- Antalyaspor Eski Başkanı Gencer'den kendimi asarım çıkışı

Antalyaspor Eski Başkanı Gültekin Gencer:

"Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum"

"Bahsedilen 189 milyon TL'lik rakamın hiçbir şekilde karşılığı yoktur"

"2. ve 3. yılın ücretini ödediğimizi ispat etsinler, Kale Kapısı'nda kendimi asacağım"



ANTALYA - Başkanlığı döneminde yapılan transferlerde menajerlere fazla ücretlerin verildiğine dair iddialara cevap veren Antalyaspor Eski Başkanı Gültekin Gencer, "Yusuf Şimşek ile ilgili iddia edilen 450 bin TL'yi ispata davet ediyorum. Sözleşmeyi de feshettiğimiz zaman 2. ve 3. yılın ücretini ödemedik. O yılları ödediğimizi ispat etsinler bana Kale Kapısı'nda kendimi asacağım" dedi.

Eski yönetim olarak bıraktıkları takımla başarılı bir sezon geçiren ve geçtiğimiz haftalarda Menez'i Antalyaspor'a kazandırarak, Avrupa'ya koşacak olan bir Antalyaspor oluşturan mevcut başkan ve yönetime teşekkür ederek sözlerine başlayan Eski Başkan Gencer, "3 yıl boyunca başkanlığını yaptığım bu camianın başarısı uğruna her türlü olumsuzluklara göğüs gerdim. Birinci önceliğimiz Antalyaspor olmuştur. Geçtiğimiz hafta ulusal basında spor yazarı olan bir arkadaş, köşe yazısında, sosyal medyada ve radyo programlarında bizzat adımı telaffuz ederek, Büyük Antalyaspor camiasının başarısını gölgelemeye, başarılı geçen sezonu, şampiyonluk hedefini ve yaptığı büyük transferleri konuşmak yerine, tek taraflı, şahsımdan beyan alınmadan, yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri dönem, Antalyaspor'a kim hizmet ettiyse köprü olsa geçmeyeceklerini ifade eden Gencer, "Ayrıca görevi devraldığımız dönem, Haziran ayıydı. Ben bir önceki yönetimden 46 milyon TL borçla devralmıştım. Yine Haziran ayında ise 89 milyon TL (9 milyon TL'si mahsuplaşılacak rakamdır) borçla ise teslim ettim. Bu rakamlarda oynasa oynasa birkaç milyon oynar. Teslim aldığımız ve teslim ettiğimiz bilanço dönemi o günkü güncel ve aynı dönemdir. Bahsedilen 189 milyon TL'lik rakamın hiçbir şekilde karşılığı yoktur, bu rakam tamamen hayal ürünüdür. Teslim aldığımız yönetim ile teslim ettiğimiz yönetim arasındaki fark başkanlar ve yeni başkanının 3 arkadaşı dışında aynı kişilerdir. Teslim aldığımız bin kişilik taraftar sayısını 56 bin Passolig ve 15 bin seyirci ortalaması ile bıraktık. Hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmadık. Tam tersine hazine devraldık dedik" diye konuştu.

"Bizim dönemimizde personele toplamda 100 bin TL maaş veriliyordu"

Antalyaspor'un zarar görmemesi için Antalyaspor AŞ'den Antalyaspor Derneği'ne aktarılan 10 milyon TL'nin nereye harcandığının hesabını sormadıklarını söyleyen Gültekin Gencer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizden bir önceki yönetimin Antalyaspor'a yaptıkları hizmetlerden ötürü onlara her fırsatta teşekkür ettik. Her ne kadar bir önceki dönemin asbaşkanı Ali Yılmaz'ın futbolculara dağıtılan 20 bin TL'lik primi birçok kez gündeme getirmiş olmasına rağmen, bizim dönemimizde toplamda personele 100 bin TL maaş verilirken, mevcut yönetimin bu rakamı yaklaşık 500 bin TL gibi bir rakama çıkartmasına rağmen ortalama 50 bin TL, büyük maçlarda 100 bin TL'ye çıkan prim ödemelerini mevcut yönetimin tasarrufunda olduğu için bizler bunları asla gündeme getirmedik. Bizim dönemimizde küme düşmüş ve Süper Lig'e çıkmış olmamıza rağmen, devamlı olarak kendi yağımızla kavrulduk."

"Köşe yazarını, Yusuf Şimşek ile ilgili iddia ettiği 450 bin TL'yi ispat etmeye davet ediyorum"

3 yılda toplam 25 milyon TL menajerlik ve imza paralarından bahsedildiğini belirten Gültekin Gencer, "Biz aksini hiçbir zaman iddia etmedik. Keşke mevcut yönetimin 1 sezonda verdikleri menajerlik, imza parası ve bonservis ücretlerini de ilgili köşe yazarı ve Antalya basını bilip de yazabilse. İddia edilen menajerlik ve kulüp hesapları ile ilgili hesap veremeyeceğimiz hiçbir konu yoktur. Yusuf Şimşek ile ilgili iddia ettiği 450 bin TL'yi ispat etmeye davet ediyorum. Bunun karşılığında ise Rıza Çalımbay ile ilgili kaç para menajerlik ücreti ödendiğinin de kamuoyu ile paylaşmasını istiyorum. Yekta Kurtuluş'a bonservis parası ödemedik. Aksine Sivasspor'dan 200 bin TL de para aldık. Sivas'ta 700 bin Euro para alan Yekta ile Antalyaspor'da yıllık 2 milyon TL'den anlaşma yaptık. Bizim dönemimizde hiçbir Türk futbolcuya Euro üzerinden sözleşme yapmadık. Oysa Emre Güral'a 750 bin Euro para ödendiği iddia ediliyor. Ben de bu durumu kamuoyunun takdirine bırakıyorum" şeklinde konuştu.

"Menez'e 10 milyon Euro, 1,5 milyon Euro da menajerine verildiği söyleniyor"

Kendi döneminde hiçbir bonservis ücreti, imza parası, transfer ücretinin gizlenmediğini ve açıklandığını söyleyen Gencer, "Dünya devi Samuel Eto'o'yu getirdik. 1 milyon Euro menajer ve avukatları dahil para ödedik. Bonservis parası ödemedik, imza parası ödemedik. Sadece bu yıl sahalarda göremediğimiz Jevtoviç'e 960 bin Euro ve Drole'ye 1 milyon 750 bin Euro bonservis ücreti ödendiği söyleniyor. Bu söylediğim iki futbolcunun getirisi ile Eto'o'nun kıyaslamasını ise kim doğru iş yapmış kamuoyuna bırakıyorum. Son olarak, yeni transfer Menez için toplamda 10 milyon Euro kendisine, 1,5 milyon Euro da menajerine verildiği söyleniyor. Umarım Menez'den de Eto'o gibi fayda sağlarız" dedi.

Yapılan transferlere açıklık getirdi

Köşe yazarının bahsettiği ve iddia ettiği futbolcular konusuna da açıklık getiren Gencer, "Celustka, Trabzanspor'dan Premier Lig'e 1 milyon Euro'ya transfer oldu. Biz bedelsiz olarak Antalyaspor'a aldık, 550 bin Euro ödeyerek. 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza ve menajerlik ücreti olarak toplamda 465 bin Euro ödedik ve halen de Celustka, Antalyaspor kadrosunun değişmez adamıdır. Motta, 5 milyon Euro bonservis bedeli ile Beşiktaş'a geldi. 1.1 milyon Euro ile maç başı 3 yıllık anlaşma yaptı. Biz ise şampiyon takımdan bonservis ödemeden Antalyaspor'u tercih etmesi için menajerlerine toplamda 500 bin Euro ücret ödedik. Futbolcular takımımıza en fazla katkı koyan oyunculardır. Guilherme ve Marko Marin arasında tercih yaptık. Marko Marin'in maliyeti yıllık 2.5 milyonu bulurken Guilherme'in yıl ortalaması 1.2 milyon Euro'yu buluyordu. Biz maliyet artmasın diye Guilherme'yı tercih ettik ve ilk geldiği dönemde de 1.3 milyon Euro bonservis karşılığında satışını yaptık. Satışını yapan menajerlere de 1 Euro dahi ödemedik. Antalyaspor'un kasasına bu transferden ciddi bir para kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"Bizden sonra alınan oyunculardan kimi satarlar da para kazanırlar"

Yeni yönetimin küme düşmüş takımdan 300 bin Euro menajerlik ücreti ile Isaac Promise aldığını dile getiren Gültekin Gencer, "Bunu kimse konuşmuyor. Biz yıldız alınca herkes çamur atıyor. Niye beceriksizliklerini örtmek için Biz Diego'ya 320 bin, Danilo'ya 130 bin, Charles'a 155 bin, Chico'ya 190 bin Euro menajerlik ücretleri verdik. Allah aşkına bunları konuşan var mı? Göndermek isteseler bu oyuncuların tamamından bonservis bedeli alırlar. Bizden sonra alınanlardan kimi satarlar da para kazanırlar. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

"1 yıldır akılları neredeydi"

Antalyaspor tarihinin en güçlü kadrosu ve şampiyonluk hedefiyle sezona başladığı bir dönemde, İstanbul basını tarafından bu konuların gündeme getirilmesini manidar bulduğunu belirten Antalyaspor'un Eski Başkanı Gültekin Gencer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu durum en fazla Antalyaspor'a zarar verecektir. Çünkü Antalyaspor üzerinde kötü bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ayrıca yerel basındaki bazı arkadaşların İstanbul basınında çıkan haberlerden feyz alıp, yaptıkları haberleri de kimlerden talimat alarak yazdıklarını da merak ediyorum. Zira 1 yıldır akılları neredeydi? Şimdi Süper Lig'in yıldızları arasına girmeyi başarmış, kendi kentinin takımının ismini 3 yıl başkanlığını yapmış Gültekin Gencer üzerinden yalan yanlış aslı astarı olmayan iddialarla yıpratmaya çalışanlara, rampa yapanları da Antalyaspor'a ihanet ettiklerini bir kez ifade etmek istiyorum."

"2 ve 3. yılı ödediğimizi ispat etsinler, Kale Kapısı'nda kendimi asacağım"

Yusuf Şimşek'in takımı şampiyon yaptıktan sonra sözleşmesinin 3 yıl sonucunda yıllık 1,5 milyon TL üzerinden uzatılmasıyla ilgili soruya Gencer, "Yusuf'a Süper Lig'de 1,5 milyon TL verdik. Samet Aybaba bizde o zaman 1.8 milyon TL alıyordu. Beşiktaş'tan 1,75 milyon TL alıyordu. O paranın 300 bin TL'sini Beşiktaş'tan alıyorduk, Beşiktaş'tan para almaya devam edeceği için. Yusuf Şimşek' 'bu takımı şampiyon yap, Süper Lig'de devam edeceğiz Antalya çocuğuyla. Antalya'nın genç evladıyla devam edeceğiz ve sana da 1,5 milyon TL maaş vereceğiz' dedik. Sözleşmeyi feshettiğimiz zaman da 2. ve 3. yılın ücretini ödemedik. Bu yılları ödediğimizi ispat etsinler, Kale Kapısı'nda kendimi asacağım" diyerek sözlerini noktaladı.