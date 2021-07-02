Antalya lise taban puanları 2021? Antalya en yüksek puanlı liseler, en iyi liseler hangileri?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya lise taban puanları 2021? Antalya en yüksek puanlı liseler, en iyi liseler hangileri?

Antalya lise taban puanları 2021? Antalya en yüksek puanlı liseler, en iyi liseler hangileri?
Haberler.com - Haberler | Gündem

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Antalya'da ikamet eden birçok öğrenci ve veli daha iyi bir gelecek planlaması için arayış içerisindeler. Buna göre Antalya'nın en iyi liselerinin taban puanları ile araştırma yapmaya başlamalarının ardından, lise taban puanları en çok merak edilen konuları arasında yer almakta. Peki, Antalya lise taban puanları 2021? Antalya en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?

1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği ve %83 katılım oranı sağlanan LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sitesinden öğrenilecek sonuçlara göre iyi bir lisede eğitim almak isteyen birçok öğrenci ve veli liselerin taban puanlarıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Antalya'da iyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler, internette en çok " Antalya lise taban puanları 2021? Antalya en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?" gibi soruların cevaplarını aramakta. Antalya lise taban puanları ve Antalya'un en iyi liselerine haberimizin devamından erişebilirsiniz.

ANTALYA EN İYİ LİSELERİ TABAN PUANLARI!

MERKEZ/ DÖŞEMEALTI/ Yusuf Ziya Öner Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180468,47650,670,01
MERKEZ/ MURATPAŞA/ MERKEZ Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238449,81811,760,3
MERKEZ/ MANAVGAT/ Namık Karamancı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170439,28432,640,02
MERKEZ/ ALANYA/ Hüseyin Girenes Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170438,19822,750,04
MERKEZ/ MURATPAŞA/ Adem-Tolunay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204437,85582,780,68
MERKEZ/ KEPEZ/ MERKEZ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204435,81042,990,18
MERKEZ/ AKSU/ Aksu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238428,09763,811,35
MERKEZ/ GAZİPAŞA/ Gazipaşa Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150419,69834,840,82
MERKEZ/ KONYAALTI/ Dr. İlhami Tankut Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238417,59755,132,84
MERKEZ/ KEMER/ Göynük Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170417,22695,170,8
MERKEZ/ KEPEZ/ Gülveren Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204410,83886,093,12
MERKEZ/ KUMLUCA/ Havva-Sedat Avcıoğlu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136410,71526,110,5
MERKEZ/ KEPEZ/ Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90408,28366,480,1
MERKEZ/ MANAVGAT/ Manavgat Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204405,80926,882,64
MERKEZ/ KAŞ/ Turan Erdoğan Yılmaz Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136402,64557,41,19
MERKEZ/ ALANYA/ Hasan Çolak Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238400,46847,782,76
MERKEZ/ KORKUTELİ/ Fatma Mehmet Cadıl Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170398,41148,140,98
MERKEZ/ KONYAALTI/ Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120392,24379,280,15
MERKEZ/ ELMALI/ İbrahim Bedrettin Elmalı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170389,46089,851,56
MERKEZ/ SERİK/ Serik Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238386,256810,50,43
MERKEZ/ AKSU/ Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90384,61710,852,77
MERKEZ/ DÖŞEMEALTI/ MERKEZ Erünal Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce170379,3215122,92
MERKEZ/ ALANYA/ Alanya Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120376,393912,690,37
MERKEZ/ KEPEZ/ Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce170374,120313,236,26
MERKEZ/ MURATPAŞA/ MERKEZ Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120372,21113,694,04
MERKEZ/ KUMLUCA/ Kumluca Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce136362,373616,196,12
MERKEZ/ KEPEZ/ Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce150354,286418,416,92
MERKEZ/ DÖŞEMEALTI/ Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60352,530418,910,47
MERKEZ/ ALANYA/ Türkler İMKB Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce170351,532519,198,19
MERKEZ/ MANAVGAT/ Mehmet Akif Ersoy Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce204348,415320,116,95
MERKEZ/ MANAVGAT/ Manavgat Anadolu İmam-Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120343,331921,635,75
MERKEZ/ KEPEZ/ Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60340,086422,639,65
MERKEZ/ ALANYA/ Demirtaş Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30338,072723,2612,43
MERKEZ/ MURATPAŞA/ MERKEZ Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60331,6725,3410,48
MERKEZ/ KUMLUCA/ Kumluca Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30328,041426,569,11
MERKEZ/ FİNİKE/ Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce102327,494926,749,94
MERKEZ/ MURATPAŞA/ MERKEZ Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30326,264627,1612,64
MERKEZ/ KEPEZ/ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30323,639128,0813,44
MERKEZ/ KONYAALTI/ Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30320,38229,2515,48
MERKEZ/ KORKUTELİ/ Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30319,144929,79,63
MERKEZ/ DÖŞEMEALTI/ Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120314,596131,47,53
MERKEZ/ MURATPAŞA/ MERKEZ Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60308,010633,9214,07
MERKEZ/ GAZİPAŞA/ Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce30277,381747,665,11
MERKEZ/ ALANYA/ Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60271,161550,9220,33
MERKEZ/ DÖŞEMEALTI/ MERKEZ Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60265,786353,8516,22
MERKEZ/ ALANYA/ Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30262,02635621,16
MERKEZ/ SERİK/ Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce60210,671288,3312,25

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Şener Şen Hande Erçel Şevval Şahin Şeyma Subaşı
Spor Diego Cristiano Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya lise taban puanları 2021? Antalya en yüksek puanlı liseler, en iyi liseler hangileri? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 09:31:08. #1.16#

title