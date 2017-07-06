AP'den Skandal Karar! Türkiye ile Müzakereleri Dondurma Tasarısı Kabul Edildi

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye Raporu'nu oylandı. Müzakerelerin askıya alınmasını öneren Türkiye Raporu kabul edildi. Rapor büyük bir çoğunlukla kabul edildi.

"DERHAL VE RESMEN ASKIYA ALINSIN" ÇAĞRISI

AP Türkiye raportörü Kati Piri tarafından hazırlanan raporda Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısı yapıldı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından kaleme alınan taslak kararda, "16 Nisan anayasa değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde" Türkiye ile üyelik müzakerelerinin "derhal ve resmen askıya alınması" için AB devletleri ve Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunuluyor.

GEREKÇE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ PAKETİ

Avrupa Parlamentosu'na göre anayasa değişikliği paketi, Venedik Komisyonu görüş raporlarında da belirtildiği gibi, kuvvetler ayrılığı ilkesi ve Kopenhag kriterleriyle uyumlu değil.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ KINANDI

Karar taslağında 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye'de gerçekleşen terör eylemleri kınanıyor. Türk hükümetinin sorumluları hukuk devleti ve adil yargı hakkı çerçevesinde yargılama hak ve sorumluluğu olduğu belirtiliyor.

AB terör örgütleri listesinde olduğu hatırlatılan terör örgütü PKK'nın "yeniden şiddete başvurması" kınanıyor.

Raporun Kıbrıs sorunuyla ilgili bölümünde ise her yıl olduğu gibi büyük ölçüde Rum ve Yunan tezlerine yer veriliyor.

RAPORDA YER ALAN YENİ İFADELER İSE ŞUNLAR:

AP raporunda ilk defa AB devletlerine PKK sembollerini yasaklama çağrısında bulunuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği üyesi ülke liderlerine yönelik 'Nazi' benzetmesi rapora girdi. Bu Avrupalı parlamenterler tarafından kınanıyor.

Üçüncü yenilik ise Ankara'ya Avrupa'daki Türk diasporasını kontrol etmekten vazgeçme çağrısı yapıldı.

KASIM AYINDA DA ÇAĞRIDA BULUNMUŞLARDI

Avrupa Parlamentosu'na göre anayasa değişikliği paketi, Venedik Komisyonu görüş raporlarında da belirtildiği gibi, kuvvetler ayrılığı ilkesi ve Kopenhag kriterleriyle uyumlu değil. AP Kasım 2016'da aldığı bir diğer kararda da üyelik müzakerelerinin "dondurulması" çağrısında bulunmuştu.

AP'NİN TÜRKİYE'Yİ ASKIYA ALACAK RAPORUNDA NELER VAR?

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yıllık olağan Türkiye raporu Ankara'yı ayağa kaldırdı. Bugün Strasbourg'da genel kurulda tartışılacak olan raporu, Hollandalı parlamenter Kati Piri kaleme aldı. Karar tasarısı şeklindeki raporun bu yılki özelliği, üyelik müzakerelerinin başladığı 2005 yılından bu yana ilk defa bir AB kurumunun bu müzakerelerin resmen askıya alınması çağrısında bulunacak olması.

ÜYELİK YERİNE KUVVETLİ İŞBİRLİĞİ

AP, üyelik müzakereleri yerine 'kuvvetli işbirliğinin mümkün olabileceği ortak çıkar alanları üzerine Ankara ile samimi ve açık bir tartışma başlatılmasını' savunuyor. 'Ortak çıkar alanları' olarak terörle mücadele, göç, enerji, ekonomi ve ticaret örnek gösteriliyor. Ancak, gümrük birliğinin güncellenmesi de dahil olmak üzere, tüm bu alanlarda işbirliğinin 'insan hakları ve temel özgürlüklere saygı koşuluna bağlanması' talep ediliyor.

FONLARI DA KESEBİLİRLER

AP, Türkiye'ye verilen üyelik öncesi AB fonlarının da gözden geçirilmesinden yana. Üyelik müzakerelerinin askıya alınması halinde bu fonların da askıya alınmasını, bu paranın doğrudan Türkiye'de sivil toplum ve sığınmacılar için kullanılmasını istiyor. Erasmus programındaki öğrenciler, akademi dünyası ve gazetecilerle ilgili programlara yatırılmasını savunuyor.

AP'DE DURUM NE GRUPLAR NE DÜŞÜNÜYOR?

Müzakerelerin durdurulup, yerine müşterek çıkarlara dayalı iş birliğine gidilmesine dayalı bu yeni çizgi AP içindeki tüm siyasi gruplar tarafından savunulmakta.

Buna rağmen siyasi gruplar arasında Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği konusunda görüş ayrılıkları da var. Sosyal demokratlar ve Yeşiller üyelik perspektifi kapısının her şeye rağmen açık tutulmasını savunurken, başta parlamentonun en kalabalık grubu konumundaki Hristiyan demokratlar olmak üzere sağ eğilimli gruplar Ankara için üyelik perspektifinin bittiğini söylüyorlar.

Hristiyan demokratların lideri Alman parlamenter Manfred Weber, salı günü Strasbourg'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin "uzun süre önce Avrupa yolundan saptığını" ve "üyelik sürecinin geçmişte kaldığını" söyledi.

VİZE SERBESTİSİ ZOR

Karar taslağında, Türk vatandaşları için Schengen alanında vize serbestisinin Türkiye terörle mücadele yasalarında temel hak ve özgürlükleri güvence altına alıcı revizyona gitmediği sürece mümkün olamayacağını belirtiyor.