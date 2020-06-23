Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri
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Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS işletim sisteminin yeni sürümünü tanıttı. Önümüzdeki aylarda kullanıcılara sunulacak olan iOS 14'te App Library, Widget boyutları ve 11 dil için çeviri hizmetleri gibi özellik bulunuyor. Apple, iOS 14 güncellemesi alacak iPhone modellerini de paylaştı.

23.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:15

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 14'ü resmen tanıttı. Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtılan iOS 14'ün özellikleri ve hangi iPhone modelleri ile uyumlu olacağı ise Apple kullanıcıları tarafından merak ediliyor. İşte iOS 14 işletim sisteminin özellikleri ve uyumlu iPhone modelleri.

iOS 14 İŞLETİM SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ana Ekrandaki Widget'lar: Widget'lar bir bakışta size daha fazla bilgi vermek için tamamen yeniden tasarlandı ve şimdi bunları Ana Ekranınıza ekleyebilirsiniz. Farklı boyutlardan birini seçebilir ve istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, en çok kullandığınız uygulamalara dayalı olarak akıllıca hazırlanmış bir Akıllı Yığın yığını da ekleyebilirsiniz ve doğru Widget gün içinde doğru zamanda otomatik olarak görünecektir.

Uygulama Kütüphanesi: Yeni Uygulama Kitaplığı, tüm uygulamalarınızı otomatik olarak basit, gezinmesi kolay bir görünümde düzenler. Uygulamalar kategoriye göre sıralanır ve en çok kullandığınız uygulamalar her zaman sadece bir dokunuş uzağınızdadır.

Kompakt çağrılar: İPhone, FaceTime ve üçüncü taraf uygulamalarından gelen aramalar, tam ekranı kaplayan tamamen yeni bir kompakt tasarımda görüntülenir.

Fotoğraf içinde fotoğraf (Picture in Picture): Artık başka bir uygulama kullanırken video izlemeye devam edebilir veya FaceTime aramanıza devam edebilirsiniz.

Mesajlar: İletişimi sürdürmek hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu nedenle iOS 14, en önemli görüşmelere bağlı kalmanız, grup görüşmelerini takip etmeniz ve istediğiniz gibi kendinizi ifade etmenin yeni yollarını sunar.

Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri

Grup fotoğrafları: Bir fotoğraf veya Memoji ekleyerek grup sohbetinize görsel bir kimlik verin veya bir emoji seçin.

Sabitlenmiş görüşmeler: En önemli görüşmelerinizden en fazla dokuzunu görüşme listenizin üst kısmına sabitleyin, böylece onlara kolayca ulaşabilirsiniz.

Satır içi yanıtlar: Artık bir grup görüşmesindeki belirli bir mesajı doğrudan yanıtlayabilirsiniz. Yanıtları tam görüşmede veya daha odaklı bir görünüm için kendi ileti dizisi olarak görüntüleyebilirsiniz.

Yeni Memoji stilleri ve çıkartmaları: Yeni yaş seçenekleri ve yüz kaplamaları ile birlikte, hobinizi, mesleğinizi ve kişiliğinizi yansıtacak 20'den fazla yeni saç ve şapka stili arasından seçim yapın.

Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri

Mentions: İletiyi birine yönlendirmek için bir ad yazın. Sizden bahsedildiğinde adınız vurgulanır. Etkin bir grubu bile özelleştirebilirsiniz, böylece yalnızca sizden bahsedildiğinde bildirim alırsınız.

Haritalar: Haritalar, gizliliğinizi korurken dünyayı dolaşmanın ve keşfetmenin en iyi yoludur. İOS 14'teki Haritalar ile, gidilecek yeni yerler ve oraya ulaşmak için çevre dostu yollar keşfetmek her zamankinden daha kolay.

Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri

Bisikletle yol tarifleri: Artık bisiklet yollarını, yollarını ve yollarını kullanarak bisiklet yol tarifleri almak için Google Haritalar'ı kullanabilirsiniz. Ayrıca seyahatinizi planlarken yükseklik, kalabalık sokaklar, merdivenler ve dik geçitleri de görebilirsiniz.

Çeviri: Diller arasındaki konuşmalar doğal ve kolay olmalı ve özel kalma yeteneğine sahip olmalıdır. 11 farklı dilde konuşmalar için tasarlanmış tamamen yeni Çeviri uygulamasıyla tanışın.

Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri

Konuşma modu: Çeviri ile konuşmalar tasarım gereği kolaydır. Sadece telefonunuzu yatay konuma getirin ve bir şey söylemek için tek mikrofon düğmesine dokunun.

Aygıtta modu: Çeviri için tamamen çevrimdışı bir deneyimi etkinleştirin. İndirilen diller için tüm uygulama özelliklerini kullanın ve telefonunuzun internet bağlantısını kapatmanıza gerek kalmadan çevirilerinizi gizli tutun.

Favoriler: Daha sonra kolayca erişmek için çevirileri Sık Kullanılanlar sekmesine kaydedin. Ayrıca yakın geçmişinizi görüntüleyebilir ve yeni tercüme ettiğiniz ifadeleri kaydedebilirsiniz.

Siri: Siri, bilgi edinmenin ve işleri halletmenin hayati bir yoludur. Ve yeni bir kompakt tasarım sayesinde Siri'nin bağlamınızı kaybetmeden yapabileceği her şeyden yararlanabilirsiniz.

Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri

Kompakt tasarım: Siri, yaptıklarınıza odaklanırken hızlı bir şekilde bilgi almanızı veya işleri halletmenizi sağlayan tamamen yeni bir görünüme sahiptir.

Web yanıtları: Siri artık web genelindeki bilgileri kullanarak daha geniş bir dizi soruya yanıt bulmanıza yardımcı olabilir.

Sesli mesaj gönderme: Mesajlarınızda daha etkileyici olmak istediğinizde, artık Siri ile kolayca sesli mesajlar gönderebilirsiniz.

Safari: Web'e göz atmak hızlı, güçlü ve özel hissetmelidir. İOS 14 ile Safari, gizliliğinizi korumanıza yardımcı olacak yeni yollar sunarken, her zamankinden daha duyarlı ve yeteneklidir.

Tercüme: Safari artık web sitelerini yedi farklı dilde çevirebiliyor. Safari'nin çevirebileceği bir web sitesine geldiğinizde bir simge belirir. Sadece dokunun ve okuyun.

Gizlilik raporu: Artık web sitelerinin gizliliğinize nasıl davrandığını daha iyi anlamak için Gizlilik Raporu düğmesine dokunabilirsiniz.

ARABA ANAHTARLARI VE CARPLAY

İPhone ile arabanızın kilidini açın ve çalıştırın. CarPlay, iPhone'unuz ve arabanız arasındaki ilişkiyi dönüştürdü. Artık bu ilişki, arabanızı iPhone ile açma ve başlatma yeteneği ile daha da güçleniyor.

ANAHTARLARI PAYLAŞMA VE YÖNETME

Anahtarları arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşmak kolaydır. Denetimleri özelleştirebilir ve yeni sürücüler için mükemmel olan kısıtlanmış profiller oluşturabilirsiniz. Anahtarları geçici olarak iptal edebilir ve paylaşabilirsiniz.

AirPods: AirPod'lar büyülü bir dinleme deneyimi sunar. İOS 14 ile, ister müzik dinliyor, ister bir podcast yakalıyor olun, ister bir film çekiyor olun, bu sihrin birkaç yeni hilesi var.

Arttırılmış gerçeklik: ARKit 4, geliştiricilerin gerçek boyutlu sanat enstalasyonları veya navigasyon talimatları gibi AR deneyimlerini dünyanın belirli bir noktasına yerleştirmelerine olanak tanıyan Konum Çapaları sunar. 15 Daha da fazla kullanıcı, A12 Bionic çipli ve sonraki tüm cihazlarda yüz takibi için genişletilmiş destekle, yalnızca ön kamera üzerinden erişilebilen AR deneyimlerini memnun edebilir.

iOS14 GÜNCELLEMESİ ALACAK iPHONE MODELLERİ

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPod touch (7. nesil)

Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri

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