SIM kartlı iPhone'nun 6.1 inçlik bir LCD ekran ile satışa sunulabileceğini gösteriyor. Bu Özellikle Çin pazarı için tasarlanan bir model olabilir. Bloomberg aynı zamanda 6.5 inçlik bir OLED ekranlı iPhone modelinin de geleceğine inanıyor.

Buna inanmak aslına daha kolay zira yukarıda bahsettiğin Hindistan dezavantajına göre Çin Apple için daha gerçekçi bir hedef olarak görünüyor. (Ancak Trump ile başlayan Ticaret Savaşları bunun ne yönde etkiler göreceğiz)

Çin pazarı ileri teknoloji ile birlikte Çift SIM desteğini standart olarak bekleyen müşteri potansiyeline sahip tek ülke olarak karşımızda duruyor. Vivo NEX gibi son derece gelişmiş telefonlar bile Huawei, Xiaomi, Oppo ve benzeri tüm amiral gemisi cihazları gibi iki SIM kart yuvasına sahiptir.

Bu arada Samsung gibi yabancı şirketler, Galaxy S9 gibi telefonların Çin'e özgü çift SIM modellerini geliştiriyor.



Bu yüzden Çift SIM Kartlı iPhone bu yüzden daha olası bir sonuçtur. Mesele gelişmekte olan pazarlardaki maliyet sorunları ile uğraşmak yerine Çin için işleri kolaylaştırma meselesidir.

Çin iPhone Satın Alma potansiyeline sahip en önemli bölge ve Çift SIM desteği bunu fazlasıyla arttırabilir. Apple belki de bu modelle Amerika'da fazla ilgi görmeyecek ama çok fazla satış elde edeceği bir model ile karşı karşıya kalacak.

Eylül ayında tüm bu sorulara kesin cevapları görebiliriz. Belki Apple birden fazla bölgede Çift SIM destekli iPhone Modeli Satmak isteyebilir.

Büyük ihtimalle bir gömülü SIM ve geleneksel SIM kartı çözümü ile de karşımıza çıkabilir.

Açıkça görülüyor ki, Apple, kullandıkları taşıyıcılar üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteyen bazı müşterilerin endişelerini ele almayı planlamakta – ve şimdilik, bu sadece Çin için anlamlı olabilir.

https://www.teknotalk.com/apple-neden-cift-sim-kartli-iphone-yapabilir-65161/