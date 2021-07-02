Antalya lise taban puanları 2021? Antalya en yüksek puanlı liseler, en iyi liseler hangileri?
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Antalya'da ikamet eden birçok öğrenci ve veli daha iyi bir gelecek planlaması için arayış içerisindeler. Buna göre Antalya'nın en iyi liselerinin taban puanları ile araştırma yapmaya başlamalarının ardından, lise taban puanları en çok merak edilen konuları arasında yer almakta. Peki, Antalya lise taban puanları 2021? Antalya en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?
1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği ve %83 katılım oranı sağlanan LGS sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi sitesinden öğrenilecek sonuçlara göre iyi bir lisede eğitim almak isteyen birçok öğrenci ve veli liselerin taban puanlarıyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Antalya'da iyi bir lisede eğitim almak isteyen öğrenciler, internette en çok " Antalya lise taban puanları 2021? Antalya en iyi liseler, en yüksek puanlı liseler hangileri?" gibi soruların cevaplarını aramakta. Antalya lise taban puanları ve Antalya'un en iyi liselerine haberimizin devamından erişebilirsiniz.
ANTALYA EN İYİ LİSELERİ TABAN PUANLARI!
|MERKEZ/ DÖŞEMEALTI/ Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|468,4765
|0,67
|0,01
|MERKEZ/ MURATPAŞA/ MERKEZ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|449,8181
|1,76
|0,3
|MERKEZ/ MANAVGAT/ Namık Karamancı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|439,2843
|2,64
|0,02
|MERKEZ/ ALANYA/ Hüseyin Girenes Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|438,1982
|2,75
|0,04
|MERKEZ/ MURATPAŞA/ Adem-Tolunay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|437,8558
|2,78
|0,68
|MERKEZ/ KEPEZ/ MERKEZ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|435,8104
|2,99
|0,18
|MERKEZ/ AKSU/ Aksu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|428,0976
|3,81
|1,35
|MERKEZ/ GAZİPAŞA/ Gazipaşa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|419,6983
|4,84
|0,82
|MERKEZ/ KONYAALTI/ Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|417,5975
|5,13
|2,84
|MERKEZ/ KEMER/ Göynük Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|417,2269
|5,17
|0,8
|MERKEZ/ KEPEZ/ Gülveren Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|410,8388
|6,09
|3,12
|MERKEZ/ KUMLUCA/ Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|410,7152
|6,11
|0,5
|MERKEZ/ KEPEZ/ Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|408,2836
|6,48
|0,1
|MERKEZ/ MANAVGAT/ Manavgat Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|405,8092
|6,88
|2,64
|MERKEZ/ KAŞ/ Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|402,6455
|7,4
|1,19
|MERKEZ/ ALANYA/ Hasan Çolak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|400,4684
|7,78
|2,76
|MERKEZ/ KORKUTELİ/ Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|398,4114
|8,14
|0,98
|MERKEZ/ KONYAALTI/ Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|392,2437
|9,28
|0,15
|MERKEZ/ ELMALI/ İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|389,4608
|9,85
|1,56
|MERKEZ/ SERİK/ Serik Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|386,2568
|10,5
|0,43
|MERKEZ/ AKSU/ Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|384,617
|10,85
|2,77
|MERKEZ/ DÖŞEMEALTI/ MERKEZ Erünal Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|379,3215
|12
|2,92
|MERKEZ/ ALANYA/ Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|376,3939
|12,69
|0,37
|MERKEZ/ KEPEZ/ Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|374,1203
|13,23
|6,26
|MERKEZ/ MURATPAŞA/ MERKEZ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|372,211
|13,69
|4,04
|MERKEZ/ KUMLUCA/ Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|362,3736
|16,19
|6,12
|MERKEZ/ KEPEZ/ Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|354,2864
|18,41
|6,92
|MERKEZ/ DÖŞEMEALTI/ Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|352,5304
|18,9
|10,47
|MERKEZ/ ALANYA/ Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|351,5325
|19,19
|8,19
|MERKEZ/ MANAVGAT/ Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|348,4153
|20,11
|6,95
|MERKEZ/ MANAVGAT/ Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|343,3319
|21,63
|5,75
|MERKEZ/ KEPEZ/ Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|340,0864
|22,63
|9,65
|MERKEZ/ ALANYA/ Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|338,0727
|23,26
|12,43
|MERKEZ/ MURATPAŞA/ MERKEZ Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|331,67
|25,34
|10,48
|MERKEZ/ KUMLUCA/ Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|328,0414
|26,56
|9,11
|MERKEZ/ FİNİKE/ Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|327,4949
|26,74
|9,94
|MERKEZ/ MURATPAŞA/ MERKEZ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|326,2646
|27,16
|12,64
|MERKEZ/ KEPEZ/ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|323,6391
|28,08
|13,44
|MERKEZ/ KONYAALTI/ Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|320,382
|29,25
|15,48
|MERKEZ/ KORKUTELİ/ Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|319,1449
|29,7
|9,63
|MERKEZ/ DÖŞEMEALTI/ Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|314,5961
|31,4
|7,53
|MERKEZ/ MURATPAŞA/ MERKEZ Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|308,0106
|33,92
|14,07
|MERKEZ/ GAZİPAŞA/ Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|277,3817
|47,66
|5,11
|MERKEZ/ ALANYA/ Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|271,1615
|50,92
|20,33
|MERKEZ/ DÖŞEMEALTI/ MERKEZ Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|265,7863
|53,85
|16,22
|MERKEZ/ ALANYA/ Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|262,0263
|56
|21,16
|MERKEZ/ SERİK/ Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|210,6712
|88,33
|12,25