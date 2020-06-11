Antifa nedir? Antifa örgütü kimdir? Antifa ideolojisi nedir? Amerika'da Antifa eylemcileri! Trump'ın terör örgütü ilan ettiği Antifa!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antifa nedir? Antifa örgütü kimdir? Antifa ideolojisi nedir? Amerika'da Antifa eylemcileri! Trump'ın terör örgütü ilan ettiği Antifa!

George Floyd protestolarından dolayı Donald Trump'ın sorumlu tuttuğu ve terör örgütü ilan ettiği Antifa hakkında merak edilenler haberimizde. Antifa nedir? Antifa örgütü kimdir? Antifa ideolojisi nedir? Amerika'da Antifa eylemcileri! Trump'ın terör örgütü ilan ettiği Antifa!

Antifa nedir? Antifa örgütü kimdir? Antifa ideolojisi nedir? Amerika'da Antifa eylemcileri! Trump'ın terör örgütü ilan ettiği Antifa!
11.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:57

George Floyd'ın ABD'de bir polis tarafından öldürülmesinin ardından ülkede başlayan eylem ve protestolarda adı sıklıkça geçen örgüt Antifa merak ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump'ın terör örgütü olarak ifade ettiği ve portestolardan sorumlu tuttuğu örgüt Antifa tüm dünyada merak konusu oldu. Antifa hakkında merak edilen detayları haberimizde ele aldık.

ANTİFA ÖRGÜTÜ NEDİR?

Antifa hareketi, ABD'de faaliyet gösteren ve hedeflerine politik reform yerine doğrudan eylem yoluyla ulaşmayı amaçlayan özerk eylemci grupları içeren militan, sol kanatlı, antifaşist bir politik aktivist harekettir. Antifa hareketi ABD başkanı Trump tarafından terör grubu olarak ilan edildi.

Harekete katılan bireyler anti-kapitalist görüşlere sahip olma eğilimindedirler ve anarko-komünizm, sosyalizm, komünizm, liberalizm ve sosyal demokrasi gibi farklı ideolojileri takip etmektedirler.

Antifa hareketinin son olarak Seattle Şehir merkezinde özerklik ilan ettiği bildirilmişti.

Antifa nedir? Antifa örgütü kimdir? Antifa ideolojisi nedir? Amerika'da Antifa eylemcileri! Trump'ın terör örgütü ilan ettiği Antifa!
ANTİFA

PKK/YPG TARAFINDAN EĞİTİLDİLER

Tam adı Anti-Faşist Hareket olan teşkilatın üyelerinin PKK/YPG tarafından eğitildiği ortaya çıktı. Terörisr gruplar tarafından yetiştirilen Antifa üyeleri, ABD'de sokak eylemlerinde en önemli aktör olarak gözüküyor.

Antifa nedir? Antifa örgütü kimdir? Antifa ideolojisi nedir? Amerika'da Antifa eylemcileri! Trump'ın terör örgütü ilan ettiği Antifa!
ANTİFA

İlgili Haberler

George Floyd olayı nedir? George Floyd neden ve nasıl öldürüldü? George Floyd'un ölümü nedir? Siyahi Amerikalı George Floyd!
George Floyd olayı nedir? George Floyd neden ve nasıl öldürüldü? George Floyd'un ölümü nedir? Siyahi Amerikalı George Floyd!
George Floyd kimdir? George Floyd kaç yaşında ve neden öldürüldü? George Floyd ölümü nedir? ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd kim?
George Floyd kimdir? George Floyd kaç yaşında ve neden öldürüldü? George Floyd ölümü nedir? ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd kim?
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı Haber
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Haber
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti Haber
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e...
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
Halk sağlığı için 5 aydır ailesini görmedi, takdir edileceği yerde ölesiye dayak yedi
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
CHP Bayat İlçe Başkanı Mehmet Ali Üstün koronavirüsten hayatını kaybetti
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Mısır'da gelinle damat, koronavirüsten korunmak için düğün törenine dozerle katıldı
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Uyarıya rağmen usulüne uygun maske takmayanlara ceza verilsin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan DSÖ'ye 65 yaş eleştirisi: Türkiye'nin başarısını yeni fark ediyorlar
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Halay görüntülerine büyük cezanın kesildiği Kordon'da sosyal mesafe yine hiçe sayıldı
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Çiftçi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Özgür Özel Leyla Güven Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ebru Polat Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Okan Buruk Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: Antifa nedir? Antifa örgütü kimdir? Antifa ideolojisi nedir? Amerika'da Antifa eylemcileri! Trump'ın terör örgütü ilan ettiği Antifa! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 10:57:40. #1.14#
title