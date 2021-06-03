Apandisit nerede? Apandisit (Apandis) nerede olur? Apandisit ağrısı nerede olur, hangi bölgede? Apandis vücudun neresinde?

Anatomi insan vücudunda apandisin yeri neresidir merak ediliyor. Apandisit nerede bulunur? Apandisit ve apandis aynı şey mi, doğru yazılışı hangisi? Apandisit nerede? Apandisit vücutta nerede yer alır? Apandisit ağrısı nerede olur? Apandisit ağrısı hangi bölgede bulunuyor? Apandisit ağrısı hakkında bilgilere yazımızdan bakabilirsiniz.