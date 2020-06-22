Antalya Valisi Yazıcı göreve başladı
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Antalya Valisi Yazıcı göreve başladı

Antalya Valisi Yazıcı göreve başladıSON Valiler Kararnamesi ile Balıkesir'den Antalya'ya atanan Vali Ersin Yazıcı, yeni görevine başladı.

22.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:16

Antalya Valisi Yazıcı göreve başladı

SON Valiler Kararnamesi ile Balıkesir'den Antalya'ya atanan Vali Ersin Yazıcı, yeni görevine başladı. Vali Yazıcı, çiçek göndereceklerin Antalya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SDYV) bağışta bulunmalarını istedi.

Vali Yazıcı, Valilik girişinde Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları tarafından karşılandı. Sosyal mesafe ve maske kuralının uygulandığı karşılama töreninde iki öğrenci Ersin Yazıcı'ya çiçek takdim etti. Yazıcı, öğrencilerden aldığı çiçeği kız öğrenciye hediye etti.

'HİZMET ANTALYALILARA BORCUM'

Karşılama töreninin ardından basın mensuplarına ilk açıklamasını yapan Vali Ersin Yazıcı, 10 Haziran Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Antalya Valiliği görevine atandığını belirterek, 'Valiliğimin Antalya'ya, Antalyalılara hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Yolumuz, bahtımız açım olsun. Şahsımı bu büyük sorumluluğa layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum. Benim için atanmakla adanmak eş anlamlı. 7 gün 24 saat Antalya'ya adanmış olarak hizmet etmek, kendime, makamıma, memleketime, beni bu göreve atayan devlet büyüklerime, Antalyalılara borcum dedi.

VALİ KARALOĞLU İLE HALEF- SELEF

Kamu kariyerinin Bolu'da kaymakam adayı olarak başladığını kaydeden Yazıcı, 'Çeşitli illerde kaymakam ve vali yardımcısı olarak devam etti. İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundum. Rize'de valilik yaptım, ardından Balıkesir'de valilik görevini ifa ettim. Kariyerimin Kocaeli bölümünde, önceki valimiz Sayın Münir Karaloğlu ile halef selef çalıştım. Şimdi Antalya'dayım. Antalya çok katmanlı, çoğulcu, çok sesli, kadim olanla modern olanı harmanlamış bir şehir. Memleketimin farklı köşelerinden milletimin farklı insanlarından, edindiğim deneyimi şehrimin hizmetine arz etmek benim için büyük bir onur olacak diye konuştu.

KENDİ SINIRLARINI AŞAN ŞEHİR

Antalya'nın nüfuzu, nüfusu ve ekonomisinin kendi sınırlarını aşan şehirler arasında olduğuna dikkati çeken Vali Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti

'Bu gerçeği dikkate aldığımızda Antalya sınırlarında hizmet üretmek gerekli ancak yeterli değil. Düşünce ve faaliyetlerimizin etkilerinin de sınırlarımızı aşması gerekiyor. 3T olarak adlandırılan turizm, tarım ve ticareti bu anlayışla ele alacağız. Çalışırken nüfuz alanlarını da dikkate alarak çalışacağız. Nüfusumuz 2 milyon 511 bin 700, ancak misafirlerimizi düşündüğümüzde bu nüfus 20 milyona yakın sayılara ulaşıyor. Plan ve programlarımızı 20 milyonu dikkate alarak yapmamız gerekiyor.

ÇALIŞMA TOPLANTILARI DÜZENLENECEK

Dünyadaki trendlere uygun olarak Antalya'yı geliştirmenin herkes için doğal bir ödev olduğuna işaret eden Yazıcı, 'Bütün iş süreçlerimizde elde edilmiş başarıları korumak, yaşatmak, geliştirmek için şehrin bütün paydaşlarıyla birlikte çalışacağız. Bütün sektörlerle, sivil toplumla, basın kuruluşlarıyla, muhtarlarla, vatandaşlarla bir dizi çalışma toplantısı yapmak düşüncesindeyim. Bu toplantılarda hedefim sürdürülebilir, sürekli, ölçülebilir, geliştirilebilir bir program oluşturmak. Antalya'mızın bugün geldiği nokta gelecekte varacağı nokta, şüphesiz ki insan kaynaklarının eseri. Bütün görev bölgelerimde olduğu gibi burada da insan kaynakları öncelikli konularım arasında bulunacak şeklinde konuştu.

TOPLUMSAL DAYANIŞMA

Çocuklar, gençler, okullar, eğitim, öğretim başlıklarında aktif bir çalışma programı uygulanacağını açıklayan Vali Yazıcı, şöyle dedi

'İnsanımızın bütün gelişmelerinin ana kaynağı, bu kaynağımızı inşallah daha da güçlendireceğiz. Dezavantajlılara bütün görev bölgelerimde öncelik verdim. Yoksulun yardıma ihtiyacı olanın, engellinin, hayat standartlarını geliştirmek, artırmak için bir seferberlik havasında çalışmak arzusundayım. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusunda Antalyalılarla el ele vererek güzel işlere imza atmak istiyorum. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini birlikte geliştireceğimizi düşünüyorum.

'KATKISINA İHTİYACIM VAR'

Bütün faaliyetlerin sonuçlarının mutlaka ölçüleceğini kaydeden Vali Yazıcı, 'Kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışmaları için ölçümler yapacağız. Her çalışmamızdan sonra rotamızı vatandaşın memnuniyet ve talepleri belirleyecek. Bütün kamu kurumları ve yöneticileri olarak ölçüm esaslı çalışmaya özen göstereceğiz. Hedefim her konuda Antalya'nın başarı çıtasını bir seviye, birkaç seviye yukarıya taşımak. Bu yolda yediden yetmişe bütün Antalya'nın katkısını istirham ediyorum. Bütün iletişim kanallarım sürekli açık olacak dedi.

ÇİÇEK YERİNE SYDV'NA YARDIM

Vali Ersin Yazıcı, göreve başlaması nedeniyle çiçek göndereceklere de şöyle seslendi

'Çiçek gönderecek dostlarımdan, kurumlardan, kuruluşlardan çiçek göndermemelerini bunun yerine Antalya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağışta bulunmalarını istirham ediyorum. İnanıyorum ki hayırlı olsun temennileri böylece daha hayırlı olacaktır.

Vali Yazıcı'nın bu talebi üzerine Antalya Valiliği sosyal medya hesaplarından da Antalya SDYV'nin Vakıflar Bankası Antalya merkez şubesindeki TR29 0001 5001 5800 7285 5459 39 IBAN üzerinden bağışta bulunulması talep edildi.

Antalya Valisi Yazıcı göreve başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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