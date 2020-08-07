Antalya'nın 8 bin 715 farklı noktasında Korona virüs denetimi
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Antalya'nın 8 bin 715 farklı noktasında Korona virüs denetimi

Antalya'da Vali Vekili Tayyar Şaşmaz Korona virüsle mücadele kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen denetimlere katıldı.

Antalya'nın 8 bin 715 farklı noktasında Korona virüs denetimi
07.08.2020 17:11 | Son Güncelleme: 07.08.2020 17:15

Antalya'da Vali Vekili Tayyar Şaşmaz Korona virüsle mücadele kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen denetimlere katıldı. Esnaf ve vatandaşlara maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymalarının önemini anlattı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında kent genelinde pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetimler yapıldı. Antalya'nın en işlek caddelerinden olan Kapalı Yol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde yapılan denetimlere Vali Vekili Tayyar Şaşmaz, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve emniyet mensupları katıldı.

"Ceza çözüm değil"

Türkiye'de eş zamanlı olarak yapılan denetimlerin en önemli amacının farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Vali Vekili Tayyar Şaşmaz, "Tüm Antalya'da genel denetimler yapılıyor. Denetimin amacı tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da farkındalık oluşturmak. Bu amaçla denetime çıktık. Amaç, öncelikle cezalandırmanın ötesinde uyarılarda bulunmak. Çünkü ceza tek çözüm değil. Antalya ilinde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyoruz" dedi.

"Hassas olmak zorundayız"

Turizm sezonunun hareketlenmeye başladığını belirten Vali Vekili Tayyar Şaşmaz, "Diğer ülkelerden misafirlerimiz gelmeye başladı. Bunların sayısı da artacak. Hem turistlere hizmet veren iş yerlerimizde çalışan görevliler, hem de tüm Antalyalılar olarak biraz daha hassas olmak zorundayız. Uyarılarımızı Antalya'daki iş yerlerine yaparken aynı zamanda misafirlerimize de dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Bu salgın sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada var. Buraya gelen misafirlerin de dikkatini çekmek ve uyarmak için Emniyet Müdürlüğü'müzde görevli arkadaşlarımızla birlikte yapılması çok önemli" şeklinde konuştu.

"Broşürler dağıtıldı"

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği son genelge kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler, motorize ekipler, martı timleri ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne bağlı polisler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde tatilcilere korona virüs tedbirleri hakkında denetimlerde bulundu. Ekipler, maske ve sosyal mesafe konusuna özen göstermeyen tatilcilere koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini hatırlattı. 7 kilometrelik sahil boyunca denetimlerini sürdüren ekipler, maske mesafe ile ellerin sık sık yıkanması, elle yüze temas uyarılarını içeren '2M-2E' ve 'Korunmak İçin Neler Yapılmalı' başlıklı broşür dağıttı. Ekipler, verdikleri broşürler hakkında da tatilcilere detaylı bilgiler verdi.

"19 İlçede denetim "

Antalya'nın 19 ilçesinde 957 berber, kuaför ve güzellik merkezi, 13 AVM içerisindeki 472 işletme, 192 taksi durağı ve 1352 taksi, 57 Pazaryeri, 471 toplu taşıma aracı, 605 kahvehane ve kıraathane, 78 hamam, sauna ve yüzme havuzu, 2377 lokanta ve restoran, 172 spor merkezi, 298 sahil bantları, park, mesire ve piknik alanları, 457 konaklama tesisi, 102 çay bahçesi, 29 dernek lokali, 73 nikah ve düğün salonu, 187 internet kafe ve oyun salonu, 20 sinema ve sanat merkezi, 6 lunapark ve temapark, 810 cami görevli ekipler tarafından denetlendi. Toplamda 8715 farklı noktada görevli ekipler denetimler yaparken vatandaş ve esnaflara uyarı ve hatırlatmalarda da bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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